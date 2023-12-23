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صراع صدارة الدوري الإيطالي على حاله

12/23/2023 7:11:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) روما‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بقي‭ ‬الفارق‭ ‬على‭ ‬حاله‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وذلك‭ ‬بفوز‭ ‬إنتر‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬ليتشي‭ ‬2‭-‬0‭ ‬وملاحقه‭ ‬يوفنتوس‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬فروزينوني‭ ‬2‭-‬1‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

في‭ ‬ميلانو،‭ ‬وضع‭ ‬إنتر‭ ‬خلفه‭ ‬خيبة‭ ‬التنازل‭ ‬عن‭ ‬لقب‭ ‬الكأس‭ ‬بخسارته‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬بولونيا‭ ‬المتألق‭ ‬1‭-‬2‭ ‬بعد‭ ‬التمديد،‭ ‬وحقق‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬ما‭ ‬سمح‭ ‬له‭ ‬بالإبقاء‭ ‬على‭ ‬فارق‭ ‬النقاط‭ ‬الأربع‭ ‬الذي‭ ‬يفصله‭ ‬عن‭ ‬غريمه‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الثاني‭.‬

ومن‭ ‬دون‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬لاوتارو‭ ‬مارتينيس‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬ضد‭ ‬بولونيا‭ ‬في‭ ‬الكأس،‭ ‬منهياً‭ ‬بذلك‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬89‭ ‬مباراة‭ ‬متتالية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬غياب‭ ‬عن‭ ‬‮«‬نيراتسوري‮»‬‭ ‬وتحديداً‭ ‬منذ‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬أبريل‭ ‬2022‭ ‬ضد‭ ‬فيرونا‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬بدأ‭ ‬سيموني‭ ‬إينزاغي‭ ‬اللقاء‭ ‬باشراك‭ ‬النمسوي‭ ‬ماركو‭ ‬أرناوتوفيتش‭ ‬أساسياً‭ ‬في‭ ‬الخط‭ ‬الأمامي‭ ‬بجانب‭ ‬الفرنسي‭ ‬ماركوس‭ ‬تورام‭.‬

وبعدما‭ ‬كان‭ ‬صاحب‭ ‬أخطر‭ ‬فرصة‭ ‬لإنتر‭ ‬بتسديده‭ ‬في‭ ‬العارضة‭ ‬إثر‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ (‬40‭)‬،‭ ‬افتتح‭ ‬المدافع‭ ‬الألماني‭ ‬الشاب‭ ‬يان‭ ‬بيسيك‭ ‬رصيده‭ ‬التهديفي‭ ‬بألوان‭ ‬الفريق‭ ‬المنتقل‭ ‬اليه‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬من‭ ‬أيه‭ ‬جي‭ ‬أف‭ ‬الدنماركي‭ ‬بكرة‭ ‬رأسية‭ ‬ارتطمت‭ ‬بكتفه‭ ‬وسكنت‭ ‬الشباك‭ ‬إثر‭ ‬ركلة‭ ‬حرة‭ ‬نفذها‭ ‬التركي‭ ‬هاكان‭ ‬تشالهان‭ ‬أوغلو‭ (‬43‭) .‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬استحصل‭ ‬ليتشي‭ ‬على‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬لكن‭ ‬‮«‬في‭ ‬أيه‭ ‬آر‮»‬‭ ‬تدخل‭ ‬لإلغائها‭ ‬بعدما‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬البرازيلي‭ ‬كارلوس‭ ‬أوغوستو‭ ‬لم‭ ‬يلمس‭ ‬الكرة‭ ‬بيده‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المحرمة‭ (‬49‭) .‬

وحاول‭ ‬إنتر‭ ‬حسم‭ ‬النقاط‭ ‬نهائياً‭ ‬وهدد‭ ‬مرمى‭ ‬ضيفه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة،‭ ‬أبرزها‭ ‬تسديدة‭ ‬لماتيو‭ ‬دارميان‭ ‬من‭ ‬مشارف‭ ‬المنطقة‭ ‬تألق‭ ‬الحارس‭ ‬فلاديميرو‭ ‬فالكوني‭ ‬في‭ ‬صدها‭ (‬67‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يقول‭ ‬نيكولو‭ ‬باريلا‭ ‬كلمته‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬75‭ ‬بعدما‭ ‬تبادل‭ ‬الكرة‭ ‬مع‭ ‬أرناوتوفيتش‭ ‬الذي‭ ‬أعاده‭ ‬اليه‭ ‬جميلة‭ ‬بكعب‭ ‬القدم‭ ‬فسددها‭ ‬في‭ ‬الشباك‭.‬

وباتت‭ ‬مهمة‭ ‬إنتر‭ ‬أكثر‭ ‬سهولة‭ ‬وتأكدت‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬الهزيمة‭ ‬الخامسة‭ ‬لليتشي‭ ‬وتَجمُد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر،‭ ‬بعد‭ ‬طرد‭ ‬الزامبي‭ ‬لاميك‭ ‬باندا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬83‭ ‬من‭ ‬لقاء‭ ‬سيطر‭ ‬‮«‬نيراتسوري‮»‬‭ ‬على‭ ‬دقائقه‭ ‬الأخيرة‭ ‬تماماً‭ ‬وكان‭ ‬بإمكانه‭ ‬رفع‭ ‬الغلة‭ ‬لولا‭ ‬تألق‭ ‬الحارس‭ ‬فالكوني‭.‬


البديل‭ ‬فلاهوفيتش‭ ‬يهدي‭ ‬الفوز‭ ‬ليوفنتوس

وعلى‭ ‬‮«‬ستاديو‭ ‬بينيتو‭ ‬ستريبي‮»‬،‭ ‬أنقذ‭ ‬الصربي‭ ‬البديل‭ ‬دوشان‭ ‬فلاهوفيتش‭ ‬فريقه‭ ‬يوفنتوس‭ ‬من‭ ‬السقوط‭ ‬بفخ‭ ‬التعادل‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬توالياً،‭ ‬عندما‭ ‬سجّل‭ ‬له‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬عشر‭ ‬دقائق‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬فروزينوني‭ ‬2‭-‬1،‭ ‬معيداً‭ ‬إياه‭ ‬الى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بعد‭ ‬التعثر‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬أمام‭ ‬جنوى‭ (‬1-1‭).‬

وعن‭ ‬مشاركته‭ ‬كبديل،‭ ‬أقر‭ ‬فلاهوفيتش‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬دازون‮»‬‭ ‬للبث‭ ‬التدفقي‭ ‬‮«‬بالطبع،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬تقبل‭ ‬قرار‭ ‬المدرب‭ ‬لكني‭ ‬احترمت‭ ‬خياره‭. ‬استناداً‭ ‬الى‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬يتحدث‭ ‬بها‭ ‬كل‭ ‬يوم،‭ ‬فأهمية‭ ‬الذين‭ ‬يدخلون‭ ‬اللقاء‭ (‬كبدلاء‭) ‬توازي‭ ‬أهمية‭ ‬الأساسيين،‭ ‬لاسيما‭ ‬مع‭ ‬اعتماد‭ ‬التبديلات‭ ‬الخمسة‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬حسمه‭ ‬اللقاء‭ ‬لصالح‭ ‬فريقه،‭ ‬قال‭ ‬‮«‬في‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬رغبة‭ ‬بالفوز،‭ ‬رغبة‭ ‬بمساعدة‭ ‬الفريق‭ ‬وإسعاد‭ ‬المشجعين‭. ‬بطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬على‭ ‬المهاجم‭ ‬ألا‭ ‬يسجل‭ ‬أو‭ ‬ألا‭ ‬يسجل‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر،‭ ‬لكني‭ ‬هادئ‭. ‬أعمل‭ ‬يومياً‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مساعدة‭ ‬الفريق‭ ‬وآمل‭ ‬أن‭ ‬أساعده‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‮»‬‭.‬

وجاءت‭ ‬المباراة‭ ‬صعبة‭ ‬أمام‭ ‬فروزينوني‭ ‬الذي‭ ‬أسقط‭ ‬نابولي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬الكأس،‭ ‬وقد‭ ‬يلاقي‭ ‬يوفنتوس‭ ‬مرّة‭ ‬ثانية‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬بحال‭ ‬فوز‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬ساليرنيتانا‭.‬

وافتتح‭ ‬يوفنتوس‭ ‬التسجيل‭ ‬مبكراً‭ ‬عبر‭ ‬الجناح‭ ‬التركي‭ ‬اليافع‭ ‬كنان‭ ‬يلديز‭ (‬18‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬بعد‭ ‬فاصل‭ ‬مهاري‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬متلاعباً‭ ‬بثلاثة‭ ‬مدافعين،‭ ‬فهزّ‭ ‬الشباك‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مشاركة‭ ‬أساسياً‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ (‬12‭) .‬

وأصبح‭ ‬يلديز‭ (‬18‭ ‬عاماً‭ ‬و233‭ ‬يوماً‭) ‬أصغر‭ ‬لاعب‭ ‬أجنبي‭ ‬يسجل‭ ‬ليوفنتوس‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

عادل‭ ‬فروزينوني‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬عبر‭ ‬البديل‭ ‬الأوروغوياني‭ ‬خايمي‭ ‬باييس،‭ ‬بتسديدة‭ ‬أرضية‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة،‭ ‬مستغلاً‭ ‬خروج‭ ‬الحارس‭ ‬البولندي‭ ‬فويتشيخ‭ ‬شتشيزني‭ (‬51‭) .‬

بعدها‭ ‬بدقائق،‭ ‬دفع‭ ‬المدرب‭ ‬ماسيميليانو‭ ‬أليغري‭ ‬بفلاهوفيتش‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬مسجّل‭ ‬الهدف‭ ‬يلديز‭ (‬55‭)‬،‭ ‬فكان‭ ‬له‭ ‬ما‭ ‬أراد‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬اللقاء‭.‬

لعب‭ ‬المهاجم‭ ‬الفارع‭ ‬الطول‭ ‬الذي‭ ‬أنفق‭ ‬يوفنتوس‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سبعين‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬لضمه،‭ ‬رأسية‭ ‬جميلة‭ ‬من‭ ‬زاوية‭ ‬صعبة‭ ‬سكنت‭ ‬المقص‭ ‬الأيمن‭ ‬للحارس‭ ‬ستيفانو‭ ‬توراتي،‭ ‬بعد‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬الأميركي‭ ‬وستون‭ ‬ماكيني‭ ‬على‭ ‬الجهة‭ ‬اليمنى‭ (‬81‭) .‬

وسجّل‭ ‬فلاهوفيتش‭ ‬هدفاً‭ ‬ثانياً‭ ‬من‭ ‬هجمة‭ ‬مرتدة‭ ‬ألغي‭ ‬بداعي‭ ‬التسلل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يمنع‭ ‬يوفنتوس‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الرابع‭ ‬توالياً‭ ‬على‭ ‬فروزينوني‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭.‬


بولونيا‭ ‬يواصل‭ ‬تألقه

واصل‭ ‬بولونيا‭ ‬موسمه‭ ‬الرائع‭ ‬بعدما‭ ‬حسم‭ ‬مواجهته‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬القوي‭ ‬أتالانتا‭ ‬بهدف‭ ‬سجله‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬لويس‭ ‬فيرغوسون‭ ‬برأسية‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬86‭ ‬بعدما‭ ‬وصلته‭ ‬الكرة‭ ‬من‭ ‬ريكاردو‭ ‬أورسوليني‭ ‬إثر‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية،‭ ‬مستعيداً‭ ‬بذلك‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬فيورنتينا‭ ‬الفائز‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬مونتسا‭ ‬1‭-‬0‭.‬

وهذا‭ ‬الفوز‭ ‬السادس‭ ‬توالياً‭ ‬لبولونيا‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬وقد‭ ‬تحقق‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬تسببه‭ ‬بتنازل‭ ‬إنتر‭ ‬عن‭ ‬لقب‭ ‬الكأس‭.‬

وبفوزه‭ ‬الثامن‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم،‭ ‬بات‭ ‬بولونيا‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نقطتين‭ ‬من‭ ‬ميلان‭ ‬الثالث‭ ‬الذي‭ ‬تعثر‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬ساليرنيتانا‭ ‬2‭-‬2،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬أتالانتا‭ ‬عند‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬وبات‭ ‬مهدداً‭ ‬بخسارته‭ ‬مركزه‭ ‬السابع‭.‬

وتجاوز‭ ‬بولونيا‭ ‬الثلاثين‭ ‬نقطة‭ (‬31‭) ‬بعد‭ ‬17‭ ‬مرحلة‭ ‬على‭ ‬انطلاق‭ ‬الدوري‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬اعتماد‭ ‬الثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬للفوز‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬موسم‭ ‬1994‭-‬1995‭ ‬وفق‭ ‬‮«‬أوبتا‮»‬‭ ‬للاحصاءات‭.‬

وبهدفين‭ ‬سُجلا‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬التسع‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي،‭ ‬تعادل‭ ‬تورينو‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬أودينيزي‭ ‬1‭-‬1‭ ‬ليرفع‭ ‬الأول‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬والثاني‭ ‬الى‭ ‬14،‭ ‬فيما‭ ‬استفاد‭ ‬فيرونا‭ ‬من‭ ‬النقص‭ ‬العددي‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬ضيفه‭ ‬كالياري‭ ‬منذ‭ ‬الدقيقة‭ ‬51‭ ‬للفوز‭ ‬عليه‭ ‬2-0‭ ‬ويحقق‭ ‬انتصاره‭ ‬الثالث‭ ‬للموسم‭.‬


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