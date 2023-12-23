مظاهرات وسط لندن ضد العدوان على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تظاهر المئات من الأشخاص المؤيدين للفلسطينيين وسط لندن، وحثّوا المتسوقين على مقاطعة علامات تجارية تؤيد الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت شبكة سكاي نيوز الإخبارية البريطانية، مساء السبت، إن مئات المتظاهرين ساروا من ميدان سوهو، على طول شارع اكسفورد وشارع ريجنت وشارع كارنابي، وتجمعوا خارج أحد المتاجر، مطالبين بإغلاقه.
كما ردد المتظاهرون عبارات ضد شركات أزياء، مطالبين بتوقفها عن "دعم الإبادة الجماعية".
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