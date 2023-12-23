فعالية (هواة المزارعين) في ساحل أبوصبح

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- Akhbar Al Khaleej) نظمت مجموعة «أصدقاء الحدائق» بالتعاون مع بلدية المنطقة الشمالية والمجلس البلدي للمنطقة الشمالية، فعالية (هواة المزارعين) بنسختها الثانية في ساحل أبوصبح، والتي تهدف إلى التوعية بالتشجيع على الزراعة.
وتضمنت الفعالية تقديم الاستشارات الزراعية من خلال اللقاءات المباشرة بين الجمهور والمتخصصين، بالإضافة إلى بيع المنتجات الزراعية المنزلية والبذور والشتلات، كما تم تخصيص ركن للأطفال يعنى بتعليم الزراعة وأساليبها، كما تم تخصيص ركن لبيع مستلزمات الحدائق وآخر للتدريب على طرق رش المبيدات، كما شهدت الفعالية توزيع شتلات مجانية للراغبين من الحضور.
وقد حضر الفعالية والتي تنظم للمرة الثانية
الدكتور سيد شبر إبراهيم الوداعي رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية، وعدد من أعضاء مجلس بلدي المنطقة الشمالية ومسؤولي البلدية الشمالية، كما شهدت الفعالية حضور عدد كبير من المواطنين والمقيمين والمهتمين بمجال الزراعة في الفعالية التي أقيمت في ساحل أبوصبح.
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