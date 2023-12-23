تركيا تلغي التأشيرة السياحية للبحرينيين وبعض الدول

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أصدرت الحكومة التركية مرسوما بإلغاء التأشيرات السياحية للبحرينيين
وبعض الدول العربية منها الإمارات، والسعودية، وسلطنة عُمان، والولايات المتحدة وكندا عند الدخول للزيارة السياحية كما جاء في الجريدة الرسمية التركية.
ويشمل الإعفاء من التأشيرة (فيزا) حملة جواز السفر العادي من مواطني الدول المذكورة، ولمدة 90 يوما في كل 180 يوما، لرحلاتهم السياحية لتركيا.
وأكد رئيس جمعية مكاتب السفر والسياحة البحرينية، جهاد أمين: أن الخطوة موفقة من الحكومة التركية لجذب السياح ولضمان استمرار زيارة مواطني مجلس التعاون لتركيا، مما سينعكس بشكل عام على انخفاض تكاليف السفر على المواطنين وخاصة أنهم مقبلون على عطلة الربيع، مشيرا إلى أن كثيرا من السياح البحرينيين يرغبون كذلك بزيارة تركيا في فصل الشتاء للتزلج على الثلج، والاستمتاع بالطبيعة الجميلة، بالإضافة إلى قرب المسافة والأسعار المناسبة التي ستساعد في زيادة الطلب على السفر إلى تركيا.
وأضاف «كذلك إلغاء التأشيرة للبحرينيين وبعض الدول لها دور كبير جدا في تسهيل عملية السفر من دون تعطيل للمسافرين، حيث يمكن أن يسافر السائح من دون انتظار صدور التأشيرة».
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن إيرادات البلاد من السياحة قفزت 13.1 % إلى 20.23 مليار دولار في الربع الثالث من 2023، مما يعكس استمرار الاتجاه القوي لهذا القطاع الحيوي لسد العجز في ميزان المعاملات الجارية.
وكانت الإيرادات قد ارتفعت في 2022 بنسبة 53.4 % عن العام السابق ووصلت إلى مستوى قياسي عند 46.28 مليار دولار مع تلاشي تداعيات الجائحة وبعد أن أدت الحرب الأوكرانية إلى زيادة عدد السياح الروس.
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