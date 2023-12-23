هل تتساقط الثلوج في الأردن ليلة الاثنين المقبل؟ الأرصاد توضح

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استبعد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، هطول ثلوج على المملكة، قبل نهاية العام الحالي أو في ليلة رأس السنة الميلادية، والتي تصادف يوم الاثنين من الأسبوع المقبل.



وقال آل خطاب، وفقا لما نشرته الادارة عبر "فيسبوك" إنه لا مؤشرات لمنخفضات ثلجية تؤثر على المملكة قبل نهاية الشهر الحالي حتى هذه اللحظة.



ودعا مدير إدارة الأرصاد الجوية إلى متابعة تحديثات الحالة الجوية أولا بأول، وعدم الاعتماد على التوقعات طويلة الأمد.

