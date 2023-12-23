رئيس مجموعة المراقبة والسيطرة بوزارة الصحة:البحرين من أوائل الدول التي وفرت تطعيم (فايزر XBB 1.5)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكدت د. غادة الزياني استشاري صحة عامة رئيس مجموعة المراقبة والسيطرة بوزارة الصحة أن مملكة البحرين من أوائل الدول التي وفرت تطعيم من فايزر (فايزر
XBB 1.5) المضاد لفيروس كورونا والمتحورات الجديدة في المراكز الصحية للراغبين في الحصول على التطعيم من المواطنين والمقيمين وخصوصاً للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض ومضاعفاته من كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة والفئات الأخرى ذات الأولوية والتي تحددها وزارة الصحة.
وشددت في مداخلة هاتفية على أهمية تلقي الجرعات التنشيطية من التطعيمات لتعزيز المناعة المجتمعية وحمايتهم من الفيروس ومتحوراته والمضاعفات المترتبة عليه، لافتة إلى أن وزارة الصحة تدعو الفئات الأكثر عرضة للإصابة لأخذ التطعيم، وهم البالغون من العمر 50 عاما فما فوق والذي يعانون من الأمراض المزمنة وأمراض الكلى والقلب، أما الفئات المستهدفة من 18 سنة إلى 49 سنة فهم من الافراد الذين يعانون من الامراض المزمنة والسمنة المفرطة، والأطفال من سن 5 سنوات فما فوق فهم من الحالات التي تعاني من قصور المناعة، بالإضافة إلى العاملين الصحيين والحوامل.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت توفيرها أحدث تطعيم من فايزر (فايزر – XBB 1.5) المطور المضاد لفيروس كورونا والمتحورات الجديدة منه، وذلك في مراكز الرعاية الصحية الأولية.
ودعت الوزارة الراغبين في أخذ التطعيم إلى التوجه مباشرةً إلى المراكز الصحية المحددة بدءًا من يوم الخميس 21 ديسمبر 2023، من دون الحاجة إلى التسجيل الإلكتروني لحجز الموعد مسبقًا، إذ يتوافر تطعيم فايزر الجديد للفئة العمرية 12 عامًا فما فوق في كل من مركز بنك البحرين والكويت الصحي بالحد، ومركز جدحفص الصحي، ومركز سترة الصحي، ومركز يوسف انجنير الصحي، ومركز محمد جاسم كانو الصحي، وسيكون الوقت المخصص لإعطاء هذا التطعيم المطور في المراكز الصحية المعلنة من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 7:00 مساءً.
وبينت الوزارة أن اللقاح سيتوافر للفئة العمرية من 5 -11 عامًا في كل من مركز حالة بوماهر الصحي، ومركز حمد كانو الصحي، ومركز الشيخ جابر الصحي بدءاً من 27 ديسمير 2023.
MENAFN23122023000055011008ID1107651881
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.