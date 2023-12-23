500 ألف روبية تقود مهرب هيروين إلى المؤبد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أيدت محكمة الاستئناف الجنائية معاقبة مهرب آسيوي بالسجن المؤبد بعد أن حاول تهريب 97 كبسولة هيروين المخدر بداخل أحشائه إلا أن سلطات المطار تمكنت من ضبطه قبل الدخول إلى البلاد.
وكان المتهم قد حضر إلى مملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي قادما من باكستان وعند مروره بالمنطقة الجمركية اشتبه فيه الشاهد الأول وعليه قام بتفتيشه ولم يعثر على شيء وبسؤاله عن حيازته لأية ممنوعات أنكر، حيث أمر ضابط الجمارك بتحويله إلى غرفة جهاز الأشعة وبالعرض عليه لوحظ وجود أشكال دائرية بداخل أحشائه مشتبه أنها كبسولات مخدرة فتم تحويله إلى مكتب إدارة مكافحة المخدرات.
وبسؤال المتهم أقر بابتلاع كبسولات تحتوي على المواد المخدرة قاصدا تهريبها لمملكة البحرين مقابل حصوله على 500 ألف روبية، وعليه تم تحويله إلى مستشفى السلمانية وقام المتهم بإنزال الكبسولات على دفعات أثناء مراقبة عملية إنزال الكبسولات حتى بلغ مجموع الكبسولات 97 كبسولة وبإجراء التحريات من قبل إدارة مكافحة المخدرات تبين أن المتهم يعمل من ضمن شبكة تقوم بجلب المواد المخدرة إلى مملكة البحرين بقصد الاتجار ودور المتهم هو نقل المواد المخدرة في أحشائه عن طريق الابتلاع وبفحصها معمليا ثبت احتواؤها على مادة الهيروين ومؤثر الميتافيتامين وبفحص عينه إدراره ثبت احتواؤها على مخدر الحشيش ومؤثر الديازيبام.
حيث أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه جلب وحاز المادة المخدرة الهيروين والمؤثر العقلي الميتامفيتامين بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما أنه أحرز المادة المخدرة الحشيش والمؤثر العقلي الديازيبام بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
MENAFN23122023000055011008ID1107651897
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.