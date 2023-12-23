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فعالية (هواة المزارعين) في ساحل أبوصبح

12/23/2023 7:11:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظمت‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬أصدقاء‭ ‬الحدائق‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬والمجلس‭ ‬البلدي‭ ‬للمنطقة‭ ‬الشمالية،‭ ‬فعالية‭ (‬هواة‭ ‬المزارعين‭) ‬بنسختها‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬ساحل‭ ‬أبوصبح،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬التوعية‭ ‬بالتشجيع‭ ‬على‭ ‬الزراعة‭.‬

وتضمنت‭ ‬الفعالية‭ ‬تقديم‭ ‬الاستشارات‭ ‬الزراعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اللقاءات‭ ‬المباشرة‭ ‬بين‭ ‬الجمهور‭ ‬والمتخصصين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بيع‭ ‬المنتجات‭ ‬الزراعية‭ ‬المنزلية‭ ‬والبذور‭ ‬والشتلات،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬ركن‭ ‬للأطفال‭ ‬يعنى‭ ‬بتعليم‭ ‬الزراعة‭ ‬وأساليبها،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬ركن‭ ‬لبيع‭ ‬مستلزمات‭ ‬الحدائق‭ ‬وآخر‭ ‬للتدريب‭ ‬على‭ ‬طرق‭ ‬رش‭ ‬المبيدات،‭ ‬كما‭ ‬شهدت‭ ‬الفعالية‭ ‬توزيع‭ ‬شتلات‭ ‬مجانية‭ ‬للراغبين‭ ‬من‭ ‬الحضور‭.‬

وقد‭ ‬حضر‭ ‬الفعالية‭ ‬والتي‭ ‬تنظم‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية
الدكتور‭ ‬سيد‭ ‬شبر‭ ‬إبراهيم‭ ‬الوداعي‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬لبلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬ومسؤولي‭ ‬البلدية‭ ‬الشمالية،‭ ‬كما‭ ‬شهدت‭ ‬الفعالية‭ ‬حضور‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬والمهتمين‭ ‬بمجال‭ ‬الزراعة‭ ‬في‭ ‬الفعالية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬ساحل‭ ‬أبوصبح‭.‬

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