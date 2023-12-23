إصابة جندي إسرائيلي في هجوم لحزب الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة جندي في قوات الاحتياط، بصاروخ مضاد للدروع، أطلقه حزب الله اللبناني، اليوم، باتجاه مستوطنة المنارة.
وكان حزب الله أعلن أنه هاجم مواقع إسرائيلية عدة وحقق فيها إصابات مباشرة.
وقتل جندي إسرائيلي أمس، في هجوم لحزب الله على موقع عسكري إسرائيلي قبالة جنوبي لبنان.
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