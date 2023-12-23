رئيس مجموعة المراقبة والسيطرة بوزارة الصحة:البحرين من أوائل الدول التي وفرت تطعيم (فايزر XBB 1.5)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)XBB

وشددت‭ ‬في‭ ‬مداخلة‭ ‬هاتفية‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تلقي‭ ‬الجرعات‭ ‬التنشيطية‭ ‬من‭ ‬التطعيمات‭ ‬لتعزيز‭ ‬المناعة‭ ‬المجتمعية‭ ‬وحمايتهم‭ ‬من‭ ‬الفيروس‭ ‬ومتحوراته‭ ‬والمضاعفات‭ ‬المترتبة‭ ‬عليه،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬تدعو‭ ‬الفئات‭ ‬الأكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للإصابة‭ ‬لأخذ‭ ‬التطعيم،‭ ‬وهم‭ ‬البالغون‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬50‭ ‬عاما‭ ‬فما‭ ‬فوق‭ ‬والذي‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬المزمنة‭ ‬وأمراض‭ ‬الكلى‭ ‬والقلب،‭ ‬أما‭ ‬الفئات‭ ‬المستهدفة‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬سنة‭ ‬إلى‭ ‬49‭ ‬سنة‭ ‬فهم‭ ‬من‭ ‬الافراد‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬الامراض‭ ‬المزمنة‭ ‬والسمنة‭ ‬المفرطة،‭ ‬والأطفال‭ ‬من‭ ‬سن‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬فما‭ ‬فوق‭ ‬فهم‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬قصور‭ ‬المناعة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العاملين‭ ‬الصحيين‭ ‬والحوامل‭.‬

وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬توفيرها‭ ‬أحدث‭ ‬تطعيم‭ ‬من‭ ‬فايزر‭ (‬فايزر‭ ‬ – ‭ ‬ XBB ‭ ‬1.5‭) ‬المطور‭ ‬المضاد‭ ‬لفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬والمتحورات‭ ‬الجديدة‭ ‬منه،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭. ‬

ودعت‭ ‬الوزارة‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬أخذ‭ ‬التطعيم‭ ‬إلى‭ ‬التوجه‭ ‬مباشرةً‭ ‬إلى‭ ‬المراكز‭ ‬الصحية‭ ‬المحددة‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬21‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬التسجيل‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لحجز‭ ‬الموعد‭ ‬مسبقًا،‭ ‬إذ‭ ‬يتوافر‭ ‬تطعيم‭ ‬فايزر‭ ‬الجديد‭ ‬للفئة‭ ‬العمرية‭ ‬12‭ ‬عامًا‭ ‬فما‭ ‬فوق‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬الصحي‭ ‬بالحد،‭ ‬ومركز‭ ‬جدحفص‭ ‬الصحي،‭ ‬ومركز‭ ‬سترة‭ ‬الصحي،‭ ‬ومركز‭ ‬يوسف‭ ‬انجنير‭ ‬الصحي،‭ ‬ومركز‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬كانو‭ ‬الصحي،‭ ‬وسيكون‭ ‬الوقت‭ ‬المخصص‭ ‬لإعطاء‭ ‬هذا‭ ‬التطعيم‭ ‬المطور‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الصحية‭ ‬المعلنة‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬30‭ ‬صباحًا‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬00‭ ‬مساءً‭.‬

وبينت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬اللقاح‭ ‬سيتوافر‭ ‬للفئة‭ ‬العمرية‭ ‬من‭ ‬5‭ -‬11‭ ‬عامًا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬حالة‭ ‬بوماهر‭ ‬الصحي،‭ ‬ومركز‭ ‬حمد‭ ‬كانو‭ ‬الصحي،‭ ‬ومركز‭ ‬الشيخ‭ ‬جابر‭ ‬الصحي‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬27‭ ‬ديسمير‭ ‬2023‭.‬