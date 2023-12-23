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نواب: أهالي سترة ينتظرون تلبية طلباتهم العالقة في مشروع ((شرق سترة))

12/23/2023 7:11:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬النائبان‭ ‬جليلة‭ ‬السيد‭ ‬ومحسن‭ ‬العسبول‭ ‬أن‭ ‬الملف‭ ‬الإسكاني‭ ‬يعد‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الملفات‭ ‬الحساسة‭ ‬والمهمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والتي‭ ‬تشكل‭ ‬هاجسا‭ ‬كبيرا‭ ‬للأهالي‭ ‬الذين‭ ‬ينتظرون‭ ‬تلبية‭ ‬طلباتهم‭ ‬الإسكانية‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة،‭ ‬مشيرين‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬أهالي‭ ‬منطقة‭ ‬سترة‭ ‬وضواحيها‭ ‬ينتظرون‭ ‬على‭ ‬أحر‭ ‬من‭ ‬الجمر‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لهم‭ ‬نصيب‭ ‬يلبي‭ ‬طلباتهم‭ ‬العالقة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬مدينة‭ ‬شرق‭ ‬سترة‭ ‬الإسكاني‭.‬

وأكدا‭ ‬خلال‭ ‬جولة‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬ممثلا‭ ‬منطقة‭ ‬سترة‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬إلى‭ ‬الوحدات‭ ‬الإسكانية‭ ‬بمدينة‭ ‬شرق‭ ‬سترة‭ ‬أمنياتهم‭ ‬بأن‭ ‬تسفر‭ ‬جميع‭ ‬التحركات‭ ‬والوعود‭ ‬بانفراجة‭ ‬في‭ ‬الملف‭ ‬الإسكاني‭ ‬لأهالي‭ ‬منطقة‭ ‬سترة‭ ‬وضواحيها‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬أشاد‭ ‬النائبان‭ ‬السيد‭ ‬والعسبول‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬والواضحة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬الوزيرة‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭ ‬تجاه‭ ‬الملف‭ ‬الإسكاني‭ ‬وتوفير‭ ‬الوحدات‭ ‬الإسكانية‭ ‬المناسبة‭ ‬للمواطنين‭ ‬مشيدة‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬السياق‭ ‬بقيام‭ ‬الوزارة‭ ‬ببناء‭ ‬مدينة‭ ‬نموذجية‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬والمواصفات‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬اعتماد‭ ‬معايير‭ ‬صحية‭ ‬ومساحات‭ ‬خضراء‭ ‬ومرافق‭ ‬نموذجية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬شرق‭ ‬سترة‭ ‬الإسكاني‭ ‬والاستماع‭ ‬لمرئيات‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬وكذلك‭ ‬مرئيات‭ ‬ورؤى‭ ‬المواطنين‭ ‬أنفسهم‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الوحدات‭ ‬بما‭ ‬يكفل‭ ‬رضا‭ ‬المواطنين‭ ‬وتلبية‭ ‬هذه‭ ‬الوحدات‭ ‬لمختلف‭ ‬الاحتياجات،‭ ‬مشيدين‭ ‬أيضا‭ ‬بإشراك‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬الخبيرة‭ ‬والشابة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مراحل‭ ‬إنشاء‭ ‬وتشييد‭ ‬المدينة‭ ‬ما‭ ‬أثبت‭ ‬قدرة‭ ‬البحرينيين‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬والإنتاج‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬وشتى‭ ‬الظروف‭.‬

مؤكدين‭ ‬ضرورة‭ ‬استمرار‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬بما‭ ‬فيه‭ ‬مصلحة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭ ‬وتهيئة‭ ‬أفضل‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬والمخرجات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تلبية‭ ‬طلبات‭ ‬المواطنين‭ ‬لاسيما‭ ‬أهالي‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬وأهالي‭ ‬سترة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭.‬

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