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بعد قرار مجلس الأمن.. إسرائيل تصعّد عدوانها على قطاع غزة

12/23/2023 7:11:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاحتلال يرتكب مجازر بشعة ويعدم العشرات من المدنيين في الشوارع

قطاع‭ ‬غزة‭ - ‬الوكالات‭: ‬شنّت‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس‭ ‬عمليات‭ ‬قصف‭ ‬إضافية‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬مع‭ ‬تأكيدها‭ ‬مواصلة‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬بعيد‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬يدعو‭ ‬الى‭ ‬زيادة‭ ‬كبيرة‭ ‬وفورية‭ ‬في‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬للقطاع‭ ‬المحاصر‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬إصدار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬قرارا‭ ‬دعا‭ ‬فيه‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬المساعدات‭ ‬للقطاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬المطالبة‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭. ‬

وتصاعد‭ ‬دخان‭ ‬كثيف‭ ‬فوق‭ ‬مدينة‭ ‬جباليا‭ ‬بشمال‭ ‬القطاع‭ ‬والتي‭ ‬تضم‭ ‬أيضا‭ ‬أكبر‭ ‬مخيم‭ ‬للاجئين‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬وأفاد‭ ‬سكان‭ ‬باستمرار‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬والقصف‭ ‬من‭ ‬دبابات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قالوا‭ ‬إنها‭ ‬توغلت‭ ‬داخل‭ ‬المدينة‭. ‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬والمعلومات‭ ‬الفلسطينية‭ (‬وفا‭) ‬إن‭ ‬18‭ ‬فلسطينيا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬استشهدوا‭ ‬وأصيب‭ ‬العشرات‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬النصيرات‭ ‬بوسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة‭ ‬ووسائل‭ ‬إعلام‭ ‬تابعة‭ ‬لحماس‭ ‬إن‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬النصيرات‭ ‬للاجئين‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬هم‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬قناة‭ ‬الأقصى‭ ‬التابعة‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬واثنان‭ ‬من‭ ‬أقاربه‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭ ‬استشهاد‭ ‬العشرات‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬ومنطقة‭ ‬تل‭ ‬الزعتر‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬للاحتلال‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الوزارة‭ ‬أشرف‭ ‬القدرة‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬الاحتلال‭ ‬ارتكب‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المجازر‭ ‬البشعة‭ ‬التي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬عشرات‭ ‬الشهداء‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬ومنطقة‭ ‬تل‭ ‬الزعتر‭ ‬وفي‭ ‬بلدة‭ ‬جباليا‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬القدرة،‭ ‬أعدم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭. ‬

وندّد‭ ‬مكتب‭ ‬الإعلام‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بـ«حجم‭ ‬الخراب‭ ‬والدمار‭ ‬الذي‭ ‬حلّ‭ ‬بمنطقة‭ ‬تل‭ ‬الزعتر‭ ‬والمدارس‭ ‬بمخيم‭ ‬جباليا‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تؤوي‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬النازحين‮»‬،‭ ‬واصفا‭ ‬إياه‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬هائل‭ ‬ومفجع‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬إنه‭ ‬تمّ‭ ‬‮«‬انتشال‭ ‬عشرات‭ ‬الشهداء‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاحتلال‭ ‬أعدم‭ ‬أعدادا‭ ‬منهم‭ ‬أمام‭ ‬عائلاتهم‮»‬‭. ‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬لم‭ ‬يردّ‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بشكل‭ ‬محدّد‭ ‬على‭ ‬الاتهامات‭ ‬حول‭ ‬إعدامات‭ ‬نفذها‭ ‬جنوده‭. ‬

وكان‭ ‬مكتب‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أعلن‭ ‬الأربعاء‭ ‬تلقيه‭ ‬تقارير‭ ‬تفيد‭ ‬بأن‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬‮«‬قتلت‭ ‬بعد‭ ‬إجراءات‭ ‬موجزة‮»‬‭ ‬11‭ ‬فلسطينيا‭ ‬أعزل‭ ‬فيما‭ ‬يمكن‭ ‬تصنيفه‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

ووفقا‭ ‬للجنة‭ ‬حماية‭ ‬الصحفيين،‭ ‬ارتفع‭ ‬بذلك‭ ‬عدد‭ ‬الصحفيين‭ ‬الذين‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬إلى‭ ‬100‭. ‬

وقال‭ ‬مسعفون‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬بينهم‭ ‬فتاة،‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬البريج‭ ‬للاجئين‭ ‬بوسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وشارك‭ ‬فلسطينيون‭ ‬في‭ ‬تشييع‭ ‬جثامين‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬أسرة‭ ‬واحدة‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬بجنوب‭ ‬القطاع‭. ‬

أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬20258‭ ‬شخصا‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬وأفادت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬‮«‬ارتفاع‭ ‬حصيلة‭ ‬العدوان‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬إلى‭ ‬20258‭ ‬شهيدا‭ ‬و53688‭ ‬إصابة‮»‬‭. ‬ومعظم‭ ‬الشهداء‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭. ‬وبينهم‭ ‬201‭ ‬شهيد‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬24‭ ‬ساعة‭. ‬

ويُعتقد‭ ‬بأن‭ ‬آلاف‭ ‬الجثث‭ ‬الأخرى‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭. ‬وأدى‭ ‬الصراع‭ ‬إلى‭ ‬نزوح‭ ‬معظم‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬تقريبا‭. ‬

لطالما‭ ‬حثت‭ ‬إسرائيل‭ ‬السكان‭ ‬على‭ ‬مغادرة‭ ‬المناطق‭ ‬الشمالية‭ ‬من‭ ‬غزة،‭ ‬لكن‭ ‬قواتها‭ ‬تقصف‭ ‬أيضا‭ ‬أهدافا‭ ‬في‭ ‬الأجزاء‭ ‬الوسطى‭ ‬والجنوبية‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الساحلي‭ ‬الصغير‭. ‬

وقال‭ ‬زياد،‭ ‬وهو‭ ‬مسعف‭ ‬وأب‭ ‬لستة‭ ‬أطفال،‭ ‬لرويترز‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭: ‬‮«‬أين‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نذهب؟‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬مكان‭ ‬آمن‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬يطلبون‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬دير‭ ‬البلح‭ (‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭) ‬حيث‭ ‬يقصفون‭ ‬ليل‭ ‬نهار‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬رمزي‭ ‬العايدي،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬وحاصل‭ ‬على‭ ‬دكتوراه‭ ‬في‭ ‬القانون‭: ‬‮«‬هؤلاء‭ ‬أشخاص‭ ‬يعني‭ ‬الأصل‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬آمنين‭ ‬في‭ ‬بيوتهم‭ ‬ومحميين‭ ‬بموجب‭ ‬القانون،‭ ‬لكن‭... ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬قد‭ ‬سقط‭... ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬إسرائيل‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬تقع‭ ‬مكان‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬لقامت‭ ‬الدنيا‭ ‬ولم‭ ‬تقعد‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬كتائب‭ ‬القسام،‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬حماس،‭ ‬إنها‭ ‬دمرت‭ ‬خمس‭ ‬دبابات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬أفراد‭ ‬طواقمها‭ ‬بين‭ ‬قتلى‭ ‬ومصابين‭ ‬بعد‭ ‬إعادة‭ ‬استخدام‭ ‬صاروخين‭ ‬غير‭ ‬منفجرين‭ ‬أطلقتهما‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭. ‬

ودوّت‭ ‬صفارات‭ ‬الإنذار‭ ‬لتحذر‭ ‬من‭ ‬هجمات‭ ‬صاروخية‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬يومين‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬كبير‭ ‬المتحدثين‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬حققت‭ ‬سيطرة‭ ‬عملياتية‭ ‬شبه‭ ‬كاملة‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬وتستعد‭ ‬لتوسيع‭ ‬الهجوم‭ ‬البري‭ ‬ليشمل‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الجنوب‭. ‬

وتقول‭ ‬إسرائيل‭ ‬إن‭ ‬140‭ ‬من‭ ‬جنودها‭ ‬قتلوا‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬شنت‭ ‬هجومها‭ ‬البري‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬أكتوبر‭. ‬

ويأتي‭ ‬تواصل‭ ‬العدوان‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬مطالبة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬انتقادات‭ ‬لفشله‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬أي‭ ‬خطوة‭ ‬ملموسة‭ ‬حيال‭ ‬العدوان‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهرين،‭ ‬بزيادة‭ ‬‮«‬واسعة‭ ‬النطاق‮»‬‭ ‬للمساعدات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬ترفضه‭ ‬واشنطن‭ ‬حليفة‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وتبنى‭ ‬المجلس‭ ‬القرار‭ ‬2720‭ ‬الذي‭ ‬يدعو‭ ‬‮«‬كل‭ ‬الأطراف‭ ‬الى‭ ‬إتاحة‭ ‬وتسهيل‭ ‬الإيصال‭ ‬الفوري‭ ‬والآمن‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬عوائق‭ ‬لمساعدة‭ ‬إنسانية‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‮»‬،‭ ‬واتّخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬‮«‬عاجلة‮»‬‭ ‬لذلك‭ ‬و«تهيئة‭ ‬الظروف‭ ‬لوقف‭ ‬مستدام‭ ‬للأعمال‭ ‬القتالية‮»‬‭. ‬ويطالب‭ ‬النص‭ ‬أيضا‭ ‬باستخدام‭ ‬‮«‬كل‭ ‬طرق‭ ‬الدخول‭ ‬والتنقل‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭ ‬لتوصيل‭ ‬الوقود‭ ‬والغذاء‭ ‬والمعدات‭ ‬الطبية‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭. ‬

وصدر‭ ‬القرار‭ ‬بتأييد‭ ‬13‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭ ‬وامتناع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وروسيا‭. ‬

لكن‭ ‬تأثيره‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬يبقى‭ ‬موضع‭ ‬تساؤل،‭ ‬اذ‭ ‬إن‭ ‬المساعدات‭ ‬التي‭ ‬تدخل‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بكميات‭ ‬محدودة‭ ‬لا‭ ‬تقارن‭ ‬بالحاجات‭ ‬المتعاظمة‭ ‬لسكانه‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2 ‭,‬ 4‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬نزح‭ ‬غالبيتهم‭ ‬العظمى‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحرب‭ ‬والدمار‭ ‬الذي‭ ‬طال‭ ‬غالبية‭ ‬مقومات‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية‭. ‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬قرارات‭ ‬المجلس‭ ‬ملزمة،‭ ‬لا‭ ‬يمنع‭ ‬ذلك‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬احترامها‭. ‬

وبعد‭ ‬صدور‭ ‬القرار،‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إيلي‭ ‬كوهين‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬حربها‭.‬

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