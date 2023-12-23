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السفير بوجيري: إنجاز (40) مشروعًا من مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان

12/23/2023 7:11:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) خلال محاضرة لأعضاء مجلس النواب وبتنظيم «أمانة النواب» و«التنمية السياسية»

أكد‭ ‬السفير‭ ‬الدكتور‭ ‬يوسف‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬بوجيري،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬ما‭ ‬يلقاه‭ ‬ملف‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬وعناية‭ ‬واهتمام‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم،‭ ‬وبمساندة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حتى‭ ‬أصبحت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬اليوم‭ ‬مثالاً‭ ‬ونموذجًا‭ ‬متميزًا‭ ‬في‭ ‬احترام‭ ‬وتعزيز‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬انتهاج‭ ‬الديمقراطية‭ ‬واحترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬تمثلان‭ ‬ركيزتين‭ ‬رئيسيتين‭ ‬في‭ ‬النهج‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لصاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬حيث‭ ‬شكل‭ ‬هذا‭ ‬النهج‭ ‬الاصلاحي‭ ‬أساسًا‭ ‬راسخًا‭ ‬لمسيرة‭ ‬تنموية‭ ‬شاملة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬وغيرها،‭ ‬أسهمت‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وحرياته‭ ‬الأساسية،‭ ‬وبناء‭ ‬مجتمع‭ ‬يسوده‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬وتحقيق‭ ‬العدل‭ ‬الذي‭ ‬يدعم‭ ‬تطور‭ ‬المسيرة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬ونجاح‭ ‬جهود‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬المحاضرة‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬للسادة‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بعنوان‭: ‬‮«‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬2022‭ ‬–‭ ‬2026‮»‬‭ ‬بتنظيم‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬أمانة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ومعهد‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬السياسية،‭ ‬والذي‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬إضاءات‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬ينظمه‭ ‬المعهد‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬

وأشار‭ ‬السفير‭ ‬بوجيري‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬تتابع‭ ‬باستمرار‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬الخطة‭ ‬للأعوام‭ (‬2022‭ ‬–‭ ‬2026‭) ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬عددها‭ (‬102‭) ‬مشروع،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬تنفيذ‭ (‬40‭) ‬مشروعًا‭ ‬من‭ ‬مشاريعها‭ ‬خلال‭ ‬عامي‭ ‬2022‭ ‬و2023‭.‬

وأوضح‭ ‬السفير‭ ‬بوجيري‭ ‬أن‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بمحاورها‭ ‬الأربعة‭ ‬الرئيسية‭ ‬وهي‭ ‬محور‭ ‬الحقوق‭ ‬المدنية‭ ‬والسياسية‭ ‬يتضمن‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬حرية‭ ‬الدين‭ ‬والمعتقد‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬وحماية‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الرأي‭ ‬والتعبير،‭ ‬ومواءمة‭ ‬التشريعات‭ ‬الوطنية،‭ ‬وآليات‭ ‬الحماية‭ ‬الوطنية‭ ‬والعدالة‭ ‬الجنائية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬قدرات‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ودعم‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭.‬

كما‭ ‬استعرض‭ ‬خلال‭ ‬المحاضرة‭ ‬المشاريع‭ ‬الخاصة‭ ‬بمحور‭ ‬الحقوق‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والتي‭ ‬تضمنت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬والحقوق‭ ‬الرقمية‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬والتعليم،‭ ‬والصحة،‭ ‬والسكن‭ ‬الملائم،‭ ‬ومشاريع‭ ‬محور‭ ‬حقوق‭ ‬الفئات‭ ‬الأولى‭ ‬بالرعاية‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬تعزيز‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬والطفل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشاريع‭ ‬محور‭ ‬حقوق‭ ‬التضامن‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬صحية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تعزيز‭ ‬جهود‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والسلام‭ ‬والأمن‭ ‬العالمي‭.‬

واختتم‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬المحاضرة‭ ‬باستعراض‭ ‬التقارير‭ ‬السنوية‭ ‬للخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والتي‭ ‬تتناول‭ ‬بالتفصيل‭ ‬جميع‭ ‬المشاريع‭ ‬المنجزة‭ ‬بالأرقام‭ ‬والإحصائيات‭ ‬ووفق‭ ‬مؤشرات‭ ‬القياس‭ ‬المحددة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ربط‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬ومقاصد‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والتوصيات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬الاستعراض‭ ‬الدوري‭ ‬الشامل‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

من‭ ‬جانبهم،‭ ‬أشاد‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بما‭ ‬تم‭ ‬إنجازه‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وكذلك‭ ‬حصول‭ ‬الخطة‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬الآيزو‭ ‬في‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مشاريع‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وخاصة‭ ‬المشاريع‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬التشريع‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬مهارات‭ ‬برلمانية‭ ‬لأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬العام‭ ‬‮«‬إضاءات‮»‬‭ ‬المخصص‭ ‬لأعضاء‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬وذلك‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬مرسوم‭ ‬إنشاء‭ ‬المعهد،‭ ‬وتنفيذاً‭ ‬للخطة‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬المنجزات‭ ‬التشريعية‭ ‬والخدمية‭ ‬بشكل‭ ‬مستدام‭ ‬يلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬ورؤى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظّم،‭ ‬والسياسات‭ ‬الوطنية،‭ ‬والمستجدات‭ ‬السياسية،‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‭.‬

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