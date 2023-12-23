باخ لا يخشى مقاطعة أوكرانيا لأولمبياد باريس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬وقال‭ ‬باخ‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬فيلت‭ ‬آم‭ ‬سونتاج‮»‬‭ ‬الألمانية‭ ‬متسائلا‭: ‬‮«‬لماذا‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬معاقبة‭ ‬رياضييها‭ ‬لغزو‭ ‬أوكرانيا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي،‭ ‬وحرمانهم‭ ‬من‭ ‬حلم‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الأولمبياد؟‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أنتم‭ ‬لا‭ ‬تؤيدون‭ ‬الحرب‭ ‬فقط‭ ‬لأنكم‭ ‬لا‭ ‬تلبون‭ ‬كل‭ ‬مطالب‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬وخاصة‭ ‬أننا‭ ‬دعمنا‭ ‬الرياضيين‭ ‬الأوكرانيين‭ ‬بتضامن‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الحرب‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬باخ‭ ‬إن‭ ‬القرار‭ ‬لن‭ ‬يغير‭ ‬مجريات‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬لمصلحة‭ ‬روسيا‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬الرياضيين‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬وبيلاروس‭ ‬تم‭ ‬السماح‭ ‬لهم‭ ‬فقط‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس،‭ ‬بشرط‭ ‬المشاركة‭ ‬كرياضيين‭ ‬محايدين‭ ‬وبدون‭ ‬أي‭ ‬رموز‭ ‬وطنية،‭ ‬وألا‭ ‬يكونوا‭ ‬دعموا‭ ‬الحرب،‭ ‬وألا‭ ‬يكون‭ ‬لديهم‭ ‬أي‭ ‬انتماء‭ ‬للجيش‭ ‬الروسي‭ ‬أو‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭.‬

وأردف‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬يجعل‭ ‬أن‭ ‬العقوبة‭ ‬موجهة‭ ‬نحو‭ ‬الحكومة‭ ‬بشكل‭ ‬صريح‭ ‬أمام‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

وانتقدت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬قرار‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية،‭ ‬كما‭ ‬انتقدته‭ ‬أيضا‭ ‬روسيا،‭ ‬والتي‭ ‬تخشى‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬حرمان‭ ‬أفضل‭ ‬رياضييها‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الأولمبياد‭ ‬بسبب‭ ‬هذه‭ ‬الشروط‭.‬

وبالنظر‭ ‬إلى‭ ‬الانتقادات‭ ‬الموجهة‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬الجانبين،‭ ‬قال‭ ‬باخ‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬يعني‭ ‬أننا‭ ‬حققنا‭ ‬توازنا‭ ‬جيدا‮»‬‭.‬















