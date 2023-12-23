مراعاة للبيئة.. متجر لندني يؤجر أشجار الميلاد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بات عدد من اللندنيين يفضّلون استئجار أشجار عيد الميلاد بدلاً من شرائها ثم رَميها بعد أسابيع، وهي طريقة تتيح الحصول على أشجار طبيعية، لكنها في الوقت نفسه تراعي البيئة.
يُعدّ عيد الميلاد ذروة الموسم لجوناثان ميرنز الذي يؤجّر منذ عام 2017 أشجاراً ميلادية لزبائن تغمرهم السعادة عندما يعاودون استئجار الشجرة نفسها عاماً بعد عام.
كان جوناثان ميرنز يعمل في شرطة مكافحة الإرهاب الاسكتلندية ويقيم في إفريقيا، قبل أن يؤسس سنة 2017 شركته «لندن كريسمس تري رنتل». ويشير الرجل البالغ 49 سنة إلى أنّ هذا القرار كان بمثابة علاج له.
وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، يوضح أن فكرة تأجير أشجار عيد الميلاد طرأت على باله عندما كان يتنزّه في غرب لندن. ويقول «رأيت كل أشجار عيد الميلاد المقطوعة مرمية في الشوارع، وقلت لنفسي لا بدّ من وجود طريقة أفضل للتعامل معها».
ويشرح لزبائنه مدى سهولة استئجار شجرة لعيد الميلاد، قائلاً لهم «استأجروها واسقوها وأعيدوها بعد عيد الميلاد». ويؤكد أنّ هذه الخطوة تسهم في خفض كميات النفايات.
ويقول ميرنز «نوفّر للزبائن فرصة استئجار شجرة مزروعة في حوض والحصول على الشجرة نفسها في الأعوام المقبلة». وعند انتهاء عيد الميلاد، تُعاد الشجرة إلى نظام للريّ داخل مزرعة في كوتسوولدز غرب لندن.
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