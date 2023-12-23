Sunday, 24 December 2023 04:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


500 ألف روبية تقود مهرب هيروين إلى المؤبد

12/23/2023 7:11:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أيدت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬الجنائية‭ ‬معاقبة‭ ‬مهرب‭ ‬آسيوي‭ ‬بالسجن‭ ‬المؤبد‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حاول‭ ‬تهريب‭ ‬97‭ ‬كبسولة‭ ‬هيروين‭ ‬المخدر‭ ‬بداخل‭ ‬أحشائه‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬سلطات‭ ‬المطار‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬ضبطه‭ ‬قبل‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‭.‬

وكان‭ ‬المتهم‭ ‬قد‭ ‬حضر‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عبر‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬باكستان‭ ‬وعند‭ ‬مروره‭ ‬بالمنطقة‭ ‬الجمركية‭ ‬اشتبه‭ ‬فيه‭ ‬الشاهد‭ ‬الأول‭ ‬وعليه‭ ‬قام‭ ‬بتفتيشه‭ ‬ولم‭ ‬يعثر‭ ‬على‭ ‬شيء‭ ‬وبسؤاله‭ ‬عن‭ ‬حيازته‭ ‬لأية‭ ‬ممنوعات‭ ‬أنكر،‭ ‬حيث‭ ‬أمر‭ ‬ضابط‭ ‬الجمارك‭ ‬بتحويله‭ ‬إلى‭ ‬غرفة‭ ‬جهاز‭ ‬الأشعة‭ ‬وبالعرض‭ ‬عليه‭ ‬لوحظ‭ ‬وجود‭ ‬أشكال‭ ‬دائرية‭ ‬بداخل‭ ‬أحشائه‭ ‬مشتبه‭ ‬أنها‭ ‬كبسولات‭ ‬مخدرة‭ ‬فتم‭ ‬تحويله‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭.‬

وبسؤال‭ ‬المتهم‭ ‬أقر‭ ‬بابتلاع‭ ‬كبسولات‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬قاصدا‭ ‬تهريبها‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مقابل‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬روبية،‭ ‬وعليه‭ ‬تم‭ ‬تحويله‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬السلمانية‭ ‬وقام‭ ‬المتهم‭ ‬بإنزال‭ ‬الكبسولات‭ ‬على‭ ‬دفعات‭ ‬أثناء‭ ‬مراقبة‭ ‬عملية‭ ‬إنزال‭ ‬الكبسولات‭ ‬حتى‭ ‬بلغ‭ ‬مجموع‭ ‬الكبسولات‭ ‬97‭ ‬كبسولة‭ ‬وبإجراء‭ ‬التحريات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬يعمل‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬شبكة‭ ‬تقوم‭ ‬بجلب‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقصد‭ ‬الاتجار‭ ‬ودور‭ ‬المتهم‭ ‬هو‭ ‬نقل‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬في‭ ‬أحشائه‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الابتلاع‭ ‬وبفحصها‭ ‬معمليا‭ ‬ثبت‭ ‬احتواؤها‭ ‬على‭ ‬مادة‭ ‬الهيروين‭ ‬ومؤثر‭ ‬الميتافيتامين‭ ‬وبفحص‭ ‬عينه‭ ‬إدراره‭ ‬ثبت‭ ‬احتواؤها‭ ‬على‭ ‬مخدر‭ ‬الحشيش‭ ‬ومؤثر‭ ‬الديازيبام‭.‬

حيث‭ ‬أسندت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬أنه‭ ‬جلب‭ ‬وحاز‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬الهيروين‭ ‬والمؤثر‭ ‬العقلي‭ ‬الميتامفيتامين‭ ‬بقصد‭ ‬الاتجار‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬قانونا،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬أحرز‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬الحشيش‭ ‬والمؤثر‭ ‬العقلي‭ ‬الديازيبام‭ ‬بقصد‭ ‬التعاطي‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬قانونا‭.‬

MENAFN23122023000055011008ID1107651897

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث