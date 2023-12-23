حياكم (13) يستعرض العمل البلدي في المشروع الوطني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتهدف‭ ‬الندوة‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬البلدي‭ ‬في‭ ‬مراحله‭ ‬التاريخية‭ ‬المختلفة‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬مناقشة‭ ‬المقدمات‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مقومات‭ ‬العمل‭ ‬البلدي‭ ‬والتطور‭ ‬التاريخي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المرجعيات‭ ‬القانونية‭ ‬المنظمة‭ ‬للعمل‭ ‬وأبرز‭ ‬محطات‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭.‬

وبيّن‭ ‬الوداعي‭ ‬أن‭ ‬الغاية‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬هي‭ ‬طرح‭ ‬الآراء‭ ‬ومناقشة‭ ‬الأفكار‭ ‬والرؤى‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬وتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬للاستنارة‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬خريطة‭ ‬الطريق‭ ‬للعمل‭ ‬وتطويره‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬التذكير‭ ‬بالأثر‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬لجهود‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬للمنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬الوطني‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وأهميته‭ ‬في‭ ‬توضيح‭ ‬ثوابت‭ ‬العمل‭ ‬البلدي‭ ‬للمشروع‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬البلدي‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬استعرض‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬لمحة‭ ‬تاريخية‭ ‬لتأسيس‭ ‬العمل‭ ‬البلدي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬متطرقاً‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬أهم‭ ‬المحطات‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬البلدي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬رؤساء‭ ‬البلديات‭ ‬والوزراء‭ ‬السابقين‭ ‬الذين‭ ‬تركوا‭ ‬بصماتهم‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬التجربة‭ ‬البلدية‭.‬

ثم‭ ‬استعرض‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬قانون‭ ‬البلديات‭ ‬واختصاصات‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬اهتمت‭ ‬بتطوير‭ ‬البلديات‭ ‬بشكل‭ ‬متميز‭ ‬واتخذتها‭ ‬ضمن‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬الأساسية‭ ‬كسلطة‭ ‬تنفيذية‭ ‬ذات‭ ‬أثر‭ ‬ودور‭ ‬كبيرين‭.‬

كما‭ ‬سلط‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الهدف‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والذي‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬مدن‭ ‬ومجتمعات‭ ‬آمنة‭ ‬غايتها‭ ‬جعل‭ ‬المدن‭ ‬مستوطنات‭ ‬آمنة‭ ‬ومناسبة‭ ‬للعيش‭ ‬فيها‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬الحاليين‭ ‬والسابقين،‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬الإدارات‭ ‬البلدية‭ ‬والخدمية‭ ‬ونشطاء‭ ‬العمل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والبيئي‭.‬

تخلل‭ ‬اللقاء‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النقاشات‭ ‬للسادة‭ ‬الحضور‭ ‬حول‭ ‬أهم‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬العمل‭ ‬البلدي‭ ‬وعلاقته‭ ‬مع‭ ‬المجتمع،‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الخدمية‭ ‬وتم‭ ‬طرح‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التساؤلات‭ ‬ومناقشتها‭ ‬والإجابة‭ ‬عنها،‭ ‬والاستماع‭ ‬إلى‭ ‬آراء‭ ‬الحضور‭.‬

واختتم‭ ‬الدكتور‭ ‬سيد‭ ‬شبر‭ ‬الوداعي‭ ‬اللقاء‭ ‬بتأكيد‭ ‬المبادئ‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬للمنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬والمرتكزة‭ ‬على‭ ‬التفهم‭ ‬والتفاهم‭ ‬والتوافق‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والمنتخبة‭ ‬فيما‭ ‬يعزز‭ ‬جهود‭ ‬العمل‭ ‬البلدي‭ ‬الموجه‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والوطنية‭.‬