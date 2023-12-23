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عـــــام الآلام والأحــــــــــزان

12/23/2023 7:11:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬قبل‭ ‬يومين،‭ ‬سألني‭ ‬مدير‭ ‬التحرير‭: ‬متى‭ ‬ستكتب‭ ‬الرسالة‭ ‬السنوية‭ ‬التي‭ ‬توجهها‭ ‬بمناسبة‭ ‬أعياد‭ ‬الميلاد،‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬عاما‭ ‬عاديا‭.. ‬كان‭ ‬عاما‭ ‬استثنائيا‭ ‬في‭ ‬حياتنا‭ ‬وتاريخنا‭. ‬قلت‭ ‬له‭: ‬حقيقة‭ ‬الأمر‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬كلمات‭ ‬نستخدمها‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬حديثنا‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬كتاباتنا‭ ‬هي‭ ‬بالضرورة‭ ‬أبعد‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬عن‭ ‬كلمات‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬الفرح‭ ‬أو‭ ‬السعادة‭.. ‬هي‭ ‬بالضرورة‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬الحزن‭ ‬والأسى‭.‬



‭ ‬عشنا‭ ‬عاما‭ ‬صعبا‭ ‬من‭ ‬الأحزان‭ ‬والآلام‭ ‬والمآسي‭.. ‬عشنا‭ ‬عاما‭ ‬اختلطت‭ ‬فيه‭ ‬دموعنا‭ ‬بخوفنا،‭ ‬وعشنا‭ ‬فيه‭ ‬رعب‭ ‬الموت‭ ‬والدمار‭ ‬الذي‭ ‬تابعناه‭ ‬يوما‭ ‬بيوم‭ ‬وساعة‭ ‬بساعة‭.‬

‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬كان‭ ‬عاما‭ ‬دمويا‭ ‬وحشيا‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭.. ‬كان‭ ‬عاما‭ ‬للقتل‭ ‬الهمجي‭ ‬الأعمى‭.. ‬قتل‭ ‬بلا‭ ‬أي‭ ‬سبب‭ ‬أو‭ ‬مبرر‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يقبله‭ ‬أي‭ ‬ضمير‭ ‬أو‭ ‬عقل‭ ‬بشري‭.‬

‭ ‬ومن‭ ‬أفظع‭ ‬ما‭ ‬شهدناه‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬أن‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬يطلقون‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬القوى‭ ‬العالمية‭ ‬العظمى‮»‬‭ ‬انحدرت‭ ‬إلى‭ ‬الحضيض،‭ ‬ووجدنا‭ ‬أنها‭ ‬قوى‭ ‬بلا‭ ‬أخلاق‭ ‬وبلا‭ ‬ضمير‭ ‬وبلا‭ ‬ذرة‭ ‬من‭ ‬الوعي‭ ‬أو‭ ‬الحس‭ ‬الإنساني‭. ‬هذه‭ ‬القوى‭ ‬رضخت‭ ‬تماما،‭ ‬بل‭ ‬أيدت‭ ‬بكل‭ ‬قواها‭ ‬القتل‭ ‬الجماعي‭ ‬وشاركت‭ ‬فيه،‭ ‬وأصبحت‭ ‬تطالب‭ ‬عمليا‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬القتل‭ ‬والتدمير‭.‬

‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬ضحايا‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬القتل‭ ‬الجماعي‭ ‬والتدمير‭ ‬الشامل؟‭ ‬إنهم‭ ‬الفلسطينيون‭.‬

‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬لا‭ ‬يمتلكون‭ ‬جيشا‭.. ‬لا‭ ‬يمتلكون‭ ‬دبابات‭ ‬أو‭ ‬طائرات‭ ‬حربية‭ ‬مقاتلة‭. ‬كانوا‭ ‬يمتلكون‭ ‬بيوتا،‭ ‬ومدارس،‭ ‬وجامعات،‭ ‬ومستشفيات‭. ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬تم‭ ‬تدميره‭ ‬وتحويله‭ ‬إلى‭ ‬أنقاض‭.. ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬دمره‭ ‬عدو‭ ‬همجي‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬أي‭ ‬معنى‭ ‬لأي‭ ‬قيمة‭ ‬إنسانية،‭ ‬ولا‭ ‬يعرف‭ ‬أي‭ ‬حرمة‭ ‬لحياة‭ ‬بشر،‭ ‬ولا‭ ‬يقيم‭ ‬أي‭ ‬اعتبار‭ ‬لأي‭ ‬قانون‭ ‬يحمي‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الفظائع‭ ‬والجرائم‭ ‬يتم‭ ‬ارتكابها‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬شهدت‭ ‬ميلاد‭ ‬السيد‭ ‬المسيح‭.. ‬المسيح‭ ‬عليه‭ ‬السلام‭ ‬الذي‭ ‬أرسله‭ ‬الله‭ ‬إلينا‭ ‬كي‭ ‬نتعلم‭ ‬من‭ ‬معاناته‭ ‬وآلامه،‭ ‬وأن‭ ‬نسترشد‭ ‬بتعاليمه‭ ‬ووصاياه‭ ‬التي‭ ‬تتلخص‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬نتحلى‭ ‬بالرحمة‭ ‬والمحبة،‭ ‬وبأن‭ ‬تكون‭ ‬مهمتنا‭ ‬الأولى‭ ‬هي‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬يعم‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬الأرض،‭ ‬وبأن‭ ‬نكرس‭ ‬طاقاتنا‭ ‬وجهودنا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الازدهار،‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬تحرير‭ ‬الإنسان‭ ‬من‭ ‬الحرمان،‭ ‬ومن‭ ‬الألم‭ ‬والمعاناة‭.‬

‭ ‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬رسالة‭ ‬السيد‭ ‬المسيح‭ ‬واضحة‭.. ‬رسالة‭ ‬العدل‭ ‬والإنصاف،‭ ‬وأن‭ ‬نعامل‭ ‬أطفال‭ ‬العالم‭ ‬جميعا‭ ‬على‭ ‬قدم‭ ‬المساواة‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬تفرقة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬اللون،‭ ‬أو‭ ‬العقيدة،‭ ‬أو‭ ‬الدين‭.‬

‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬هذا،‭ ‬فإن‭ ‬الأرض‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المفروض‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مقدسة‭ ‬ومباركة‭ ‬شهدت‭ ‬القتل‭ ‬الجماعي‭ ‬الأعمى‭ ‬لآلاف‭ ‬الأطفال،‭ ‬والأمهات،‭ ‬والآباء،‭ ‬والجدود‭. ‬الأرض‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المفروض‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مقدسة‭ ‬تغطيها‭ ‬اليوم‭ ‬دماء‭ ‬الأبرياء‭.‬

‭ ‬كل‭ ‬إنسان‭ ‬في‭ ‬عالمنا‭ ‬اليوم‭ ‬يتحلى‭ ‬ولو‭ ‬بحد‭ ‬أدنى‭ ‬من‭ ‬الإنسانية‭ ‬والضمير‭ ‬الحي‭ ‬يتساءل‭ ‬في‭ ‬فزع‭: ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬للبشرية‭ ‬أن‭ ‬تقبل‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الفظائع‭ ‬والجرائم‭ ‬التي‭ ‬تُرتكَب‭ ‬أمام‭ ‬أعيننا‭ ‬ونتابع‭ ‬أخبارها‭ ‬على‭ ‬شاشات‭ ‬التلفزيون‭ ‬ومواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ونقرأ‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬صحفنا‭ ‬ومجلاتنا؟‭.. ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬للبشرية‭ ‬أن‭ ‬تقبل‭ ‬كارثة‭ ‬معاناة‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬الأبرياء‭ ‬وحرمانهم‭ ‬من‭ ‬الماء،‭ ‬والغذاء،‭ ‬والكهرباء،‭ ‬والمأوى،‭ ‬والدواء؟

‭ ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الفظائع‭ ‬والجرائم‭ ‬بحق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬فإن‭ ‬القوى‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬مازالت‭ ‬تصر‭ ‬على‭ ‬رفض‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭.‬

‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نفسر‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬اللا‭ ‬إنساني‭ ‬الوحشي‭ ‬مما‭ ‬يجري؟‭.. ‬هل‭ ‬الذين‭ ‬يحكمون‭ ‬العالم‭ ‬ويتحكمون‭ ‬في‭ ‬مقاديره‭ ‬قد‭ ‬فقدوا‭ ‬عقولهم‭ ‬وأصبحوا‭ ‬مجانين؟‭.. ‬يبدو‭ ‬الأمر‭ ‬هكذا‭ ‬بالفعل‭.‬

‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬عقود‭ ‬يخوض‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬نضالا‭ ‬لا‭ ‬يتوقف،‭ ‬ويكاد‭ ‬يستجدي‭ ‬العالم‭ ‬كي‭ ‬يساعده‭ ‬على‭ ‬نيل‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة‭ ‬وإقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭. ‬كل‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬عليه‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬هو‭ ‬التجاهل‭ ‬التام‭ ‬والاحتقار‭ ‬لمطالبهم‭ ‬المشروعة‭. ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬لم‭ ‬يظهر‭ ‬أي‭ ‬رغبة‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬عادل‭ ‬للصراع،‭ ‬وفضّل‭ ‬أن‭ ‬يترك‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬مُطلق‭ ‬السراح‭ ‬يفعل‭ ‬ما‭ ‬يشاء‭ ‬دون‭ ‬حساب‭ ‬أو‭ ‬عقاب‭.‬

‭ ‬المرء‭ ‬حين‭ ‬يتأمل‭ ‬مواقف‭ ‬وتصرفات‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬العقود‭ ‬الماضية،‭ ‬ومما‭ ‬يجري‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬فظائع‭ ‬وجرائم‭ ‬ترتكب،‭ ‬لا‭ ‬يملك‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬يفهم‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬تعتقد‭ ‬أن‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬لا‭ ‬يستحقون‭ ‬أي‭ ‬شيء‭.. ‬لا‭ ‬يستحقون‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬الحياة،‭ ‬ولا‭ ‬حتى‭ ‬الحياة‭ ‬نفسها،‭ ‬وهي‭ ‬الحقوق‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬المسلمات‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬البشر‭. ‬هذا‭ ‬موقف‭ ‬همجي‭ ‬بكل‭ ‬معنى‭ ‬الكلمة‭.‬

‭ ‬حقيقة‭ ‬الأمر‭ ‬أن‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬المكافح‭ ‬الحُر‭ ‬الأبي‭ ‬يستحق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أيٍّ‭ ‬منا‭ ‬الحياة‭ ‬الحرة‭ ‬الكريمة‭. ‬شعب‭ ‬فلسطين‭ ‬يقدم‭ ‬نموذجا‭ ‬فريدا‭ ‬في‭ ‬الصمود‭ ‬والتضحية‭ ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬الآلام‭ ‬والمعاناة‭. ‬لنا‭ ‬أن‭ ‬نتأمل‭ ‬مثلا‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬اليوم‭.. ‬أطباء‭ ‬أكفاء‭ ‬وممرضون‭ ‬وممرضات‭ ‬وعمال‭ ‬وفنيون‭ ‬يصرون‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬عملهم‭ ‬وتأدية‭ ‬واجبهم‭ ‬في‭ ‬وطنهم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬هذه‭ ‬الأوضاع‭ ‬المأساوية‭ ‬الرهيبة،‭ ‬ورغم‭ ‬كل‭ ‬الأخطار‭ ‬التي‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬ظلها‭ ‬ومواجهتهم‭ ‬خطر‭ ‬الموت‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬لحظة‭.‬

‭ ‬إننا‭ ‬في‭ ‬الصحافة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬نعبر‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لكل‭ ‬قارئ‭ ‬من‭ ‬قرائنا‭ ‬سواء‭ ‬للصحافة‭ ‬المطبوعة‭ ‬أو‭ ‬المتابعين‭ ‬لنا‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬ومواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬نشكر‭ ‬قراءنا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬لما‭ ‬عبروا‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬مواقف‭ ‬قوية‭ ‬تدعم‭ ‬قضية‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وتدين‭ ‬ما‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬وإبادة،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬حكوماتهم‭ ‬لم‭ ‬تتحرك‭ ‬ولم‭ ‬تفعل‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬عملي‭ ‬ملموس‭ ‬لوقف‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬وهذه‭ ‬الجرائم‭. ‬

‭ ‬لقد‭ ‬بدأت‭ ‬كتابة‭ ‬هذا‭ ‬المقال‭ ‬السنوي‭ ‬بمناسبة‭ ‬أعياد‭ ‬الميلاد‭ ‬منذ‭ ‬سبعة‭ ‬وعشرين‭ ‬عاما‭. ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بقلب‭ ‬حزين‭ ‬مثقل‭ ‬بالهموم‭ ‬والأحزان‭ ‬اليوم‭ ‬وبخوف‭ ‬وقلق‭ ‬عما‭ ‬قد‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬الغد،‭ ‬لا‭ ‬أملك‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬أدعو‭ ‬الله‭ ‬سبحانه‭ ‬وتعالى‭ ‬أن‭ ‬يخفف‭ ‬من‭ ‬همومنا‭ ‬وما‭ ‬نكابده‭ ‬من‭ ‬ألم‭ ‬وحزن،‭ ‬وأن‭ ‬ينهي‭ ‬سبحانه‭ ‬هذه‭ ‬المذابح‭ ‬وجرائم‭ ‬الإبادة‭ ‬لأهلنا‭ ‬التي‭ ‬نتابعها‭ ‬يوميا‭.‬

‭ ‬إن‭ ‬أرواح‭ ‬الشهداء‭ ‬الذين‭ ‬رحلوا‭ ‬عن‭ ‬دنيانا‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تعوّض،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يبقوا‭ ‬في‭ ‬ذاكرتنا‭ ‬إلى‭ ‬الأبد‭. ‬هؤلاء‭ ‬الشهداء‭ ‬لم‭ ‬يجدوا‭ ‬عدلا‭ ‬ولا‭ ‬إنصافا‭ ‬ولا‭ ‬رحمة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭.‬

‭ ‬لا‭ ‬أملك‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬أدعو‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬يرحمنا‭ ‬مما‭ ‬نواجهه‭ ‬ونعايشه،‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬البشرية‭ ‬ويرشدها‭ ‬إلى‭ ‬طريق‭ ‬الحق‭ ‬والسلام‭.‬

‭ ‬لا‭ ‬أملك‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬أدعو‭ ‬الكل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يعتصموا‭ ‬بالحب‭ ‬والتعاطف‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬البشر‭.‬

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