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منح جزئية تصل إلى 50 بالمائة في جامعة العلوم التطبيقية

12/23/2023 7:11:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬حاتم‭ ‬المصري‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬لا‭ ‬تدّخر‭ ‬جهداً‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬مساعدة‭ ‬طلبتها‭ ‬ودعمهم‭ ‬مادياً‭ ‬ومعنوياً‭ ‬لتحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬والتخرج‭ ‬والانطلاق‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬العملية‭ ‬والمهنية‭ ‬منذ‭ ‬دخولهم‭ ‬الجامعة‭ ‬حتى‭ ‬التخرج،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مساعدة‭ ‬الجامعة‭ ‬لطلبتها‭ ‬عبر‭ ‬المنح‭ ‬الدراسية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬لهم‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬فرص‭ ‬الطلبة‭ ‬المتفوقين‭ ‬والمتميزين‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافهم‭ ‬التعليمية،‭ ‬عبر‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬لطلبتها‭ ‬ومساعدتهم‭ ‬على‭ ‬استكمال‭ ‬تحصيلهم‭ ‬العلمي‭.‬

وصرح‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬حاتم‭ ‬المصري‭ ‬بأن‭ ‬الجامعة‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬مساعدة‭ ‬طلبتها‭ ‬ودعمهم‭ ‬معنوياً‭ ‬ومادياً،‭ ‬إيمانًا‭ ‬منها‭ ‬بحق‭ ‬الطالب‭ ‬في‭ ‬التعليم،‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬للطلبة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التسهيلات‭ ‬مثل‭ ‬النظم‭ ‬المرنة‭ ‬لدفع‭ ‬الرسوم‭ ‬الدراسية‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬دفعات‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الواحد،‭ ‬والمنح‭ ‬الدراسية‭ ‬لطلبتها‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬المنح‭ ‬الدراسية‭ ‬للمتفوقين‭ ‬في‭ ‬الثانوية‭ ‬العامة،‭ ‬والمنح‭ ‬الدراسية‭ ‬للطلبة‭ ‬المتفوقين‭ ‬أكاديمياً،‭ ‬والمنح‭ ‬الدراسية‭ ‬على‭ ‬البرامج‭ ‬البريطانية،‭ ‬والمنح‭ ‬الدراسية‭ ‬للطلبة‭ ‬المتفوقين‭ ‬رياضياً،‭ ‬والمشاركين‭ ‬في‭ ‬أندية‭ ‬الجامعة‭ ‬الرياضية،‭ ‬والمنح‭ ‬الدراسية‭ ‬للأقارب،‭ ‬وأخيراً‭ ‬صندوق‭ ‬دعم‭ ‬الطالب‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والمنح‭ ‬الدراسية‭ ‬للطلبة‭ ‬المتفوقين‭ ‬والمتعثرين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭.‬

وأوضح‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬تقدم‭ ‬منحاً‭ ‬دراسية‭ ‬للطلبة‭ ‬الرياضيين‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬50 % ،‭ ‬حيث‭ ‬يحصل‭ ‬كل‭ ‬طالب‭ ‬رياضي‭ ‬يلعب‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬الأندية‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني،‭ ‬ويلعب‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الفرق‭ ‬الرياضية‭ ‬للجامعة‭ ‬على‭ ‬منحة‭ ‬دراسية‭ ‬قيمتها‭ ‬50 % ،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الطلبة‭ ‬الهواة‭ ‬الذين‭ ‬يلعبون‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الفرق‭ ‬الرياضية‭ ‬للجامعة‭ ‬فقط‭ ‬سيحصلون‭ ‬على‭ ‬منحة‭ ‬دراسية‭ ‬قيمتها‭ ‬25 % ‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬التسجيل‭ ‬للفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الثاني‭ ‬مستمر،‭ ‬حيث‭ ‬تطرح‭ ‬الجامعة‭ ‬برامج‭ ‬أكاديمية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وتتمثل‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬الحقوق،‭ ‬وإدارة‭ ‬الأعمال،‭ ‬والمحاسبة،‭ ‬والعلوم‭ ‬المالية‭ ‬والمحاسبة،‭ ‬والعلوم‭ ‬السياسية،‭ ‬ونظم‭ ‬المعلومات‭ ‬الإدارية،‭ ‬وعلم‭ ‬الحاسوب،‭ ‬والتصميم‭ ‬الجرافيكي،‭ ‬والتصميم‭ ‬الداخلي‭.‬

وتخصصات‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬القانون،‭ ‬والقانون‭ ‬التجاري،‭ ‬وإدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬والمحاسبة‭ ‬والتمويل،‭ ‬وبرنامج‭ ‬الماجستير‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬تعتبر‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تطرح‭ ‬برنامج‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬وتخرج‭ ‬طالبا‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الحقل‭ ‬الدبلوماسي،‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الإعلامية‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة،‭ ‬والمؤسسات‭ ‬السياسية،‭ ‬ومراكز‭ ‬البحوث‭ ‬والدراسات،‭ ‬والمنظمات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬ومنظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬ويستطيع‭ ‬أن‭ ‬يحلل‭ ‬المعلومات‭ ‬ويتخذ‭ ‬قرارات‭ ‬ويعمل‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬سياسات‭ ‬وفق‭ ‬إطار‭ ‬تحليل‭ ‬علمي‭.‬

وأخيرا؛‭ ‬قبول‭ ‬الطلبة‭ ‬المحولين‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬البريطانية‭ ‬المستضافة‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬لندن‭ ‬ساوث‭ ‬بانك‭ ‬والتي‭ ‬يحصل‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الطالب‭ ‬على‭ ‬الدرجة‭ ‬العلمية‭ ‬المزدوجة‭ ‬ Dual ‭ ‬ Award ‭ ‬في‭ ‬تخصصات‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬الهندسة‭ ‬المدنية‭ ‬والهندسة‭ ‬المعمارية،‭ ‬والهندسة‭ ‬الميكانيكية،‭ ‬والهندسة‭ ‬الكهربائية‭ ‬والإلكترونية،‭ ‬وإدارة‭ ‬الأعمال،‭ ‬وأخيراً‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬الحقوق‭ ‬الذي‭ ‬يتميز‭ ‬بإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬للطالب‭ ‬لدراسة‭ ‬القانون‭ ‬البريطاني‭ ‬والقانون‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬مما‭ ‬يفتح‭ ‬آفاقاً‭ ‬واسعة‭ ‬لخريجيه‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بعد‭ ‬التخرج‭.‬

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