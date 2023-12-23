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مظاهرات وسط لندن ضد العدوان على غزة

12/23/2023 7:15:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تظاهر المئات من الأشخاص المؤيدين للفلسطينيين وسط لندن، وحثّوا المتسوقين على مقاطعة علامات تجارية تؤيد الاحتلال الإسرائيلي.


وقالت شبكة سكاي نيوز الإخبارية البريطانية، مساء السبت، إن مئات المتظاهرين ساروا من ميدان سوهو، على طول شارع اكسفورد وشارع ريجنت وشارع كارنابي، وتجمعوا خارج أحد المتاجر، مطالبين بإغلاقه.


كما ردد المتظاهرون عبارات ضد شركات أزياء، مطالبين بتوقفها عن "دعم الإبادة الجماعية".


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