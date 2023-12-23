الرئيسان المصري والإيراني يبحثان التطورات في غزة وإعادة العلاقات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأفاد‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬الإيراني‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬رئيسي‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬إيران‭ ‬مستعدة‭ ‬لتقديم‭ ‬كل‭ ‬إمكاناتها‭ ‬لوقف‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها‭ ‬النظام‭ ‬الصهيوني‭ ‬وإرسال‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬الفلسطينيين‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬القاهرة‭ ‬وطهران‭ ‬متوترة‭ ‬بوجه‭ ‬عام‭ ‬خلال‭ ‬العقود‭ ‬الماضية‭ ‬لكن‭ ‬البلدين‭ ‬حافظا‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الاتصالات‭ ‬الدبلوماسية‭. ‬وتأتي‭ ‬المكالمة‭ ‬الهاتفية‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬تحركات‭ ‬أخرى‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬دول‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لتخفيف‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭. ‬واستأنفت‭ ‬السعودية‭ ‬وإيران‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬بينما‭ ‬أنهت‭ ‬مصر‭ ‬خلافها‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬وأعادت‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭.‬