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مقترح نيابي يسمح لصندوق ((تمكين)) بإنشاء صناديق استثمارية

12/23/2023 7:11:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) النائب المعرفي: المقترح يدعم ريادة الأعمال ويحافظ على أموال تمكين

كشف‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬المعرفي‭ ‬عن‭ ‬توجهه‭ ‬لعرض‭ ‬مقترح‭ ‬بقانون‭ ‬يسمح‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬بإنشاء‭ ‬صناديق‭ ‬استثمارية‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬ممتلكات‭ ‬ورواد‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬الطموح،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التوجه‭ ‬الحديث‭ ‬لـ‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬بقيادة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬إذ‭ ‬إنه‭ ‬منذ‭ ‬تولي‭ ‬سموه‭ ‬رئاسة‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬لمسنا‭ ‬التطوير‭ ‬المتسارع‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬والخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الفكر‭ ‬والمنهجية‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الفعالية‭ ‬والاستدامة،‭ ‬ما‭ ‬يدفعنا‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬هذا‭ ‬المسار‭ ‬بإقرار‭ ‬القوانين‭ ‬والتشريعات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتسهيل‭ ‬عمل‭ ‬الصندوق‭ ‬وزيادة‭ ‬فعاليته‭ ‬بصورة‭ ‬يلمسها‭ ‬المواطن‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭.‬


وأشار‭ ‬المعرفي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬قام‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسه‭ ‬في‭ ‬2006‭ ‬بتقديم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬لدعم‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وزيادة‭ ‬نسب‭ ‬البحرنة‭ ‬فيه،‭ ‬ورغم‭ ‬الدور‭ ‬الإيجابي‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬فإن‭ ‬استمرارية‭ ‬الصندوق‭ ‬بنفس‭ ‬الكفاءة‭ ‬والقدرة‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تنمية‭ ‬هذه‭ ‬الأموال‭ ‬أو‭ ‬جزء‭ ‬منها‭ ‬باستثمارات‭ ‬مدروسة‭ ‬تنمي‭ ‬الصندوق‭ ‬وتحافظ‭ ‬عليه‭ ‬لخدمة‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬السوق‭ ‬البحريني‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬التحريك‭ ‬وضخ‭ ‬الأفكار‭ ‬والمبادرات‭ ‬ورؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬المحلية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬المشاريع‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬عصب‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وتبلغ‭ ‬نسبة‭ ‬مساهمتها‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬النصف‭.‬

وأضاف‭: ‬تقوم‭ ‬فكرة‭ ‬المقترح‭ ‬على‭ ‬استحداث‭ ‬برنامج‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬تمكين‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الشراكة‭ ‬في‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬بين‭ ‬أصحاب‭ ‬المشروعات‭ ‬التجارية‭ ‬أو‭ ‬الصناعية‭ ‬أو‭ ‬الخدمية‭ ‬وتمكين،‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬الأخير‭ ‬بإنشاء‭ ‬مجمعات‭ ‬من‭ ‬المباني‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬ورش‭ ‬ومحلات‭ ‬ومستودعات‭ ‬وخدمات‭ ‬لمختلف‭ ‬الأنشطة‭ ‬التجارية‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬القابضة،‭ ‬ثم‭ ‬يقوم‭ ‬بتقديم‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬لأصحاب‭ ‬الأفكار‭ ‬والمشاريع‭ ‬بعد‭ ‬دراستها‭ ‬وتقييمها‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬شريكة‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬بنسبة‭ ‬50‭% ‬مقابل‭ ‬تقديم‭ ‬كامل‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬اللازم‭ ‬لصاحب‭ ‬المشروع،‭ ‬ويقوم‭ ‬صاحب‭ ‬المشروع‭ ‬مدة‭ ‬زمنية‭ (‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬السنوات‭ ‬العشر‭) ‬بشراء‭ ‬حصص‭ ‬تمكين‭ ‬من‭ ‬أرباحه‭ ‬السنوية‭ ‬حتى‭ ‬تنتقل‭ ‬إليه‭ ‬ملكية‭ ‬الشركة‭ ‬بالكامل‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬المنشآت‭ ‬والأصول‭ ‬كذلك‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬سيتم‭ ‬وفق‭ ‬رقابة‭ ‬وتدقيق‭ ‬محاسبي‭ ‬يضمن‭ ‬حقوق‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الإدارة‭ ‬بالكامل‭ ‬في‭ ‬يد‭ ‬صاحب‭ ‬المشروع‭ ‬وتكون‭ ‬له‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬تمكين‭ ‬الأخرى‭ ‬مثل‭ ‬دعم‭ ‬الأجور‭ ‬ونمو‭ ‬والبرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬وغيرها،‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬إلزام‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬بنسبة‭ ‬بحرنة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬50‭% ‬عند‭ ‬إنشائها‭ ‬وتزيد‭ ‬بشكل‭ ‬تدريجي‭ ‬حتى‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬100‭% ‬بحسب‭ ‬نوع‭ ‬النشاط‭.‬

وأكد‭ ‬المعرفي‭ ‬أن‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬يمتلك‭ ‬من‭ ‬الأفكار‭ ‬والإمكانيات‭ ‬ما‭ ‬يؤهله‭ ‬لدخول‭ ‬السوق‭ ‬بقوة‭ ‬واقتدار،‭ ‬ولكن‭ ‬يعتبر‭ ‬عدم‭ ‬توافر‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬لبدء‭ ‬المشروع‭ ‬هو‭ ‬العائق‭ ‬الرئيسي‭ ‬الذي‭ ‬يمنع‭ ‬الكثيرين‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬مع‭ ‬صعوبة‭ ‬اشتراطات‭ ‬التمويلات‭ ‬البنكية‭ ‬وارتفاع‭ ‬فائدتها،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬المقترح‭ ‬بمثابة‭ ‬الأمل‭ ‬للكثير‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬للانتقال‭ ‬إلى‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬والدخول‭ ‬في‭ ‬عجلة‭ ‬الانتاج‭ ‬من‭ ‬بوابة‭ ‬التجارة‭ ‬والاستثمار‭ ‬لينتقل‭ ‬من‭ ‬كونه‭ ‬باحثًا‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬عمل‭. ‬

ومن‭ ‬الجهة‭ ‬الأخرى‭ ‬يقوم‭ ‬تمكين‭ ‬باسترداد‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬أو‭ ‬جزء‭ ‬منه‭ ‬ومنحه‭ ‬لرائد‭ ‬عمل‭ ‬جديد،‭ ‬وهكذا‭ ‬تستمر‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬ويتضاعف‭ ‬الأثر،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬سيساعد‭ ‬على‭ ‬إحلال‭ ‬الشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬محل‭ ‬الأجنبية،‭ ‬وسيرفع‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬وسريع‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬البحرنة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬كما‭ ‬سيساعد‭ ‬ممتلكات‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬واستثمارها‭.‬

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