((الشرعية)) تقر صلحا بين زوجين انتهى بالطلاق وتقسيط النفقة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬المحامية‭ ‬آلاء‭ ‬عادل‭ ‬وكيلة‭ ‬الزوجة‭ ‬إن‭ ‬موكلتها‭ ‬تزوجت‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2017،‭ ‬وأنجبت‭ ‬له‭ ‬طفلا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬لكن‭ ‬نشبت‭ ‬بينهما‭ ‬خلافات‭ ‬لم‭ ‬يتمكنا‭ ‬من‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬لها‭ ‬حيث‭ ‬رفعت‭ ‬دعوى‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬تطالب‭ ‬فيها‭ ‬بنفقة‭ ‬لابنها‭ ‬والطلاق‭ ‬للهجران،‭ ‬وواجهها‭ ‬الزوج‭ ‬بدعوى‭ ‬مقابلة‭ ‬يطلب‭ ‬فيها‭ ‬الحكم‭ ‬بإلزامها‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬بيت‭ ‬الزوجية‭.‬

وخلال‭ ‬تداول‭ ‬الدعويين‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬صلح‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬لإنهاء‭ ‬العلاقة‭ ‬الزوجية‭ ‬بينهما،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يلتزم‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بنفقة‭ ‬شهرية‭ ‬100‭ ‬دينار‭ ‬للطفل،‭ ‬وبدفع‭ ‬30‭ ‬دينارا‭ ‬قبل‭ ‬عيد‭ ‬الفطر‭ ‬وعيد‭ ‬الاضحى‭ ‬مقابل‭ ‬كسوة‭ ‬للطفل‭ ‬وتوفير‭ ‬مسكن‭ ‬خاص‭ ‬للمدعية‭ ‬وللصغير‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتحمل‭ ‬ويدفع‭ ‬نصف‭ ‬القيمة‭ ‬الإيجارية‭ ‬شهريا،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬أن‭ ‬تلتزم‭ ‬الزوجة‭ ‬بالسماح‭ ‬للزوج‭ ‬برؤية‭ ‬الصغير‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬والمبيت‭ ‬معه‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬كل‭ ‬أسبوع‭.‬

ونصت‭ ‬الاتفاقية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المدعية‭ ‬طالقا‭ ‬طلاقا‭ ‬رجعيا‭ ‬واقعا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬وبأحقيتها‭ ‬في‭ ‬مؤخر‭ ‬صداقها‭ ‬البالغ‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬ويقر‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ‭ ‬أمانة‭ ‬في‭ ‬رقبته‭ ‬مستحقة‭ ‬الدفع‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬مدة‭ ‬أقصاها‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬ويحق‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬يدفعها‭ ‬للطرف‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬دفعة‭ ‬واحدة‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬دفعات‭ ‬كيفما‭ ‬استطاع،‭ ‬ولكن‭ ‬أقصى‭ ‬موعد‭ ‬للسداد‭ ‬هو‭ ‬يوم‭ ‬1‭ ‬سبتمبر‭ ‬2026،‭ ‬ويقر‭ ‬ويلتزم‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بنفقة‭ ‬العدة‭ ‬وقدرها‭ ‬300‭ ‬دينار‭ ‬ونفقة‭ ‬المتعة‭ ‬وقدرها‭ ‬200‭ ‬دينار‭ ‬وأن‭ ‬يدفعها‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المهلة‭ ‬المحددة‭ ‬لمبلغ‭ ‬الثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬الحكم‭ ‬إن‭ ‬الطرفين‭ ‬قد‭ ‬اتفقا‭ ‬على‭ ‬الصلح‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬طلباتهما‭ ‬في‭ ‬الدعويين‭ ‬إثبات‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليه‭ ‬وجعله‭ ‬في‭ ‬قوة‭ ‬السند‭ ‬التنفيذي‭ ‬طبقا‭ ‬لحكم‭ ‬المادة‭ ‬46‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الشرعية،‭ ‬وحكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإثبات‭ ‬عقد‭ ‬الصلح‭ ‬وإلحاقه‭ ‬بمحضر‭ ‬الجلسة‭ ‬وجعله‭ ‬في‭ ‬قوة‭ ‬السند‭ ‬التنفيذي‭ ‬واجب‭ ‬النفاذ‭ ‬وإلزام‭ ‬طرفي‭ ‬النزاع‭ ‬بما‭ ‬اتفقا‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬بنود‭ ‬عقد‭ ‬الصلح‭.‬