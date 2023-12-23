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البحرين الخيرية تحتفل بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك المعظم

12/23/2023 7:11:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬إطار‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬وعيد‭ ‬جلوس‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬نظمت‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬الخيرية‭ ‬احتفالاً‭ ‬وطنياً‭ ‬بهيجًا‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬من‭ ‬450‭ ‬أسرة‭ ‬من‭ ‬الاسر‭ ‬المتعففة‭ ‬والمنتسبة‭ ‬للجمعية‭ ‬مع‭ ‬أطفالهم‭.‬‮

واشتمل‭ ‬الاحتفال‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفقرات‭ ‬تضمنت‭ ‬تلاوة‭ ‬آيات‭ ‬من‭ ‬الذكر‭ ‬الحكيم‭ ‬للمقرئ‭ ‬عبدالله‭ ‬أحمد‭ ‬البى،‭ ‬وكلمة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬د‭. ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬كمال،‭ ‬وقصيدة‭ ‬شعرية‭ ‬للأستاذ‭ ‬إبراهيم‭ ‬عبدالكريم‭ ‬الأنصاري،‭ ‬وفقرة‭ ‬فلكلورية‭ ‬لجمهورية‭ ‬اندونيسيا‭ ‬الصديقة،‭ ‬وقصيدة‭ ‬شعرية‭ ‬للشاعر‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬شاهين‭ ‬المضحكي‭ ‬وقصيدة‭ ‬أخرى‭ ‬للشاعرة‭ ‬هنادي‭ ‬الهاجري،‭ ‬وفقرة‭ ‬العرضة،‭ ‬وفقرة‭ ‬التكريم،‭ ‬ومسابقات‭ ‬للأطفال‭ ‬والكبار‭. ‬

وفي‭ ‬الختام،‭ ‬رفع‭ ‬الدكتور‭ ‬حسن‭ ‬ابراهيم‭ ‬كمال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجمعية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الأمين‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وإلى‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬الوفي،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬والنماء‭.‬

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