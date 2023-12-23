MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬ومن‭ ‬قبله‭ ‬كذلك،‭ ‬تسببت‭ ‬الأعمال‭ ‬العدائية‭ ‬الغادرة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬‮«‬الحوثي‮»‬،‭ ‬باستشهاد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬البواسل‭ ‬في‭ ‬قوة‭ ‬الواجب‭ ‬البحرينية‭ ‬المرابطة‭ ‬بالحد‭ ‬الجنوبي‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬السعودية‭.. ‬وللدماء‭ ‬الطاهرة‭ ‬البحرينية‭ ‬حق‭ ‬وواجب‭ ‬علينا‭.. ‬وليس‭ ‬من‭ ‬المعقول‭ ‬اليوم‭ ‬أن‭ ‬ينخدع‭ ‬البعض‭ ‬وينسى‭ ‬تلك‭ ‬الجرائم‭ ‬للحوثي،‭ ‬بحجة‭ ‬مناصرة‭ ‬فلسطين‭ ‬وغزة،‭ ‬بل‭ ‬أعلنت‭ ‬تهديد‭ ‬مصالح‭ ‬وأمن‭ ‬دول‭ ‬المنطقة،‭ ‬والتطاول‭ ‬والإساءة‭ ‬ضد‭ ‬بلادنا‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬الذباب‭ ‬الالكتروني‮»‬‭.. ‬هذه‭ ‬مسألة‭ ‬هامة‭ ‬جدا،‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تغيب‭ ‬عن‭ ‬الوعي‭ ‬العام،‭ ‬وحتى‭ ‬لا‭ ‬تختلط‭ ‬الأوراق‭.‬

فواتير‭ ‬الكهرباء‭ ‬والتحصيل‭ ‬القانوني‭:‬

من‭ ‬الملاحظ‭ ‬اليوم‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الظواهر‭ ‬السلبية‭ ‬في‭ ‬أخبار‭ ‬‮«‬بعض‮»‬‭ ‬المواقع‭ ‬الإعلامية،‭ ‬وجعلها‭ ‬الأوسع‭ ‬تداولا‭.. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اقتطاع‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬خبر‭ ‬رسمي،‭ ‬وتحويل‭ ‬مساره‭ ‬إلى‭ ‬قالب‭ ‬نقدي،‭ ‬ومحاولة‭ ‬تشكيل‭ ‬رأي‭ ‬سلبي‭ ‬على‭ ‬المزاج‭ ‬العام،‭ ‬ليطيح‭ ‬البعض‭ ‬بالتعليقات،‭ ‬تحلطما‭ ‬ونقدا،‭ ‬في‭ ‬إجراءات‭ ‬المؤسسات‭ ‬والهيئات،‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬تلك‭ ‬الإجراءات‭ ‬تسعى‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬والقانون،‭ ‬والمصلحة‭ ‬العامة‭.‬

بالأمس‭ ‬تداول‭ ‬البعض‭ ‬خبر‭ ‬قيام‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬طرح‭ ‬مناقصة‭ ‬لتحصيل‭ ‬مستحقاتها‭ ‬ورسوم‭ ‬البلدية‭ ‬المتأخرة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مكاتب‭ ‬محاماة‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬قانونية‭ ‬بتحصيل‭ ‬متأخرات‭ ‬الفواتير‭ ‬بكافة‭ ‬الطرق‭ ‬المتاحة،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬رفع‭ ‬الدعاوى‭.. ‬غير‭ ‬أن‭ ‬اقتطاع‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬الخبر‭ ‬جعل‭ ‬الناس‭ ‬يتصورون‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬‮«‬جرجرة‮»‬‭ ‬البسطاء‭ ‬وأصحاب‭ ‬الحالات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬المحاكم،‭ ‬ممن‭ ‬لم‭ ‬يدفع‭ ‬متأخرات‭ ‬فواتير‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬ورسوم‭ ‬البلدية،‭ ‬عقابا‭ ‬وتنكيلا‭.. ‬وأن‭ ‬الهيئة‭ ‬لا‭ ‬تعاقب‭ ‬الشركات‭ ‬الضخمة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تدفع‭ ‬فواتيرها‭.. ‬وأن‭ ‬‮«‬أبوي‭ ‬ما‭ ‬يقدر‭ ‬إلا‭ ‬على‭ ‬أمي‮»‬‭..!!‬

لكن‭ ‬الأمر‭ ‬غير‭ ‬صحيح‭ ‬بتاتا،‭ ‬ولا‭ ‬يمت‭ ‬للحقيقة‭ ‬بصلة،‭ ‬وفق‭ ‬هذا‭ ‬الاقتطاع‭ ‬المجتزئ‭ ‬من‭ ‬الخبر‭.. ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬ثقافة‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الهيئة،‭ ‬باعتبارها‭ ‬هيئة‭ ‬خدماتية‭ ‬شبه‭ ‬رسمية‭.. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬وضعت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬والخيارات،‭ ‬والإجراءات‭ ‬والآليات،‭ ‬التي‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬الحالات‭ ‬الخاصة،‭ ‬بل‭ ‬وندعوها‭ ‬كذلك‭ ‬إلى‭ ‬دراسة‭ ‬المقترح‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬به‭ ‬النائب‭ ‬د‭. ‬علي‭ ‬بن‭ ‬ماجد‭ ‬النعيمي‭ ‬لزيادة‭ ‬الحالات‭ ‬الخاصة‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭.‬

إن‭ ‬ما‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬بشأن‭ ‬آلية‭ ‬التحصيل‭ ‬عبر‭ ‬مكاتب‭ ‬المحاماة،‭ ‬هو‭ ‬إجراء‭ ‬اعتيادي،‭ ‬حيث‭ ‬تطرح‭ ‬الهيئة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المناقصات‭ ‬على‭ ‬فترات‭ ‬متباعدة،‭ ‬بهدف‭ ‬تحصيل‭ ‬المستحقات‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬المشتركين،‭ ‬وتهدف‭ ‬بصورة‭ ‬رئيسية‭ ‬على‭ ‬الحسابات‭ ‬التي‭ ‬يصعب‭ ‬التحصيل‭ ‬منها،‭ ‬مثل‭ ‬الحسابات‭ ‬المغلقة‭ ‬وعليها‭ ‬مستحقات،‭ ‬أو‭ ‬الحسابات‭ ‬التي‭ ‬يكون‭ ‬عليها‭ ‬نزاع‭.. ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬تحصيل‭ ‬المستحقات‭ ‬يكون‭ ‬للذين‭ ‬لم‭ ‬يستجيبوا‭ ‬لإشعارات‭ ‬الهيئة‭ ‬المتكررة‭ ‬لدفع‭ ‬الفواتير،‭ ‬حيث‭ ‬تعتمد‭ ‬الهيئة‭ ‬آلية‭ ‬لإشعار‭ ‬المشتركين‭ ‬بضرورة‭ ‬دفع‭ ‬المستحقات،‭ ‬وتتجه‭ ‬الهيئة‭ ‬لرفع‭ ‬الدعاوى‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬الاستجابة‭.‬

فهناك‭ ‬مثلا‭ ‬الحسابات‭ ‬المغلقة‭ (‬النهائية‭) ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إغلاقها‭ ‬بدون‭ ‬دفع‭ ‬المستحقات،‭ ‬وهناك‭ ‬المالك‭ ‬الذي‭ ‬عليه‭ ‬مستحقات‭ ‬ولكنه‭ ‬باع‭ ‬المبنى،‭ ‬وانتقلت‭ ‬الملكية‭ ‬إلى‭ ‬شخص‭ ‬آخر،‭ ‬وخلال‭ ‬فترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬كهرباء‭ ‬من‭ ‬المالك‭ ‬الجديد‭ ‬وفترة‭ ‬إغلاق‭ ‬الحساب‭ ‬القديم،‭ ‬يعتبر‭ ‬أي‭ ‬استهلاك‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬‮«‬استهلاكا‭ ‬غير‭ ‬قانوني‮»‬‭.‬

لذلك،‭ ‬نرى‭ ‬أن‭ ‬إجراء‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬لتحصيل‭ ‬المتأخرات‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ماطل‭ ‬وتهرب‭ ‬من‭ ‬الدفع،‭ ‬هو‭ ‬إجراء‭ ‬سليم،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬نشجع‭ ‬عليه،‭ ‬لأنه‭ ‬يحقق‭ ‬العدالة،‭ ‬أما‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬اجتزاؤه‭ ‬من‭ ‬الخبر‭ ‬الرسمي‭ ‬ونشره‭ ‬في‭ ‬‮«‬بعض‮»‬‭ ‬المواقع‭ ‬الإعلامية‭ ‬فهو‭ ‬خبر‭ ‬غير‭ ‬كامل‭.. ‬وينطبق‭ ‬عليه‭ ‬المثل‭ ‬الشعبي‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يغرك‭ ‬شراعه‭.. ‬تراه‭ ‬سماري‮»‬‭.. ‬وما‭ ‬أكثر‭ ‬الأخبار‭ ‬‮«‬السماري‮»‬‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المواقع،‭ ‬التي‭ ‬تسير‭ ‬بلا‭ ‬بوصلة‭ ‬مهنية‭.‬

آخر‭ ‬السطر‭:‬

بالأمس‭ ‬أنهيت‭ ‬قراءة‭ ‬رواية‭ ‬‮«‬شرينة‮»‬‭ ‬للزميل‭ ‬الإعلامي‭ ‬الكاتب‭ ‬يوسف‭ ‬البنخليل،‭ ‬حيث‭ ‬تتناول‭ ‬الرواية‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأحداث‭ ‬الحقيقية‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬في‭ ‬حقبة‭ ‬زمنية‭ ‬مفصلية،‭ ‬حافلة‭ ‬بالسرد‭ ‬التاريخي‭ ‬والعرض‭ ‬المتميز‭.. ‬والرواية‭ ‬تصلح‭ ‬لأن‭ ‬تكون‭ ‬مشروع‭ ‬مسلسل‭ ‬أو‭ ‬برنامجا‭ ‬وثائقيا‭ ‬خليجيا‭.. ‬فشكرا‭ ‬للكاتب‭ ‬المبدع‭ ‬يوسف‭ ‬البنخليل‭. ‬