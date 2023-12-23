((أخبار الخليج)) تحاور الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق الخليج52.6% معدل إشغال الفنادق في البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

الاستحواذ وتطوير وإدارة عدد من الفنادق في المدن الرئيسية في السعودية





أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج‭ ‬أحمد‭ ‬جناحي‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬عليها‭ ‬المجموعة‭ ‬حاليا‭ ‬هو‭ ‬تطوير‭ ‬سلسلة‭ ‬مطاعم‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬العدلية‭ (‬مجمع‭ ‬338‭) ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬عالمية‭ ‬حائزة‭ ‬جوائز‭ ‬متعددة،‭ ‬فكرتها‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬5‭ ‬مطاعم‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬بأفكار‭ ‬مبتكرة‭. ‬وأضاف‭ ‬خلال‭ ‬حوار‭ ‬حصري‭ ‬مع‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬المجموعة‭ ‬تخطط‭ ‬لافتتاح‭ ‬فروع‭ ‬لمطاعمها‭ ‬متنوعة‭ ‬المطابخ؛‭ ‬مثل‭ ‬المطبخ‭ ‬الياباني‭ ‬والمطبخ‭ ‬التايلاندي‭ ‬والصيني‭ ‬والإيراني‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬شعبيتها‭ ‬وسمعتها‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬وأن‭ ‬يتم‭ ‬التوسع‭ ‬بها‭ ‬خارجيا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬الفندقية‭. ‬ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المجموعة‭ ‬تطمح‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬استراتيجية‭ ‬المجموعة‭ ‬ورسم‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬مدروسة‭ ‬لتنفيذها‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬القادمة؛‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬إذ‭ ‬هي‭ ‬الدولة‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭ ‬للتوسع‭ ‬الخارجي‭. ‬وكشف‭ ‬جناحي‭ ‬أن‭ ‬مؤشرات‭ ‬الأداء‭ ‬الرئيسية‭ ‬للقطاع‭ ‬الفندقي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬أظهرت‭ ‬معدلات‭ ‬تقدم‭ ‬ملحوظة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي؛‭ ‬فوفقًا‭ ‬لإحصائيات‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬إس‭ ‬تي‭ ‬آر‮»‬‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الدراسات‭ ‬والبحوث‭ ‬الفندقية‭ ‬ارتفع‭ ‬معدل‭ ‬إشغال‭ ‬الفنادق‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬52‭.‬6 % ،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ارتفعت‭ ‬إيرادات‭ ‬الغرف‭ ‬الفندقية‭ ‬المتاحة‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬1 % ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭.‬





وأوضح‭ ‬جناحي‭ ‬أن‭ ‬المجموعة‭ ‬تخطط‭ ‬أيضا‭ ‬لتنمية‭ ‬محفظتها‭ ‬من‭ ‬الفنادق‭ ‬والشقق‭ ‬الفندقية‭ ‬والمطاعم‭ ‬الفاخرة،‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬تطويرها‭ ‬وتعزيز‭ ‬إدارتها‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬النمو‭ ‬الذي‭ ‬نشهده‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن،‭ ‬وسوف‭ ‬تستمر‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬استثمار‭ ‬خدماتها‭ ‬في‭ ‬امتلاك‭ ‬وتطوير‭ ‬وإدارة‭ ‬الفنادق‭ ‬والمطاعم‭.‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المطاعم‭ ‬الجديدة،‭ ‬أشار‭ ‬جناحي‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬إعلان‭ ‬المطاعم‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬وستضم‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬المطاعم‭ ‬وجميعها‭ ‬حائزة‭ ‬جوائز‭ ‬عالمية،‭ ‬وأن‭ ‬الأسعار‭ ‬ستكون‭ ‬مناسبة‭ ‬لجميع‭ ‬شرائح‭ ‬المجتمع‭ ‬وتقديم‭ ‬جودة‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬التفاصيل‭ ‬الآتي‭:‬

1- مع‭ ‬تسلمكم‭ ‬مسؤولية‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة،‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬أولويات‭ ‬أحمد‭ ‬جناحي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬والفترة‭ ‬القادمة؟

تتضمن‭ ‬أولوياتي‭ ‬الرئيسية‭ ‬عدة‭ ‬أهداف‭ ‬محورية؛‭ ‬أبرزها‭: ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬النمو‭ ‬والتوسع‭ ‬وتعزيز‭ ‬نطاق‭ ‬وجودنا‭ ‬في‭ ‬الساحتين‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية،‭ ‬والإدارة‭ ‬الفاعلة‭ ‬لمحفظة‭ ‬المجموعة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬من‭ ‬فنادق‭ ‬ومطاعم‭ ‬وشركات‭ ‬وتعزيز‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أصولنا‭.‬

ونطمح‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬استراتيجية‭ ‬المجموعة‭ ‬ورسم‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬مدروسة‭ ‬لتنفيذها‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬القادمة،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬محفظة‭ ‬مؤسسية‭ ‬متنوعة‭ ‬وتعزيز‭ ‬قيمة‭ ‬حقوق‭ ‬المساهمين‭. ‬

نسعى‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬خدمات‭ ‬الضيافة‭ ‬للزوار‭ ‬والسياح‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬فنادقنا‭ ‬ومطاعمنا،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬جودة‭ ‬الخدمة،‭ ‬وتطوير‭ ‬المرافق،‭ ‬وزيادة‭ ‬وسائل‭ ‬الراحة،‭ ‬وتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬مخصصة،‭ ‬وطرح‭ ‬برامج‭ ‬الولاء Loyalty ‭ ‬ Programs ‭.‬

سينصب‭ ‬تركيزنا‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬واعتماد‭ ‬منهجية‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬الابتكار،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يحسن‭ ‬الكفاءة‭ ‬التشغيلية‭ ‬ويعزز‭ ‬تجربة‭ ‬الضيوف‭ ‬والزوار‭. ‬ويشمل‭ ‬ذلك‭ ‬تطوير‭ ‬عمليات‭ ‬الحجز‭ ‬وتسجيل‭ ‬الدخول‭ ‬للغرف‭ ‬وتطبيقات‭ ‬الهاتف‭ ‬المحمول‭ ‬وتطوير‭ ‬مرافق‭ ‬الغرف‭ ‬الفندقية‭. ‬

2- كيف‭ ‬تقيم‭ ‬واقع‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة‭ ‬والفندقة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬والدور‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬بشكل‭ ‬خاص؟

من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬القطاع‭ ‬الفندقي‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬النمو‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬المقبلة‭. ‬وقد‭ ‬أظهرت‭ ‬مؤشرات‭ ‬الأداء‭ ‬الرئيسية‭ ‬لهذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬معدلات‭ ‬تقدم‭ ‬ملحوظة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭. ‬ووفقًا‭ ‬لإحصائيات‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬إس‭ ‬تي‭ ‬آر‭(‬ STR ‭) ‬‮»‬‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الدراسات‭ ‬والبحوث‭ ‬الفندقية،‭ ‬ارتفع‭ ‬معدل‭ ‬إشغال‭ ‬الفنادق‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬50‭.‬6 % ‭ ‬إلى‭ ‬52‭.‬6 % ،‭ ‬أي‭ ‬بنسبة‭ ‬3‭.‬8 % ‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬كما‭ ‬بلغ‭ ‬متوسط‭ ‬سعر‭ ‬الغرف‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬64‭.‬5‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا؛‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬انخفاضًا‭ ‬طفيفًا‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬ارتفعت‭ ‬إيرادات‭ ‬الغرف‭ ‬الفندقية‭ ‬المتاحة‭ ‬للفترة‭ ‬ذاتها‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬1 % ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭. ‬

وعلاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬تبرز‭ ‬خطة‭ ‬المملكة‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي،‭ ‬إذ‭ ‬تستهدف‭ ‬هذه‭ ‬التطلعات‭ ‬جذب‭ ‬14‭.‬1‭ ‬مليون‭ ‬زائر‭ ‬سنويا‭ ‬للمملكة‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2026،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقًا‭ ‬لاستراتيجية‭ ‬السياحة‭ ‬للمملكة‭ ‬للسنوات‭ ‬الخمس‭ ‬المقبلة‭. ‬ومن‭ ‬المؤمل‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬الاتفاق‭ ‬المبرم‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬الذي‭ ‬يستهدف‭ ‬ترويج‭ ‬البلدين‭ ‬كوجهتي‭ ‬سياحة‭ ‬مشتركتين،‭ ‬إلى‭ ‬جذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الزوار،‭ ‬وينعش‭ ‬حالة‭ ‬الطلب‭ ‬والحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الفنادق‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

3- ما‭ ‬هي‭ ‬أبرز‭ ‬مشاريع‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ (‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬تصريحات‭ ‬سابقة‭ ‬بإضافة‭ ‬مشاريع‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭)‬؟

هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬في‭ ‬قيد‭ ‬التنفيذ،‭ ‬إذ‭ ‬نواصل‭ ‬توسعة‭ ‬نطاق‭ ‬خدماتنا‭ ‬الفندقية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تنمية‭ ‬محفظتنا‭ ‬من‭ ‬الفنادق‭ ‬والشقق‭ ‬الفندقية‭ ‬والمطاعم‭ ‬الفاخرة،‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬تطويرها‭ ‬وتعزيز‭ ‬إدارتها‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬النمو‭ ‬الذي‭ ‬نشهده‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭. ‬وسوف‭ ‬تستمر‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬استثمار‭ ‬خدماتها‭ ‬في‭ ‬امتلاك‭ ‬وتطوير‭ ‬وإدارة‭ ‬الفنادق‭ ‬والمطاعم‭.‬

ونسعى‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬مشاريع‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ونطمح‭ ‬إلى‭ ‬طرح‭ ‬عدة‭ ‬مطاعم‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬العدلية‭ ‬بمجمع‭ ‬338،‭ ‬وسيتم‭ ‬تدشينها‭ ‬بمفهوم‭ ‬مبتكر‭ ‬وإعلانها‭ ‬مع‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭. ‬كما‭ ‬تتضمن‭ ‬مساعينا‭ ‬إنشاء‭ ‬ناد‭ ‬ومطعم‭ ‬شاطئي‭ ‬في‭ ‬منتجع‭ ‬نوفوتيل‭ ‬الدانة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتزويده‭ ‬بمسبح‭ ‬واسع‭ ‬ومنافذ‭ ‬طعام‭ ‬وشراب‭ ‬متميزة‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬عالمية‭ ‬رائدة‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوائز،‭ ‬وذلك‭ ‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬المجموعة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬تجارب‭ ‬استثنائية‭ ‬وخدمات‭ ‬ذات‭ ‬جودة‭ ‬عالية‭. ‬

4- ما‭ ‬هي‭ ‬أبرز‭ ‬الخطط‭ ‬التوسعية‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أصحبت‭ ‬المجموعة‭ ‬مالكة‭ ‬ومديرة‭ ‬لمشاريع‭ ‬كبيرة‭ ‬مثل‭ ‬فندق‭ ‬جلف‭ ‬كورت‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بيزنس‭ ‬باي‭ ‬بدبي،‭ ‬ومنتجع‭ ‬أوشين‭ ‬برادايس‭ ‬في‭ ‬زنجبار،‭ ‬وجلف‭ ‬براند‭ ‬إنترناشونال‭ (‬كولومبو‭). ‬

لقد‭ ‬أعلنا‭ ‬مؤخرًا‭ ‬خطتنا‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬تماشيا‭ ‬مع‭ ‬استراتيجيتنا‭ ‬للتوسع‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭. ‬وقد‭ ‬دشَّنا‭ ‬بالفعل‭ ‬شركة‭ ‬فرعية‭ ‬تابعة‭ ‬لنا‭ ‬مقرها‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬وقد‭ ‬وقع‭ ‬الاختيار‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬الشقيق‭ ‬لكونه‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬اقتصادات‭ ‬العالم،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬جعله‭ ‬يحوز‭ ‬الأولوية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا‭. ‬ونشير‭ ‬هنا‭ ‬إلى‭ ‬عزمنا‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬والاستحواذ‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفنادق‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الرياض‭ ‬وجدة‭ ‬ومكة‭ ‬والمدينة‭ ‬المنورة،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكانتنا‭ ‬بصفتنا‭ ‬أحد‭ ‬رواد‭ ‬القطاع‭ ‬الفندقي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وهي‭ ‬خطوة‭ ‬تستوجب‭ ‬منا‭ ‬بناء‭ ‬شراكات‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬والمطورين‭ ‬السعوديين‭ ‬لسلسلة‭ ‬من‭ ‬الفنادق‭ ‬والشقق‭ ‬الفندقية‭ ‬والمطاعم‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭.‬

5- على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬انطلاقة‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭ ‬كفندق‭ ‬ذي‭ ‬خمس‭ ‬نجوم،‭ ‬فإن‭ ‬الملاحظ‭ ‬تركيز‭ ‬المجموعة‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬فنادق‭ ‬الأربع‭ ‬نجوم‭. ‬هل‭ ‬يعكس‭ ‬ذلك‭ ‬تغيرا‭ ‬في‭ ‬توجهات‭ ‬الإدارة‭ ‬مثلا‭ ‬أو‭ ‬تغييرا‭ ‬في‭ ‬طبيعة‭ ‬وتفضيلات‭ ‬السوق؟

هناك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬110‭ ‬فنادق‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الخمس‭ ‬والأربع‭ ‬نجوم‭. ‬ولقد‭ ‬لاحظنا‭ ‬ازديادًا‭ ‬بارزًا‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الفنادق‭ ‬الفاخرة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬جعلنا‭ ‬نصب‭ ‬تركيزنا‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬حول‭ ‬استهداف‭ ‬فنادق‭ ‬الخمس‭ ‬والأربع‭ ‬نجوم‭. ‬نحن‭ ‬نسعى‭ ‬لتنويع‭ ‬محفظة‭ ‬مشاريعنا‭ ‬لمواكبة‭ ‬متطلبات‭ ‬السوق،‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬مختلف‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭. ‬كما‭ ‬قررنا‭ ‬تنويع‭ ‬مشاريعنا‭ ‬واغتنام‭ ‬فرص‭ ‬النمو‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬تدشين‭ ‬مشاريع‭ ‬بمختلف‭ ‬الفئات‭ ‬والمستويات‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة‭ ‬والفندقة‭.‬

‮٦‬‭-‬ نظمت‭ ‬المجموعة‭ ‬مهرجانات‭ ‬وفعاليات‭ ‬اجتماعية‭ ‬ناجحة‭ ‬مثل‭ ‬مهرجان‭ ‬الطعام‭ ‬الجورجي‭ ‬وغيرها،‭ ‬هل‭ ‬تخططون‭ ‬لفعاليات‭ ‬مشابهة‭ ‬قادمة؟

هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تُقام‭ ‬بشكل‭ ‬منتظم‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬فنادقنا‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام،‭ ‬وعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬لا‭ ‬الحصر‭ ‬مآدب‭ ‬العشاء‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬طرحها‭ ‬بعدة‭ ‬مفاهيم،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مأدبة‭ ‬ American ‭ ‬ Pit ‭ ‬ Master ،‭ ‬وليلة‭ ‬الشواء،‭ ‬وليلة‭ ‬الطعام‭ ‬البحري،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬سهرات‭ ‬عشاء‭ ‬الجمعة‭. ‬ونعتزم‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬إقامة‭ ‬مأدبة‭ ‬فطور‭ ‬وغداء‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬فنادق‭ ‬المجموعة‭: ‬فندق‭ ‬الخليج‭ ‬وكراون‭ ‬بلازا‭ ‬ونوفوتيل‭ ‬الدانة،‭ ‬وذلك‭ ‬تزامنًا‭ ‬مع‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استضافة‭ ‬حفل‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭ ‬الجديدة‭ ‬بطابع‭ ‬لاتيني‭ ‬بفندق‭ ‬الخليج،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يقدم‭ ‬فندق‭ ‬كراون‭ ‬بلازا‭ ‬حفل‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭ ‬الجديدة‭ ‬‮«‬حول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬90‭ ‬دقيقة‮»‬‭.‬

وعلى‭ ‬مدار‭ ‬العام‭ ‬نقوم‭ ‬بدعوة‭ ‬طهاة‭ ‬مشهورين‭ ‬عالميا،‭ ‬منهم‭ ‬حائزون‭ ‬نجمة‭ ‬ميشلان،‭ ‬وذلك‭ ‬للطهي‭ ‬في‭ ‬مطاعمنا،‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬الشيف‭ ‬ساتو‭ ‬تاكاجي‭ ‬من‭ ‬اليابان‭ ‬الحائز‭ ‬نجمتي‭ ‬ميشلان،‭ ‬والشيف‭ ‬أنيتا‭ ‬لو‭ ‬من‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين،‭ ‬والشيف‭ ‬التايلاندي‭ ‬هونغ‭ ‬ثايمي‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬استمرار‭ ‬فعاليات‭ ‬وليالي‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬ولكن‭ ‬بمفهوم‭ ‬وطلة‭ ‬وأفكار‭ ‬جديدة،‭ ‬ومن‭ ‬المؤكد‭ ‬أنه‭ ‬سوف‭ ‬نقوم‭ ‬بتقديم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الجديدة‭ ‬لطرحها‭ ‬في‭ ‬2024،‭ ‬وسيتم‭ ‬الكشف‭ ‬وإعلانها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭.‬

‮٧‬‭.‬ في‭ ‬رأيكم‭.. ‬ما‭ ‬هي‭ ‬أبرز‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬قطاع‭ ‬الفندقة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬مع‭ ‬المنافسة‭ ‬الكبيرة‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭ ‬المجاورة؟

يواجه‭ ‬قطاع‭ ‬الفندقة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بعضا‭ ‬من‭ ‬التحديات،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الآتي‭: ‬تجاوز‭ ‬نسب‭ ‬الطلب‭: ‬يشهد‭ ‬قطاع‭ ‬الفندقة‭ ‬والضيافة‭ ‬المحلي‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬العرض‭ ‬على‭ ‬الطلب،‭ ‬إذ‭ ‬ازداد‭ ‬عدد‭ ‬الفنادق‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬افتتاحها‭ ‬مؤخرا‭. ‬ونحن‭ ‬نتحدث‭ ‬هنا‭ ‬عن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬110‭ ‬فنادق‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬5‭ ‬و4‭ ‬نجوم،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيؤدي‭ ‬بدوره‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬معدلات‭ ‬الإشغال‭ ‬وانخفاض‭ ‬أسعار‭ ‬الغرف‭ ‬في‭ ‬الفنادق‭.‬

المنافسة‭: ‬تتنافس‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬أقرانها‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬على‭ ‬اجتذاب‭ ‬السياح‭ ‬والمسافرين‭. ‬وتستثمر‭ ‬كافة‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وتنمية‭ ‬قطاعي‭ ‬السياحة‭ ‬والفندقة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬تحديا‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬الفندقة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ارتفاع‭ ‬التكاليف‭: ‬ارتفاع‭ ‬التكاليف‭ ‬بشكل‭ ‬مطرد‭ ‬أثّر‭ ‬سلبًا‭ ‬على‭ ‬أرباح‭ ‬الفنادق،‭ ‬ويعود‭ ‬ذلك‭ ‬لوجود‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العوامل،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ارتفاع‭ ‬تكاليف‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬العمالة‭ ‬والمرافق‭ ‬والتكاليف‭ ‬التشغيلية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الضرائب،‭ ‬وما‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التحديات،‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬قطاع‭ ‬الفندقة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬النمو‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬المقبلة،‭ ‬وستستمر‭ ‬المملكة‭ ‬بجذب‭ ‬السياح‭ ‬والمسافرين‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال،‭ ‬مستندة‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬ومؤشراتها‭ ‬الاقتصادية‭ ‬القوية‭/‬المستقرة‭. ‬كما‭ ‬سيدعم‭ ‬تزايد‭ ‬عدد‭ ‬السكان‭ ‬وتنوعها‭ ‬الديموغرافي‭ ‬نمو‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬الفندقية‭. ‬وقد‭ ‬باتت‭ ‬البحرين‭ ‬اليوم‭ ‬وجهة‭ ‬سياحية‭ ‬بارزة‭ ‬بفضل‭ ‬توافر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬عوامل‭ ‬الجذب‭ ‬فيها،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭: ‬الشواطئ‭ ‬والمواقع‭ ‬الأثرية‭ ‬التاريخية‭ ‬ومنافذ‭ ‬الأطعمة‭ ‬والمشروبات‭ ‬ووسائل‭ ‬الترفيه‭ ‬المتنوعة‭ ‬ومراكز‭ ‬التسوق‭ ‬المتميزة‭. ‬ومع‭ ‬تدشين‭ ‬مبنى‭ ‬المطار‭ ‬الجديد،‭ ‬وتسيير‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬رحلات‭ ‬إلى‭ ‬وجهات‭ ‬جديدة‭ (‬رحلات‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬الصين‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭)‬،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬افتتاح‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للمعارض‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬الجديد،‭ ‬واستضافته‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الأحداث‭ ‬الدولية‭ ‬الرائدة‭ (‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭: ‬القمة‭ ‬العربية،‭ ‬سباق‭ ‬الفورمولا1،‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭.. ‬إلخ‭)‬،‭ ‬وبهذا‭ ‬ستواصل‭ ‬البحرين‭ ‬جذب‭ ‬السياح‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬ما‭ ‬سيعزز‭ ‬الطلب‭ ‬المرتفع‭ ‬على‭ ‬الفنادق؛‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة‭.‬