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اسيرة اسرائيلية مُفرج عنها: الحراس الذين أسرونا في غزة كانوا يحموننا بأجسادهم من القصف

12/23/2023 7:15:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت الأسيرة الإسرائيلية المفرج عنها تشين ألموغ غولدشتاين وابناؤها الثلاثة، إن الحراس من أفراد المقاومة في غزة كانوا يحمونها من نيران جيش الاحتلال.


وبينت في تصريحات صحفية:" كنا مهمين جدا للحراس، وكنا نسأل عما إذا كانوا سيقتلوننا وكان ردهم نموت نحن قبل أن تموتوا".


وأضافت غولدشتاين أن الحراس الذين أسرونا كانوا يحموننا بأجسادهم من القصف.


وأوضحت أنهم كانوا محتجزين في الأغلب بشقة في غزة، لكن تم نقلها وأطفالها خلال فترة احتجازها -التي استمرت 7 أسابيع- إلى شقق مختلفة وأنفاق ومسجد، وحتى سوبر ماركت مدمر على حد تعبيرها.

وقالت غولدشتاين إنه خلال عمليات نقلها المختلفة كان الوضع مرعبا بسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.


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