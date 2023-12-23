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اتلتيكو مدريد في المركز الثالث

12/23/2023 7:11:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مدريد‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استفاد‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬من‭ ‬مباراته‭ ‬المؤجلة‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬للدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬إشبيلية‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‭ ‬بفوزه‭ ‬1-0‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬لينهي‭ ‬بذلك‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬أمام‭ ‬برشلونة‭.‬

وكانت‭ ‬المباراة‭ ‬مقررة‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬لكنها‭ ‬أرجئت‭ ‬بسبب‭ ‬الأحوال‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬مدريد،‭ ‬وقد‭ ‬استغلها‭ ‬أتلتيكو‭ ‬كي‭ ‬يعوض‭ ‬تعثره‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬خيتافي‭ ‬3‭-‬3‭ ‬وينهي‭ ‬العام‭ ‬ثالثاً‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬أمام‭ ‬برشلونة،‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬2024‭ ‬بأفضل‭ ‬طريقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬جيرونا،‭ ‬الوصيف‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬ريال‭ ‬المتصدر،‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭.‬

وفي‭ ‬الجهة‭ ‬المقابلة،‭ ‬عاد‭ ‬إشبيلية‭ ‬لينتكس‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬بداية‭ ‬واعدة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬كيكي‭ ‬سانشيس‭ ‬فلوريس‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬غرناطة‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭.‬

وبهزيمته‭ ‬الثالثة‭ ‬توالياً‭ ‬أمام‭ ‬أتلتيكو‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬أمام‭ ‬منافسه‭ ‬الأندلسي‭ ‬منذ‭ ‬28‭ ‬سبتمبر‭ ‬2008‭ (‬0-1‭)‬،‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬إشبيلية‭ ‬عند‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬الهبوط‭.‬

ولم‭ ‬يقدم‭ ‬الفريقان‭ ‬الكثير‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬فرصتين‭ ‬حقيقيتين‭ ‬فقط،‭ ‬الأولى‭ ‬لإشبيلية‭ ‬عبر‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬لوكاس‭ ‬أوكامبوس‭ ‬لكن‭ ‬الحارس‭ ‬السلوفيني‭ ‬يان‭ ‬أوبلاك‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬بالمرصاد‭ (‬7‭)‬،‭ ‬والثانية‭ ‬لأصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬عبر‭ ‬الفرنسي‭ ‬أنطوان‭ ‬غريزمان‭ ‬الذي‭ ‬مرت‭ ‬محاولته‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬القائم‭ (‬19‭).‬

ثم‭ ‬وبعد‭ ‬ثوانٍ‭ ‬معدودة‭ ‬على‭ ‬انطلاق‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬نجح‭ ‬البديل‭ ‬ماركوس‭ ‬لورنتي‭ ‬ومن‭ ‬أول‭ ‬لمسة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬الشباك‭ ‬الضيوف‭ ‬حين‭ ‬توغل‭ ‬على‭ ‬الجهة‭ ‬اليمنى‭ ‬وحاول‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬عرضية‭ ‬اعترضها‭ ‬سيرخيو‭ ‬راموس،‭ ‬لكن‭ ‬الكرة‭ ‬عادت‭ ‬اليه‭ ‬فسددها‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬الحارس‭ ‬الصربي‭ ‬ماركو‭ ‬دميتورفيتش‭ (‬46‭).‬

وعلق‭ ‬لورنتي‭ ‬على‭ ‬هدفه‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬دازون‮»‬‭ ‬للبث‭ ‬التدفقي‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬كنت‭ ‬محظوظاً‭ ‬لأنهم‭ ‬أعطوني‭ ‬تمريرة‭ ‬رائعة‭ (‬غامزاً‭ ‬من‭ ‬قناة‭ ‬راموس‭) ‬وتمكنت‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬الهدف‭ ‬الذي‭ ‬ساعدنا‭ ‬على‭ ‬نيل‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬كنا‭ ‬واضحين‭ ‬اليوم‭ ‬بأننا‭ ‬نريد‭ ‬الفوز‭... ‬الآن،‭ ‬سنخلد‭ ‬الى‭ ‬الراحة‭ ‬لبعضة‭ ‬أيام‭ ‬ثم‭ ‬نعاود‭ ‬العمل‮»‬‭.‬

وحاول‭ ‬إشبيلية‭ ‬العودة‭ ‬وكان‭ ‬قريباً‭ ‬من‭ ‬تسديدة‭ ‬لأوكامبوس‭ (‬63‭) ‬ورأسية‭ ‬للبديل‭ ‬المغربي‭ ‬يوسف‭ ‬النصيري‭ (‬64‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬أوبلاك‭ ‬أنقذ‭ ‬المضيف‭ ‬الذي‭ ‬تلقى‭ ‬ضربة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬70‭ ‬بطرد‭ ‬التركي‭ ‬تشالار‭ ‬سوينجو‭ ‬بعد‭ ‬دقائق‭ ‬معدودة‭ ‬على‭ ‬دخوله‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬القائد‭ ‬كوكي‭.‬

ورفع‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬البطاقة‭ ‬الصفراء‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬التركي‭ ‬بعد‭ ‬خطأ‭ ‬على‭ ‬أوكامبوس،‭ ‬لكن‭ ‬‮«‬في‭ ‬أيه‭ ‬آر‮»‬‭ ‬تدخل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استبدال‭ ‬البطاقة‭ ‬الصفراء‭ ‬بالحمراء،‭ ‬ما‭ ‬اضطر‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬دييغو‭ ‬سيميوني‭ ‬الى‭ ‬التضحية‭ ‬بغريزمان‭ ‬الذي‭ ‬ترك‭ ‬مكانه‭ ‬لصالح‭ ‬المدافع‭ ‬الموزمبيقي‭ ‬رينيلدو‭ ‬ماندافا،‭ ‬ما‭ ‬حرم‭ ‬الفرنسي‭ ‬من‭ ‬فرصة‭ ‬التسجيل‭ ‬والانفراد‭ ‬بالرقم‭ ‬القياسي‭ ‬لأفضل‭ ‬هداف‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬النادي‭ ‬والذي‭ ‬بات‭ ‬يتقاسمه‭ ‬مع‭ ‬لويس‭ ‬أراغونيس‭ (‬173‭) ‬بتسجيله‭ ‬ثنائية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬التعادل‭ ‬مع‭ ‬خيتافي‭.‬

لكن‭ ‬النادي‭ ‬الأندلسي‭ ‬عجز‭ ‬عن‭ ‬استثمار‭ ‬التفوق‭ ‬العددي‭ ‬لإنقاذ‭ ‬نقطة‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬وانتهى‭ ‬به‭ ‬الأمر‭ ‬بتلقي‭ ‬الهزيمة‭ ‬الثامنة‭ ‬للموسم‭.‬

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