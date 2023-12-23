سائق قطار يستأنف رحلته دون ملاحظة انفصال بعض عربات القطار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬وانفصل‭ ‬الجزء‭ ‬الخلفي‭ ‬من‭ ‬القطار‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬‮«‬التي‭ ‬روزنتال‮»‬‭ ‬شرق‭ ‬برلين‭ ‬الخميس‭ ‬دون‭ ‬ملاحظة‭ ‬السائق،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أكدت‭ ‬شركة‭ ‬تشغيل‭ ‬القطار‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭. ‬

‭ ‬وأوضح‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ان‭ ‬اي‭ ‬بي‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬عند‭ ‬القيادة‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬المحطات،‭ ‬انفصلت‭ ‬أداة‭ ‬للربط‭ ‬بين‭ ‬العربات‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يلاحظ‭ ‬سائق‭ ‬القطار‭ ‬انفصال‭ ‬العربات‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬المحطة‭ ‬التالية‭. ‬

وقام‭ ‬سائق‭ ‬القطار‭ ‬بالعودة‭ ‬بالركاب‭ ‬الذين‭ ‬كان‭ ‬يتراوح‭ ‬عددهم‭ ‬بين‭ ‬20‭ ‬و25‭ ‬راكبا‭ ‬إلى‭ ‬المحطة‭ ‬السابقة‭ ‬لاستعادة‭ ‬الجزء‭ ‬الخلفي‭ ‬من‭ ‬القطار‭. ‬

وكان‭ ‬الركاب‭ ‬الـ‭ ‬80‭ ‬الذين‭ ‬ظلوا‭ ‬في‭ ‬المحطة‭ ‬الأولى‭ ‬قد‭ ‬اضطروا‭ ‬للانتظار‭ ‬مدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬ساعة‭ ‬ونصف‭ ‬الساعة‭. ‬وأضاف‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الشركة‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬هذا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬‭. ‬

وتسببت‭ ‬هذه‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬تأخيرات‭ ‬في‭ ‬الشبكة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إغلاق‭ ‬الطريق‭ ‬مؤقتا‭ ‬لحين‭ ‬عودة‭ ‬انضمام‭ ‬عربات‭ ‬القطار‭ ‬وعودته‭ ‬لاستئناف‭ ‬رحلته‭. ‬