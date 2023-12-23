مسؤول أممي: لا مكان آمنا في غزة بعد أمر إخلاء اسرائيلي جديد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكان‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬نشر‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬الجمعة‭ ‬منشورا‭ ‬طلب‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬مخيم‭ ‬البريج‭ ‬وأحياء‭ ‬عدة‭ ‬مجاورة‭ ‬‮«‬المغادرة‭ ‬فورا‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬سلامتهم‮»‬‭ ‬باتجاه‭ ‬دير‭ ‬البلح‭. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬‮«‬من‭ ‬أجل‭ ‬سلامتكم‭ ‬عليكم‭ ‬الانتقال‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‭ ‬إلى‭ ‬المآوي‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬البلح‮»‬‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‭. ‬

وكتب‭ ‬مدير‭ ‬شؤون‭ ‬الأونروا‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬توم‭ ‬وايت‭ ‬على‭ ‬إكس‭ ‬‮«‬الناس‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بشر‭ ‬وليسوا‭ ‬قطعا‭ ‬على‭ ‬رقعة‭ ‬شطرنج‭ -- ‬وتم‭ ‬تهجير‭ ‬كثيرين‭ ‬منهم‭ ‬عدة‭ ‬مرات‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يأمر‭ ‬الناس‭ ‬بالانتقال‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬تشهد‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬وليس‭ ‬هناك‭ ‬مكان‭ ‬آمن،‭ ‬ولا‭ ‬مكان‭ ‬يذهبون‭ ‬إليه‮»‬‭. ‬

وبحسب‭ ‬الأونروا‭ ‬فإن‭ ‬أمر‭ ‬الإخلاء‭ ‬الأخير‭ ‬يشمل‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬ألف‭ ‬شخص‮»‬‭. ‬

وبذلك‭ ‬يجد‭ ‬آلاف‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬أنفسهم‭ ‬مضطرين‭ ‬للنزوح‭ ‬مجددا‭ ‬خلال‭ ‬العدوان‭ ‬حاملين‭ ‬أمتعتهم‭ ‬البسيطة‭ ‬بعد‭ ‬إصدار‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬أمر‭ ‬إخلاء‭ ‬مناطق‭ ‬بوسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وحمل‭ ‬نازحون‭ ‬حقائب‭ ‬وممتلكات‭ ‬وأكواما‭ ‬من‭ ‬البطانيات‭ ‬على‭ ‬عربة،‭ ‬فيما‭ ‬وضع‭ ‬آخرون‭ ‬فرش‭ ‬نوم‭ ‬فوق‭ ‬إحدى‭ ‬السيارات‭.‬