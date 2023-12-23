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تنفيذًا لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد75 ألـف ديـنار لبـطل دوري ناصــر بن حمـد الممــتاز

12/23/2023 7:11:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تنفيذًا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬اعتمد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المكافآت‭ ‬المالية‭ ‬المخصصة‭ ‬لأبطال‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬إذ‭ ‬سيحصل‭ ‬بطل‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬على‭ ‬مكافأة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬75‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬بينما‭ ‬يحصل‭ ‬وصيفه‭ ‬على‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬وصاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬والرابع‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬والخامس‭ ‬18‭ ‬ألفًا،‭ ‬والسادس‭ ‬16‭ ‬ألفًا،‭ ‬والسابع‭ ‬14‭ ‬ألفًا،‭ ‬والثامن‭ ‬12‭ ‬ألفًا،‭ ‬والتاسع‭ ‬10‭ ‬آلاف،‭ ‬والعاشر‭ ‬8‭ ‬آلاف،‭ ‬بينما‭ ‬يحصل‭ ‬الهابطان‭ (‬صاحبا‭ ‬المركزين‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬والثاني‭ ‬عشر‭) ‬على‭ ‬6‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬أن‭ ‬توجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬تأتي‭ ‬توافقًا‭ ‬مع‭ ‬رؤى‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬برئاسة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تجسيد‭ ‬وانعكاس‭ ‬واضح‭ ‬لما‭ ‬يوليه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬كبير‭ ‬ورعاية‭ ‬متواصلة‭ ‬للاتحادات‭ ‬الرياضية،‭ ‬عبر‭ ‬دعم‭ ‬أنشطتها‭ ‬ومسابقاتها‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬رفع‭ ‬قيمة‭ ‬المكافآت‭ ‬المالية‭ ‬لأندية‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬للموسم‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬وبتوجيهات‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد،‭ ‬يعد‭ ‬محطة‭ ‬نوعية‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬خصوصًا‭ ‬وأنها‭ ‬تعنى‭ ‬بتطوير‭ ‬المستويات‭ ‬الفنية‭ ‬والتنافسية‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجابًا‭ ‬على‭ ‬المنتخبات‭ ‬والأندية‭ ‬الوطنية‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬على‭ ‬المساندة‭ ‬والاهتمام‭ ‬الكبيرين،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬توجيهات‭ ‬سموه‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬بتخصيص‭ ‬مكافآت‭ ‬مالية‭ ‬كبيرة‭ ‬لأبطال‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز،‭ ‬تعد‭ ‬مرتكزًا‭ ‬للبناء‭ ‬على‭ ‬مكتسبات‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬ووصولها‭ ‬إلى‭ ‬أرقى‭ ‬المراتب‭ ‬وتحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬الذهبية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬تحمل‭ ‬هذه‭ ‬التوجيهات‭ ‬في‭ ‬طياتها‭ ‬الإثارة‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬آخر،‭ ‬والمنافسة‭ ‬بشكل‭ ‬أقوى‭ ‬بين‭ ‬الأندية؛‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬أهداف‭ ‬النجاح‭ ‬المنشودة‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬سنعمل‭ ‬جميعًا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنجاح‭ ‬هذه‭ ‬الأهداف‭ ‬وتحقيقها،‭ ‬وانعكاسها‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬وملموس‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬أراد‭ ‬لها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد،‭ ‬التطوير‭ ‬والازدهار،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬مع‭ ‬النقلات‭ ‬النوعية‭ ‬المتعددة‭ ‬للدوري‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‮»‬،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز،‭ ‬مر‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬التحولات‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬الجهود‭ ‬الواضحة‭ ‬والرامية‭ ‬للتطوير،‭ ‬إذ‭ ‬انعكس‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التنافس‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

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