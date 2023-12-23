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((الصناعة والتجارة)): استمرار تنفيذ برامج حماية المُستهلك وتشجيع المنافسة

12/23/2023 7:11:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّدت‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬مواصلة‭ ‬مراقبة‭ ‬آليات‭ ‬عمل‭ ‬الأسواق‭ ‬على‭ ‬اختلاف‭ ‬فئاتها،‭ ‬وبما‭ ‬يضمن‭ ‬حق‭ ‬أطراف‭ ‬العلاقة‭ ‬التجارية،‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬الصلاحيات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬35‭) ‬لسنة‭ ‬2012‭ ‬بشأن‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬ولائحته‭ ‬التنفيذية‭ ‬الصادرة‭ ‬بالقرار‭ ‬الوزاري‭ ‬رقم‭ (‬66‭) ‬لسنة‭ ‬2014‭.‬

وأضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬ردّها‭ ‬على‭ ‬السؤال‭ ‬البرلماني‭ ‬المقدّم‭ ‬من‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النوّاب‭ ‬علي‭ ‬صقر‭ ‬الدوسري،‭ ‬حول‭ ‬وجود‭ ‬ممارسات‭ ‬مخالفة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بعض‭ ‬تجار‭ ‬التجزئة‭ ‬و«الهايبرماركت‮»‬،‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬أو‭ ‬التحكم‭ ‬فيها،‭ ‬بأنّها‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬والمبادرات‭ ‬بهدف‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الشفافية‭ ‬والعدالة‭ ‬بين‭ ‬المستهلكين‭ ‬والقطاع‭ ‬التجاري‭ ‬ضمن‭ ‬الحقوق‭ ‬والواجبات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬التشريعات‭ ‬والقوانين‭ ‬المنظمة‭ ‬لحماية‭ ‬المستهلك‭ ‬وتشجيع‭ ‬المنافسة‭.‬

وأوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنّه‭ ‬ووفقاً‭ ‬للصلاحيات‭ ‬الممنوحة‭ ‬لها‭ ‬بحسب‭ ‬التشريعات‭ ‬والقوانين‭ ‬فإنها‭ ‬تتدخل‭ ‬متى‭ ‬ما‭ ‬طرأت‭ ‬أزمة‭ ‬أو‭ ‬ظروف‭ ‬استثنائية‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬قد‭ ‬تترتب‭ ‬عليها‭ ‬زيادة‭ ‬غير‭ ‬طبيعية‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬الضرورية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الذكر‭ ‬لا‭ ‬الحصر‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الانتشار‭ ‬العالمي‭ ‬لجائحة‭ ‬كورونا‭ ‬كوفيد‭ -‬19،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إصدار‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬الوزارية‭ ‬المتعلّقة‭ ‬بتحديد‭ ‬أسعار‭ ‬بيع‭ ‬كممات‭ ‬الوجه‭ ‬الطبية‭ ‬والمعقّمات‭ ‬اليدوية‭.‬

وشددت‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬قانون‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬رقم‭ ‬35‭ ‬لسنة‭ ‬2012‭ ‬نص‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬الرابع‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬ضوابط‭ ‬المنافسة‭ ‬والاحتكار‭ ‬وصور‭ ‬الإخلال‭ ‬بقواعدهما‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬رقم‭ (‬12‭) ‬و‭(‬13‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬كما‭ ‬أفرد‭ ‬ذات‭ ‬القانون‭ ‬عقوبة‭ ‬خاصة‭ ‬للمخالفات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالاحتكار،‭ ‬حيث‭ ‬نص‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬رقم‭ (‬21‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬35‭ ‬لسنة‭ ‬2012‭ ‬على‭: ‬‮«‬مع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بأية‭ ‬عقوبة‭ ‬أشد‭ ‬ينص‭ ‬عليها‭ ‬أي‭ ‬قانون‭ ‬آخر‭ ‬يعاقب‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬وبغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬خالف‭ ‬حكم‭ ‬المادة‭ (‬13‭) ‬أو‭ ‬المادة‭ (‬14‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‮»‬‭.‬

أما‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بهوامش‭ ‬الربح‭ ‬للتجار‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬فقد‭ ‬بيّنت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنّ‭ ‬العملية‭ ‬التجارية‭ ‬للتجار‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬يختص‭ ‬به‭ ‬حصراً‭ ‬أطراف‭ ‬العملية‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬آليات‭ ‬عمل‭ ‬السوق‭ ‬والأعراف‭ ‬التجارية‭.‬

وبشأن‭ ‬رصد‭ ‬أي‭ ‬ممارسات‭ ‬احتكارية‭ ‬مخالفة‭ ‬للأنظمة‭ ‬والقوانين،‭ ‬شددت‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬أنّها‭ ‬لن‭ ‬تتهاون‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬وفق‭ ‬التشريعات‭ ‬والقوانين‭ ‬المنظمة‭ ‬لحماية‭ ‬المستهلك‭ ‬وتشجيع‭ ‬المنافسة،‭ ‬مؤكّدة‭ ‬مواصلة‭ ‬تنفيذ‭ ‬البرامج‭ ‬التوعوية‭ ‬والإرشادية‭ ‬للمستهلكين‭ ‬والتجار‭ ‬وجميع‭ ‬المتعاملين‭ ‬عبر‭ ‬القنوات‭ ‬الإعلامية‭ ‬المختلفة‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تجنب‭ ‬ارتكاب‭ ‬المخالفات‭.‬

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