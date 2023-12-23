قوات الاحتلال تقتحم طولكرم
التاريخ
12/23/2023 7:15:14 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء السبت مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.
وتحدث ناشطون عن اندلاع مواجهات في مناطق بالضفة المحتلة، بينها مخيم الفوار في الخليل وقرية زواتا غرب نابلس.
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