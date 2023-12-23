القسام: اشتباكات ضارية مع قوات العدو بمحور بين جباليا والمعسكر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتائب القسام، إن مجاهديها يخوضون اشتباكات مسلحة ضارية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مع قوات العدو المتوغلة في محور مشترك بين جباليا البلد والمعسكر شمال قطاع غزة.



وأضافت الكتائب في بيان لها، أن مجاهديها يتصدون للقوة الصهيونية معززة بالآليات العسكرية بقذائف "الياسين 105" وقذائف الـ "TBG".



وأشارت إلى أن مجاهديها أكدوا إيقاع عدد من القوة بين قتيل وجريح، وتم سماع أصوات صراخ الجنود.