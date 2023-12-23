((يونيسف)): 80% من أطفال قطاع غزة يعانون من فقر غذائي حاد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)‭%‬

‭ ‬وقالت‭ ‬المنظمة،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أوردته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬والمعلومات‭ ‬الفلسطينية‭ (‬وفا‭) ‬أمس،‭ ‬إن‭ ‬تقديراتها‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬المقبلة‭ ‬سوف‭ ‬يعاني‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬طفل‭ ‬دون‭ ‬سن‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬التغذية‭ ‬الذي‭ ‬سيهدد‭ ‬حياتهم‭.‬

وذكرت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الأطفال‭ ‬دون‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وعددهم‭ ‬335‭ ‬ألف‭ ‬طفل‭ ‬معرضون‭ ‬بشدة‭ ‬لخطر‭ ‬سوء‭ ‬التغذية‭ ‬الحاد‭ ‬والوفاة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يمكن‭ ‬الوقاية‭ ‬منها‭ ‬لولا‭ ‬استمرار‭ ‬تزايد‭ ‬خطر‭ ‬المجاعة‮»‬‭. ‬

وتابعت‭: ‬‮«‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬الخطر‭ ‬غير‭ ‬المقبول‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تشهد‭ ‬فيه‭ ‬المنظومات‭ ‬الغذائية‭ ‬والصحية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬انهيارًا‭ ‬كاملاً‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلثي‭ ‬المستشفيات‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يعمل‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬الوقود‭ ‬والمياه‭ ‬والأدوية‭ ‬الحيوية‭ ‬أو‭ ‬بسبب‭ ‬تعرضها‭ ‬لأضرار‭ ‬كارثية‭ ‬بسبب‭ ‬الهجمات‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬دعت‭ ‬إلى‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وكانت‭ ‬المنظمة‭ ‬قد‭ ‬أفادت‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬صدر‭ ‬عنها،‭ ‬نهاية‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬بأن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬طفل‭ ‬يستشهدون‭ ‬أو‭ ‬يصابون‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬يتعرض‭ ‬لعدوان‭ ‬إسرائيلي‭. ‬

ويشن‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬عدوانا‭ ‬شرسا‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬خلّف‭ ‬حتى‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬20‭ ‬ألفًا‭ ‬و57‭ ‬شهيدا‭ ‬و53‭ ‬ألفا‭ ‬و320‭ ‬جريحًا‭ ‬معظمهم‭ ‬أطفال‭ ‬ونساء،‭ ‬ودمارًا‭ ‬هائلاً‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وكارثة‭ ‬إنسانية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة،‭ ‬وفقًا‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬