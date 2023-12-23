البحرين الخيرية تحتفل بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك المعظم

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- Akhbar Al Khaleej) في إطار احتفال مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم نظمت جمعية البحرين الخيرية احتفالاً وطنياً بهيجًا شارك فيه ما يقارب من 450 أسرة من الاسر المتعففة والمنتسبة للجمعية مع أطفالهم.
واشتمل الاحتفال على العديد من الفقرات تضمنت تلاوة آيات من الذكر الحكيم للمقرئ عبدالله أحمد البى، وكلمة الأمين العام د. حسن إبراهيم كمال، وقصيدة شعرية للأستاذ إبراهيم عبدالكريم الأنصاري، وفقرة فلكلورية لجمهورية اندونيسيا الصديقة، وقصيدة شعرية للشاعر عبدالرحمن شاهين المضحكي وقصيدة أخرى للشاعرة هنادي الهاجري، وفقرة العرضة، وفقرة التكريم، ومسابقات للأطفال والكبار.
وفي الختام، رفع الدكتور حسن ابراهيم كمال الأمين العام للجمعية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب البحرين الوفي، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار والنماء.
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