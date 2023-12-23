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محاكمة موظف بنك اختلس أكثر من 500 ألف دينار من حسابات العملاء

12/23/2023 7:11:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صرح‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية‭ ‬وغسل‭ ‬الأموال‭ ‬بأن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬أمرت‭ ‬بإحالة‭ ‬موظف‭ ‬بأحد‭ ‬البنوك‭ ‬إلى‭ ‬المحاكمة‭ ‬لاستيلائه‭ ‬على‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬من‭ ‬حسابات‭ ‬عملاء‭ ‬البنك‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬به،‭ ‬وقيامه‭ ‬بغسل‭ ‬الأموال‭ ‬المتحصلة‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬الجريمة‭.‬

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬أجرت‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬في‭ ‬بلاغ‭ ‬تقدم‭ ‬به‭ ‬البنك‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬جرائم‭ ‬الفساد‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني‭ ‬لاكتشافه‭ ‬قيام‭ ‬الموظف‭ ‬المتهم‭ ‬بالاستيلاء‭ ‬على‭ ‬مبالغ‭ ‬جاوزت‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬وذلك‭ ‬باستغلال‭ ‬الصلاحيات‭ ‬المخولة‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للبنك‭ ‬في‭ ‬الدخول‭ ‬على‭ ‬حسابات‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مسوغ‭ ‬قانوني،‭ ‬وتزوير‭ ‬قسائم‭ ‬سحب‭ ‬نقدية‭ ‬وتفعيل‭ ‬حسابات‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬البنفت‭ ‬بي‮»‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استصدار‭ ‬بطاقات‭ ‬صراف‭ ‬آلي‭ ‬واستخدامها‭ ‬لصالحه‭.‬

وقد‭ ‬استمعت‭ ‬النيابة‭ ‬لشهادة‭ ‬المسؤولين‭ ‬والمختصين‭ ‬بالبنك‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬العملاء،‭ ‬وأذنت‭ ‬للمركز‭ ‬الوطني‭ ‬للتحريات‭ ‬المالية‭ ‬بالكشف‭ ‬عن‭ ‬سرية‭ ‬حسابات‭ ‬المتهم‭ ‬وتجميدها،‭ ‬وأكد‭ ‬تنفيذ‭ ‬الإذن‭ ‬استيلاءه‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬المبالغ‭ ‬وقيامه‭ ‬بعمليات‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬إخفاء‭ ‬مصدرها‭ ‬وملكيتها‭. ‬فيما‭ ‬أقر‭ ‬المتهم‭ ‬بتحقيقات‭ ‬النيابة‭ ‬بارتكابه‭ ‬الجريمة؛‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬أمرت‭ ‬بإحالته‭ ‬محبوساً‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الأولى،‭ ‬وتحدد‭ ‬لنظر‭ ‬القضية‭ ‬جلسة‭ ‬07‭/‬01‭/‬2024‭.‬

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