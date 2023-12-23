حياكم (13) يستعرض العمل البلدي في المشروع الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نظم المجلس البلدي للمنطقة الشمالية في مبنى البديع اللقاء الدوري الثالث عشر لبرنامج حياكم ندوة بعنوان «العمل البلدي في المشروع الوطني» برئاسة الدكتور سيد شبر الوداعي رئيس المجلس وتقديم عضو مجلس الشورى الدكتور محمد علي حسن.
وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على العمل البلدي في مراحله التاريخية المختلفة وذلك عن طريق مناقشة المقدمات التاريخية في بناء مقومات العمل البلدي والتطور التاريخي، بالإضافة إلى المرجعيات القانونية المنظمة للعمل وأبرز محطات التقدم في مسيرته.
وبيّن الوداعي أن الغاية من هذا اللقاء هي طرح الآراء ومناقشة الأفكار والرؤى المشتركة بين المجلس البلدي ومؤسسات المجتمع المدني وتبادل الأفكار للاستنارة بها في رسم خريطة الطريق للعمل وتطويره.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن التذكير بالأثر الاستراتيجي لجهود المجلس البلدي للمنطقة الشمالية في المشروع الوطني للتنمية المستدامة، وأهميته في توضيح ثوابت العمل البلدي للمشروع في منظومة العمل البلدي.
ومن جانبه استعرض الدكتور محمد علي حسن لمحة تاريخية لتأسيس العمل البلدي في مملكة البحرين متطرقاً في ذلك إلى أهم المحطات التاريخية في مسيرة العمل البلدي في البحرين مشيرا إلى رؤساء البلديات والوزراء السابقين الذين تركوا بصماتهم التاريخية في التجربة البلدية.
ثم استعرض الدكتور محمد علي حسن قانون البلديات واختصاصات المجالس البلدية مؤكداً أن الدولة اهتمت بتطوير البلديات بشكل متميز واتخذتها ضمن مسؤوليتها الأساسية كسلطة تنفيذية ذات أثر ودور كبيرين.
كما سلط الدكتور محمد علي حسن الضوء على الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة والذي يشير إلى مدن ومجتمعات آمنة غايتها جعل المدن مستوطنات آمنة ومناسبة للعيش فيها.
حضر اللقاء عدد من أعضاء المجالس البلدية الحاليين والسابقين، والعاملين في الإدارات البلدية والخدمية ونشطاء العمل الاجتماعي والبيئي.
تخلل اللقاء العديد من النقاشات للسادة الحضور حول أهم التحديات التي تواجه العمل البلدي وعلاقته مع المجتمع، والجهات الحكومية الخدمية وتم طرح العديد من التساؤلات ومناقشتها والإجابة عنها، والاستماع إلى آراء الحضور.
واختتم الدكتور سيد شبر الوداعي اللقاء بتأكيد المبادئ المتفق عليها في المجلس البلدي للمنطقة الشمالية والمرتكزة على التفهم والتفاهم والتوافق بين جميع الوزارات والجهات الحكومية والمنتخبة فيما يعزز جهود العمل البلدي الموجه لتحقيق الأهداف الاجتماعية والوطنية.
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