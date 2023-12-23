تركيا تلغي التأشيرة السياحية للبحرينيين وبعض الدول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أصدرت‭ ‬الحكومة‭ ‬التركية‭ ‬مرسوما‭ ‬بإلغاء‭ ‬التأشيرات‭ ‬السياحية‭ ‬للبحرينيين‭ ‬

وبعض‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬منها‭ ‬الإمارات،‭ ‬والسعودية،‭ ‬وسلطنة‭ ‬عُمان،‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا‭ ‬عند‭ ‬الدخول‭ ‬للزيارة‭ ‬السياحية‭ ‬كما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬التركية‭.‬

ويشمل‭ ‬الإعفاء‭ ‬من‭ ‬التأشيرة‭ (‬فيزا‭) ‬حملة‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬العادي‭ ‬من‭ ‬مواطني‭ ‬الدول‭ ‬المذكورة،‭ ‬ولمدة‭ ‬90‭ ‬يوما‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬180‭ ‬يوما،‭ ‬لرحلاتهم‭ ‬السياحية‭ ‬لتركيا‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬مكاتب‭ ‬السفر‭ ‬والسياحة‭ ‬البحرينية،‭ ‬جهاد‭ ‬أمين‭: ‬أن‭ ‬الخطوة‭ ‬موفقة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬التركية‭ ‬لجذب‭ ‬السياح‭ ‬ولضمان‭ ‬استمرار‭ ‬زيارة‭ ‬مواطني‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لتركيا،‭ ‬مما‭ ‬سينعكس‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬انخفاض‭ ‬تكاليف‭ ‬السفر‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬وخاصة‭ ‬أنهم‭ ‬مقبلون‭ ‬على‭ ‬عطلة‭ ‬الربيع،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬السياح‭ ‬البحرينيين‭ ‬يرغبون‭ ‬كذلك‭ ‬بزيارة‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء‭ ‬للتزلج‭ ‬على‭ ‬الثلج،‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بالطبيعة‭ ‬الجميلة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬قرب‭ ‬المسافة‭ ‬والأسعار‭ ‬المناسبة‭ ‬التي‭ ‬ستساعد‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬كذلك‭ ‬إلغاء‭ ‬التأشيرة‭ ‬للبحرينيين‭ ‬وبعض‭ ‬الدول‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬عملية‭ ‬السفر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تعطيل‭ ‬للمسافرين،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يسافر‭ ‬السائح‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬انتظار‭ ‬صدور‭ ‬التأشيرة‮»‬‭.‬

وأظهرت‭ ‬بيانات‭ ‬معهد‭ ‬الإحصاء‭ ‬التركي،‭ ‬أن‭ ‬إيرادات‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬السياحة‭ ‬قفزت‭ ‬13‭.‬1 ‭%‬ ‭ ‬إلى‭ ‬20.23‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬2023،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬استمرار‭ ‬الاتجاه‭ ‬القوي‭ ‬لهذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬لسد‭ ‬العجز‭ ‬في‭ ‬ميزان‭ ‬المعاملات‭ ‬الجارية‭.‬

وكانت‭ ‬الإيرادات‭ ‬قد‭ ‬ارتفعت‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬بنسبة‭ ‬53‭.‬4 ‭%‬ ‭ ‬عن‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬ووصلت‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬قياسي‭ ‬عند‭ ‬46‭.‬28‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬مع‭ ‬تلاشي‭ ‬تداعيات‭ ‬الجائحة‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬أدت‭ ‬الحرب‭ ‬الأوكرانية‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬السياح‭ ‬الروس‭.‬