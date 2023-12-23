((يونيسف)): 80% من أطفال قطاع غزة يعانون من فقر غذائي حاد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) غزة
– (د ب أ): أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بأن أكثر من 80
% من الأطفال في قطاع غزة «يعانون من فقر غذائي حاد».
وقالت المنظمة، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أمس، إن تقديراتها تشير إلى أنه في الأسابيع المقبلة سوف يعاني ما لا يقل عن 10 آلاف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الذي سيهدد حياتهم.
وذكرت أن «هذه النتائج تشير إلى أن جميع الأطفال دون الخامسة في قطاع غزة وعددهم 335 ألف طفل معرضون بشدة لخطر سوء التغذية الحاد والوفاة التي كان يمكن الوقاية منها لولا استمرار تزايد خطر المجاعة».
وتابعت: «يأتي هذا الخطر غير المقبول في وقت تشهد فيه المنظومات الغذائية والصحية في قطاع غزة انهيارًا كاملاً».
وأشارت إلى أن «أكثر من ثلثي المستشفيات لم يعد يعمل بسبب نقص الوقود والمياه والأدوية الحيوية أو بسبب تعرضها لأضرار كارثية بسبب الهجمات»، كما دعت إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وكانت المنظمة قد أفادت في تقرير صدر عنها، نهاية أكتوبر الماضي، بأن أكثر من 400 طفل يستشهدون أو يصابون كل يوم في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي.
ويشن جيش الاحتلال منذ السابع أكتوبر الماضي عدوانا شرسا على قطاع غزة، خلّف حتى صباح يوم الجمعة 20 ألفًا و57 شهيدا و53 ألفا و320 جريحًا معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا للأمم المتحدة.
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