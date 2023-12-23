سائق قطار يستأنف رحلته دون ملاحظة انفصال بعض عربات القطار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) فشل سائق قطار ألماني في ملاحظة أن العديد من عربات قطار إقليمي كان يقوده من برلين إلى بولندا انفصلت عن القطار في محطة صغيرة خارج العاصمة الألمانية وواصل رحلته تاركا خلفه نحو 80 راكبا.
وانفصل الجزء الخلفي من القطار في محطة «التي روزنتال» شرق برلين الخميس دون ملاحظة السائق، بحسب ما أكدت شركة تشغيل القطار يوم الجمعة.
وأوضح متحدث باسم شركة «ان اي بي» أنه «عند القيادة من إحدى المحطات، انفصلت أداة للربط بين العربات». ولم يلاحظ سائق القطار انفصال العربات إلا في المحطة التالية.
وقام سائق القطار بالعودة بالركاب الذين كان يتراوح عددهم بين 20 و25 راكبا إلى المحطة السابقة لاستعادة الجزء الخلفي من القطار.
وكان الركاب الـ 80 الذين ظلوا في المحطة الأولى قد اضطروا للانتظار مدة تصل إلى نحو ساعة ونصف الساعة. وأضاف المتحدث باسم الشركة «لم يحدث هذا من قبل على الإطلاق».
وتسببت هذه الواقعة في تأخيرات في الشبكة، حيث تم إغلاق الطريق مؤقتا لحين عودة انضمام عربات القطار وعودته لاستئناف رحلته.
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