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قوات الاحتلال تقتحم طولكرم

12/23/2023 7:15:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء السبت مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.


وتحدث ناشطون عن اندلاع مواجهات في مناطق بالضفة المحتلة، بينها مخيم الفوار في الخليل وقرية زواتا غرب نابلس.


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