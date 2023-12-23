Sunday, 24 December 2023 04:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرئيسان المصري والإيراني يبحثان التطورات في غزة وإعادة العلاقات

12/23/2023 7:11:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القاهرة‭ ‬ ‭ (‬رويترز‭): ‬ناقش‭ ‬الرئيسان‭ ‬المصري‭ ‬والإيراني‭ ‬أحدث‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وإعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬بلديهما‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬التلفزيون‭ ‬الإيراني‭ ‬الرسمي‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬إنها‭ ‬أول‭ ‬مكالمة‭ ‬هاتفية‭ ‬بينهما‭. ‬وذكر‭ ‬التلفزيون‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬أجرى‭ ‬اتصالا‭ ‬هاتفيا‭ ‬بنظيره‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭. ‬والتقى‭ ‬الرجلان‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬الإسلامية‭ ‬المشتركة‭ ‬غير‭ ‬العادية‭ ‬في‭ ‬الرياض‭. ‬

وأفاد‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬الإيراني‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬رئيسي‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬إيران‭ ‬مستعدة‭ ‬لتقديم‭ ‬كل‭ ‬إمكاناتها‭ ‬لوقف‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها‭ ‬النظام‭ ‬الصهيوني‭ ‬وإرسال‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬الفلسطينيين‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬القاهرة‭ ‬وطهران‭ ‬متوترة‭ ‬بوجه‭ ‬عام‭ ‬خلال‭ ‬العقود‭ ‬الماضية‭ ‬لكن‭ ‬البلدين‭ ‬حافظا‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الاتصالات‭ ‬الدبلوماسية‭. ‬وتأتي‭ ‬المكالمة‭ ‬الهاتفية‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬تحركات‭ ‬أخرى‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬دول‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لتخفيف‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭. ‬واستأنفت‭ ‬السعودية‭ ‬وإيران‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬بينما‭ ‬أنهت‭ ‬مصر‭ ‬خلافها‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬وأعادت‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭.‬

MENAFN23122023000055011008ID1107651893

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث