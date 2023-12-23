الشرطة الباكستانية تحول دون وقوع كارثة في قطار ركاب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تمكنت الشرطة الباكستانية من إبطال مفعول قنبلة تم العثور عليها في قطار ركاب جنوب مدينة كراتشي.



وقالت الشرطة في بيان، إن القنبلة وضعت في حقيبة شخص مجهول في قطار "عوامي إكسبريس" أثناء توقفه في محطة "كانتونمينت" للسكك الحديدية في كراتشي، مشيرة إلى أن فرقة إزالة المتفجرات قامت بإبطال مفعولها.



وأضاف البيان أن القطار كان قادماً من مدينة بيشاور شمال غربي باكستان إلى كراتشي، وأن القنبلة التي تم إبطالها تزن قرابة 5 كيلوجرامات.



وقال رئيس قسم مكافحة الإرهاب في شرطة كراتشي راجه عمر خطاب: إن محاولة العمل التخريبي ربما قامت به جماعة إرهابية، حيث يجري التحقيق في الأمر.

