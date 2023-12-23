مراعاة للبيئة.. متجر لندني يؤجر أشجار الميلاد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

يُعدّ‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬ذروة‭ ‬الموسم‭ ‬لجوناثان‭ ‬ميرنز‭ ‬الذي‭ ‬يؤجّر‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬أشجاراً‭ ‬ميلادية‭ ‬لزبائن‭ ‬تغمرهم‭ ‬السعادة‭ ‬عندما‭ ‬يعاودون‭ ‬استئجار‭ ‬الشجرة‭ ‬نفسها‭ ‬عاماً‭ ‬بعد‭ ‬عام‭. ‬

كان‭ ‬جوناثان‭ ‬ميرنز‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬شرطة‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬الاسكتلندية‭ ‬ويقيم‭ ‬في‭ ‬إفريقيا،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يؤسس‭ ‬سنة‭ ‬2017‭ ‬شركته‭ ‬‮«‬لندن‭ ‬كريسمس‭ ‬تري‭ ‬رنتل‮»‬‭. ‬ويشير‭ ‬الرجل‭ ‬البالغ‭ ‬49‭ ‬سنة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬كان‭ ‬بمثابة‭ ‬علاج‭ ‬له‭. ‬

وفي‭ ‬حديث‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬يوضح‭ ‬أن‭ ‬فكرة‭ ‬تأجير‭ ‬أشجار‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬طرأت‭ ‬على‭ ‬باله‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬يتنزّه‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬لندن‭. ‬ويقول‭ ‬‮«‬رأيت‭ ‬كل‭ ‬أشجار‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬المقطوعة‭ ‬مرمية‭ ‬في‭ ‬الشوارع،‭ ‬وقلت‭ ‬لنفسي‭ ‬لا‭ ‬بدّ‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬طريقة‭ ‬أفضل‭ ‬للتعامل‭ ‬معها‮»‬‭. ‬

ويشرح‭ ‬لزبائنه‭ ‬مدى‭ ‬سهولة‭ ‬استئجار‭ ‬شجرة‭ ‬لعيد‭ ‬الميلاد،‭ ‬قائلاً‭ ‬لهم‭ ‬‮«‬استأجروها‭ ‬واسقوها‭ ‬وأعيدوها‭ ‬بعد‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‮»‬‭. ‬ويؤكد‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬كميات‭ ‬النفايات‭. ‬

ويقول‭ ‬ميرنز‭ ‬‮«‬نوفّر‭ ‬للزبائن‭ ‬فرصة‭ ‬استئجار‭ ‬شجرة‭ ‬مزروعة‭ ‬في‭ ‬حوض‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬الشجرة‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬المقبلة‮»‬‭. ‬وعند‭ ‬انتهاء‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد،‭ ‬تُعاد‭ ‬الشجرة‭ ‬إلى‭ ‬نظام‭ ‬للريّ‭ ‬داخل‭ ‬مزرعة‭ ‬في‭ ‬كوتسوولدز‭ ‬غرب‭ ‬لندن‭. ‬