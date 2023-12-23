500 ألف روبية تقود مهرب هيروين إلى المؤبد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكان‭ ‬المتهم‭ ‬قد‭ ‬حضر‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عبر‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬باكستان‭ ‬وعند‭ ‬مروره‭ ‬بالمنطقة‭ ‬الجمركية‭ ‬اشتبه‭ ‬فيه‭ ‬الشاهد‭ ‬الأول‭ ‬وعليه‭ ‬قام‭ ‬بتفتيشه‭ ‬ولم‭ ‬يعثر‭ ‬على‭ ‬شيء‭ ‬وبسؤاله‭ ‬عن‭ ‬حيازته‭ ‬لأية‭ ‬ممنوعات‭ ‬أنكر،‭ ‬حيث‭ ‬أمر‭ ‬ضابط‭ ‬الجمارك‭ ‬بتحويله‭ ‬إلى‭ ‬غرفة‭ ‬جهاز‭ ‬الأشعة‭ ‬وبالعرض‭ ‬عليه‭ ‬لوحظ‭ ‬وجود‭ ‬أشكال‭ ‬دائرية‭ ‬بداخل‭ ‬أحشائه‭ ‬مشتبه‭ ‬أنها‭ ‬كبسولات‭ ‬مخدرة‭ ‬فتم‭ ‬تحويله‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭.‬

وبسؤال‭ ‬المتهم‭ ‬أقر‭ ‬بابتلاع‭ ‬كبسولات‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬قاصدا‭ ‬تهريبها‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مقابل‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬روبية،‭ ‬وعليه‭ ‬تم‭ ‬تحويله‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬السلمانية‭ ‬وقام‭ ‬المتهم‭ ‬بإنزال‭ ‬الكبسولات‭ ‬على‭ ‬دفعات‭ ‬أثناء‭ ‬مراقبة‭ ‬عملية‭ ‬إنزال‭ ‬الكبسولات‭ ‬حتى‭ ‬بلغ‭ ‬مجموع‭ ‬الكبسولات‭ ‬97‭ ‬كبسولة‭ ‬وبإجراء‭ ‬التحريات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬يعمل‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬شبكة‭ ‬تقوم‭ ‬بجلب‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقصد‭ ‬الاتجار‭ ‬ودور‭ ‬المتهم‭ ‬هو‭ ‬نقل‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬في‭ ‬أحشائه‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الابتلاع‭ ‬وبفحصها‭ ‬معمليا‭ ‬ثبت‭ ‬احتواؤها‭ ‬على‭ ‬مادة‭ ‬الهيروين‭ ‬ومؤثر‭ ‬الميتافيتامين‭ ‬وبفحص‭ ‬عينه‭ ‬إدراره‭ ‬ثبت‭ ‬احتواؤها‭ ‬على‭ ‬مخدر‭ ‬الحشيش‭ ‬ومؤثر‭ ‬الديازيبام‭.‬

حيث‭ ‬أسندت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬أنه‭ ‬جلب‭ ‬وحاز‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬الهيروين‭ ‬والمؤثر‭ ‬العقلي‭ ‬الميتامفيتامين‭ ‬بقصد‭ ‬الاتجار‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬قانونا،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬أحرز‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬الحشيش‭ ‬والمؤثر‭ ‬العقلي‭ ‬الديازيبام‭ ‬بقصد‭ ‬التعاطي‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬قانونا‭.‬