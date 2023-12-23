القسام: اشتباكات ضارية مع قوات العدو بمحور بين جباليا والمعسكر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتائب القسام، إن مجاهديها يخوضون اشتباكات مسلحة ضارية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مع قوات العدو المتوغلة في محور مشترك بين جباليا البلد والمعسكر شمال قطاع غزة.
وأضافت الكتائب في بيان لها، أن مجاهديها يتصدون للقوة الصهيونية معززة بالآليات العسكرية بقذائف "الياسين 105" وقذائف الـ "TBG".
وأشارت إلى أن مجاهديها أكدوا إيقاع عدد من القوة بين قتيل وجريح، وتم سماع أصوات صراخ الجنود.
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