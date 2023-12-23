إصابة جندي إسرائيلي في هجوم لحزب الله

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة جندي في قوات الاحتياط، بصاروخ مضاد للدروع، أطلقه حزب الله اللبناني، اليوم، باتجاه مستوطنة المنارة.



وكان حزب الله أعلن أنه هاجم مواقع إسرائيلية عدة وحقق فيها إصابات مباشرة.



وقتل جندي إسرائيلي أمس، في هجوم لحزب الله على موقع عسكري إسرائيلي قبالة جنوبي لبنان.

