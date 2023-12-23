سرقة عمل لبانكسي على لوحة مرورية في لندن فور إعلانه تبنيه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكما‭ ‬يفعل‭ ‬عادةً‭ ‬لإعلان‭ ‬أنه‭ ‬صاحب‭ ‬عمل‭ ‬ما،‭ ‬نشر‭ ‬الفنان‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬‮«‬إنستغرام‮»‬‭ ‬صورة‭ ‬لهذا‭ ‬العمل‭ ‬الجديد،‭ ‬وهو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬ثلاث‭ ‬طائرات‭ ‬تبدو‭ ‬كأنها‭ ‬مسيّرات‭ ‬حربية‭ ‬على‭ ‬علامة‭ ‬‮«‬قف‮»‬‭ ‬المرورية‭. ‬

وبعد‭ ‬برهة،‭ ‬فكّ‭ ‬رجل‭ ‬العلامة‭ ‬المرورية‭ ‬عن‭ ‬عمودها‭ ‬وأخذها‭ ‬هارباً،‭ ‬كما‭ ‬ظهر‭ ‬في‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬صوّرها‭ ‬شهود‭ ‬وعرضتها‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬البريطانية‭. ‬

وقال‭ ‬شاهد‭ ‬يدعى‭ ‬أليكس‭ (‬26‭ ‬عاما‭) ‬لوكالة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬إيه‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬إن‭ ‬أي‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬لم‭ ‬يصدر‭ ‬عن‭ ‬المارة‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬موجودين‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬إزاء‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬يحدث‭ ‬أمامهم‭. ‬

وأضاف‭ ‬الشاهد‭ ‬أن‭ ‬سارق‭ ‬الرسم‭ ‬سُئل‭ ‬‮«‬ماذا‭ ‬تفعل؟‮»‬،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أحداً‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يعرف‭ ‬ما‭ ‬ينبغي‭ ‬فعله‮»‬‭. ‬

وأكدت‭ ‬شرطة‭ ‬لندن‭ ‬التي‭ ‬تواصلت‭ ‬معها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تتلق‭ ‬أي‭ ‬بلاغ‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭. ‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬سُرق‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬بانكسي،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬باب‭ ‬قاعة‭ ‬الحفلات‭ ‬الموسيقية‭ ‬الباريسية‭ ‬باتاكلان‭ ‬الذي‭ ‬أنجز‭ ‬عليه‭ ‬الفنان‭ ‬المجهول‭ ‬الهوية‭ ‬عملاً‭ ‬تكريمياً‭ ‬لضحايا‭ ‬هجمات‭ ‬13‭ ‬نوفمبر‭ ‬2015‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭. ‬

كذلك‭ ‬خُرّبت‭ ‬أعمال‭ ‬أخرى‭ ‬له،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬لوحة‭ ‬جدارية‭ ‬تدين‭ ‬العنف‭ ‬المنزلي‭ ‬وتمثل‭ ‬ربة‭ ‬منزل‭ ‬بمظهر‭ ‬نساء‭ ‬الخمسينيات‭ ‬أو‭ ‬الستينيات،‭ ‬مشوهة‭ ‬ببقعة‭ ‬سوداء‭ ‬على‭ ‬عينها‭ ‬وبأسنان‭ ‬مكسورة‭. ‬