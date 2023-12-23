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بالفيديو - ارتفاع منسوب المياه يُغلق طريق بشرى - الرمثا في اربد

12/23/2023 7:15:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تسبب ارتفاع منسوب المياه، على طريق بشرى - الرمثا، في محافظة إربد، إلى إغلاق الطريق كلياً، أمام حركة المركبات، مساء السبت.


ووثق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حالة الطريق والمياه تغمرها بالكامل، وقيام رجال الدفاع المدني بتحريك المركبات العالقة.


ويأتي ذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي سقطت مساء السبت على المحافظة، خلال تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي.


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