مجرمو الحرب يحكمون العالم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

يكفي‭ ‬فقط‭ ‬أن‭ ‬نتأمل‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭.‬

على‭ ‬امتداد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬جرت‭ ‬مشاورات‭ ‬ومفاوضات‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬يطالب‭ ‬فقط‭ ‬بوقف‭ ‬انساني‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬للسماح‭ ‬بإغاثة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ودخول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭.‬

كل‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬كانت‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬مؤيدة‭ ‬للقرار‭ ‬باستثناء‭ ‬أمريكا‭. ‬أمريكا‭ ‬تلاعبت‭ ‬بكل‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء،‭ ‬وظلت‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬تطلب‭ ‬تأجيل‭ ‬التصويت‭ ‬بزعم‭ ‬إجراء‭ ‬تعديلات‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القرار‭ ‬كي‭ ‬توافق‭ ‬عليه‭.‬

في‭ ‬النهاية‭ ‬اتضحت‭ ‬حقيقة‭ ‬النوايا‭ ‬الأمريكية،‭ ‬المعروفة‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬حال‭. ‬اتضح‭ ‬أن‭ ‬أمريكا‭ ‬لا‭ ‬تريد‭ ‬أي‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬وفقا‭ ‬لأي‭ ‬صيغة،‭ ‬وتريد‭ ‬للعدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬حرا‭ ‬ويمضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬التي‭ ‬يشنها‭ ‬بكل‭ ‬شناعتها،‭ ‬وألا‭ ‬يضع‭ ‬أي‭ ‬أحد‭ ‬أو‭ ‬قرار‭ ‬أي‭ ‬قيد‭ ‬عليه‭.‬

استخدمت‭ ‬أمريكا‭ ‬الفيتو‭ ‬ضد‭ ‬تعديلات‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القرار‭ ‬كي‭ ‬يتضمن‭ ‬وقفا‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭. ‬واتخذ‭ ‬المجلس‭ ‬قرارا‭ ‬لا‭ ‬معنى‭ ‬ولا‭ ‬قيمة‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬بتسهيل‭ ‬دخول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭.‬

ما‭ ‬معنى‭ ‬هذا‭ ‬الذي‭ ‬جرى؟‭.‬

معناه‭ ‬أن‭ ‬مجرمي‭ ‬الحرب‭ ‬الصهاينة‭ ‬ومجرمي‭ ‬الحرب‭ ‬الأمريكيين‭ ‬الذين‭ ‬يتحملون‭ ‬مسئولية‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الصهاينة،‭ ‬فرضوا‭ ‬إرادتهم‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الإرادة‭ ‬وحشية‭ ‬همجية‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يتصوره‭ ‬بشر‭.‬

معناه‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬يقف‭ ‬عاجزا‭ ‬تماما‭ ‬أمام‭ ‬إرادة‭ ‬هؤلاء‭ ‬المجرمين،‭ ‬ولا‭ ‬يستطيع‭ ‬أن‭ ‬يفعل‭ ‬شيئا‭.‬

العالم‭ ‬كله‭ ‬عاجز‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬يحمي‭ ‬رضيعا‭ ‬أو‭ ‬طفلا‭ ‬أو‭ ‬فتاة‭ ‬أو‭ ‬امرأة‭ ‬أو‭ ‬شابا‭ ‬أو‭ ‬رجلا‭ ‬من‭ ‬القتل‭ ‬الجماعي،‭ ‬وعن‭ ‬أن‭ ‬يمنع‭ ‬تدميرا‭ ‬همجيا‭ ‬لمسجد‭ ‬أو‭ ‬كنيسة‭ ‬أو‭ ‬مدرسة‭ ‬أو‭ ‬مستشفى‭ ‬أو‭ ‬ملجأ‭ ‬تابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

يحدث‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يتابع‭ ‬فيه‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬جرائم‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬أن‭ ‬شاهدها‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭.. ‬يتابع‭ ‬العالم‭ ‬شعبا‭ ‬يباد‭ ‬بكامله،‭ ‬وبلدا‭ ‬يتم‭ ‬تسويته‭ ‬بالأرض‭.‬

ويحدث‭ ‬هذا‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬انتفاضة‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭ ‬كلها‭ ‬تقريبا‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬الهمجية‭ ‬الصهيونية‭ ‬وتأييدا‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ومطالبة‭ ‬بالوقف‭ ‬الفوري‭ ‬لجرائم‭ ‬الإبادة‭. ‬حتى‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬مترددين‭ ‬أو‭ ‬صامتين‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الحرب‭ ‬لم‭ ‬يستطيعوا‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬صمتهم‭ ‬أمام‭ ‬هول‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬بمن‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مثلا‭ ‬آلاف‭ ‬المسئولين‭ ‬والموظفين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬ومختلف‭ ‬الوزارات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬الذين‭ ‬بعثوا‭ ‬رسائل‭ ‬لبايدن‭ ‬وأصدروا‭ ‬بيانات‭ ‬تندد‭ ‬بالموقف‭ ‬الأمريكي‭ ‬وتطالب‭ ‬بوقف‭ ‬الحرب‭ ‬فورا‭.‬

ليست‭ ‬هناك‭ ‬جريمة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬والإبادة‭ ‬إلا‭ ‬ويرتكبها‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬وبأبشع‭ ‬وأفظع‭ ‬الصور‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

لكن‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬عرف‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬ما‭ ‬تجسد‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬كأنه‭ ‬لا‭ ‬يحدث،‭ ‬أو‭ ‬كأن‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬ليسوا‭ ‬بشرا‭ ‬ويستحقون‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬لهم‭.‬

العالم‭ ‬كله‭ ‬رضخ‭ ‬لإرادة‭ ‬مجرمي‭ ‬الحرب‭ ‬والإبادة‭.‬

ما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬عجز‭ ‬عن‭ ‬حماية‭ ‬شعب‭ ‬فلسطين‭ ‬من‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬وعن‭ ‬وقف‭ ‬هذه‭ ‬الإبادة،‭ ‬لكنه‭ ‬بمثابة‭ ‬ضوء‭ ‬أخضر‭ ‬لمجرمي‭ ‬الحرب‭ ‬الصهاينة‭ ‬كي‭ ‬يمضوا‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬إجرامهم‭ ‬ويكملوا‭ ‬إبادة‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬وأهلها‭ ‬وهم‭ ‬مطمئنون‭ ‬إلى‭ ‬جبن‭ ‬العالم‭ ‬وعجزه‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬بالفعل‭. ‬كل‭ ‬التقارير‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬تصاعد‭ ‬العدوان‭ ‬الصهيوني‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬بعد‭ ‬عجز‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬عن‭ ‬تقرير‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭.‬

العالم‭ ‬كله‭ ‬سيدفع‭ ‬ثمنا‭ ‬فادحا‭ ‬لهذا‭ ‬الوضع‭ ‬وللرضوخ‭ ‬لإرادة‭ ‬مجرمي‭ ‬الحرب‭ ‬والإبادة‭.‬

وهذا‭ ‬حديث‭ ‬آخر‭.‬