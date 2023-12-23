منح جزئية تصل إلى 50 بالمائة في جامعة العلوم التطبيقية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد القائم بأعمال رئيس جامعة العلوم التطبيقية الأستاذ الدكتور حاتم المصري أن الجامعة لا تدّخر جهداً في سبيل مساعدة طلبتها ودعمهم مادياً ومعنوياً لتحقيق النجاح والتخرج والانطلاق في حياتهم العملية والمهنية منذ دخولهم الجامعة حتى التخرج، مشيراً إلى أن مساعدة الجامعة لطلبتها عبر المنح الدراسية التي تقدمها لهم تهدف إلى زيادة فرص الطلبة المتفوقين والمتميزين في تحقيق أهدافهم التعليمية، عبر تعزيز دور الجامعة في تقديم الدعم لطلبتها ومساعدتهم على استكمال تحصيلهم العلمي.
وصرح الأستاذ الدكتور حاتم المصري بأن الجامعة تحرص على مساعدة طلبتها ودعمهم معنوياً ومادياً، إيمانًا منها بحق الطالب في التعليم، حيث تقدم للطلبة مجموعة من التسهيلات مثل النظم المرنة لدفع الرسوم الدراسية على ثلاث دفعات في الفصل الدراسي الواحد، والمنح الدراسية لطلبتها تتمثل في المنح الدراسية للمتفوقين في الثانوية العامة، والمنح الدراسية للطلبة المتفوقين أكاديمياً، والمنح الدراسية على البرامج البريطانية، والمنح الدراسية للطلبة المتفوقين رياضياً، والمشاركين في أندية الجامعة الرياضية، والمنح الدراسية للأقارب، وأخيراً صندوق دعم الطالب الذي يهدف إلى تقديم الدعم والمنح الدراسية للطلبة المتفوقين والمتعثرين من مختلف فئات المجتمع.
وأوضح القائم بأعمال رئيس الجامعة أن الجامعة تقدم منحاً دراسية للطلبة الرياضيين تصل إلى 50 % ، حيث يحصل كل طالب رياضي يلعب مع أحد الأندية الرياضية في البحرين أو المنتخب الوطني، ويلعب في أحد الفرق الرياضية للجامعة على منحة دراسية قيمتها 50 % ، في حين أن الطلبة الهواة الذين يلعبون في أحد الفرق الرياضية للجامعة فقط سيحصلون على منحة دراسية قيمتها 25 % .
جدير بالذكر أن التسجيل للفصل الدراسي الثاني مستمر، حيث تطرح الجامعة برامج أكاديمية في مختلف المجالات التي تلبي احتياجات سوق العمل وتتمثل في برامج البكالوريوس في الحقوق، وإدارة الأعمال، والمحاسبة، والعلوم المالية والمحاسبة، والعلوم السياسية، ونظم المعلومات الإدارية، وعلم الحاسوب، والتصميم الجرافيكي، والتصميم الداخلي.
وتخصصات الماجستير في القانون، والقانون التجاري، وإدارة الموارد البشرية، والمحاسبة والتمويل، وبرنامج الماجستير الجديد في العلوم السياسية الذي يعتبر الأول من نوعه في مملكة البحرين. ذلك أن الجامعة تعتبر الوحيدة في مملكة البحرين التي تطرح برنامج العلوم السياسية وتخرج طالبا قادرا على العمل في الحقل الدبلوماسي، والمؤسسات الإعلامية العامة والخاصة، والمؤسسات السياسية، ومراكز البحوث والدراسات، والمنظمات الإقليمية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، ويستطيع أن يحلل المعلومات ويتخذ قرارات ويعمل على وضع سياسات وفق إطار تحليل علمي.
وأخيرا؛ قبول الطلبة المحولين في البرامج البريطانية المستضافة من جامعة لندن ساوث بانك والتي يحصل من خلالها الطالب على الدرجة العلمية المزدوجة Dual Award في تخصصات البكالوريوس في الهندسة المدنية والهندسة المعمارية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية والإلكترونية، وإدارة الأعمال، وأخيراً البكالوريوس في الحقوق الذي يتميز بإتاحة الفرصة للطالب لدراسة القانون البريطاني والقانون البحريني في الوقت نفسه، مما يفتح آفاقاً واسعة لخريجيه في سوق العمل بعد التخرج.
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