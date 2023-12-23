هل تتساقط الثلوج في الأردن ليلة الاثنين المقبل؟ الأرصاد توضح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استبعد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، هطول ثلوج على المملكة، قبل نهاية العام الحالي أو في ليلة رأس السنة الميلادية، والتي تصادف يوم الاثنين من الأسبوع المقبل.
وقال آل خطاب، وفقا لما نشرته الادارة عبر "فيسبوك" إنه لا مؤشرات لمنخفضات ثلجية تؤثر على المملكة قبل نهاية الشهر الحالي حتى هذه اللحظة.
ودعا مدير إدارة الأرصاد الجوية إلى متابعة تحديثات الحالة الجوية أولا بأول، وعدم الاعتماد على التوقعات طويلة الأمد.
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