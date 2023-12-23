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تشيكيا تكرم ضحايا إطلاق النار في جامعة براغ

12/23/2023 7:11:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) من‭ ‬الوقوف‭ ‬دقيقة‭ ‬صمت‭ ‬وتنكيس‭ ‬الأعلام‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬القداديس،‭ ‬كرمت‭ ‬الجمهورية‭ ‬التشيكية‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬ضحايا‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الذي‭ ‬أودى‭ ‬بحياة‭ ‬14‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬براغ‭ ‬ويعدّ‭ ‬أسوأ‭ ‬هجوم‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬تشهده‭ ‬البلاد‭.‬

وطلبت‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬التشيكيين‭ ‬الوقوف‭ ‬دقيقة‭ ‬صمت‭ ‬ظهر‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ (‬11:00‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭)‬،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقرع‭ ‬أجراس‭ ‬الكنائس‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدولة‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي،‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬طالب‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬24‭ ‬عاما‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬طلاب‭ ‬قبل‭ ‬انتحاره‭. ‬

وأدى‭ ‬الحادث‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬14‭ ‬شخصا،‭ ‬بينهم‭ ‬13‭ ‬عند‭ ‬حدوث‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬وجرح‭ ‬25‭ ‬آخرون‭ ‬توفي‭ ‬أحدهم‭ ‬الجمعة‭ ‬متأثرا‭ ‬بإصابته‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بيتر‭ ‬فيالا‭: ‬‮«‬من‭ ‬الصعب‭ ‬أن‭ ‬نجد‭ ‬الكلمات‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬الإدانة‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وعن‭ ‬الألم‭ ‬والحزن‭ ‬الذي‭ ‬يشعر‭ ‬به‭ ‬شعبنا‭ ‬بأكمله‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأيام‭ ‬التي‭ ‬تسبق‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‮»‬‭. ‬وأشعل‭ ‬طلاب‭ ‬آلاف‭ ‬الشموع‭ ‬خلال‭ ‬تجمع‭ ‬أقاموه‭ ‬أمام‭ ‬كلية‭ ‬الآداب‭ ‬وفي‭ ‬مقر‭ ‬جامعة‭ ‬تشارلز‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬التاريخي‭ ‬للعاصمة‭ ‬التشيكية‭. ‬

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