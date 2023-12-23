نواب: أهالي سترة ينتظرون تلبية طلباتهم العالقة في مشروع ((شرق سترة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد النائبان جليلة السيد ومحسن العسبول أن الملف الإسكاني يعد واحدا من أهم الملفات الحساسة والمهمة للمواطنين والتي تشكل هاجسا كبيرا للأهالي الذين ينتظرون تلبية طلباتهم الإسكانية منذ سنوات طويلة، مشيرين الى أن أهالي منطقة سترة وضواحيها ينتظرون على أحر من الجمر أن يكون لهم نصيب يلبي طلباتهم العالقة في مشروع مدينة شرق سترة الإسكاني.
وأكدا خلال جولة قام بها ممثلا منطقة سترة بمجلس النواب إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة الإسكان إلى الوحدات الإسكانية بمدينة شرق سترة أمنياتهم بأن تسفر جميع التحركات والوعود بانفراجة في الملف الإسكاني لأهالي منطقة سترة وضواحيها.
من جانب آخر أشاد النائبان السيد والعسبول بالجهود الكبيرة والواضحة التي تبذلها وزارة الإسكان وعلى رأسها الوزيرة آمنة بنت أحمد الرميحي تجاه الملف الإسكاني وتوفير الوحدات الإسكانية المناسبة للمواطنين مشيدة في ذات السياق بقيام الوزارة ببناء مدينة نموذجية وفق أعلى المعايير والمواصفات بما فيها اعتماد معايير صحية ومساحات خضراء ومرافق نموذجية في مدينة شرق سترة الإسكاني والاستماع لمرئيات جميع الجهات ذات العلاقة وكذلك مرئيات ورؤى المواطنين أنفسهم ما أسهم في تطوير الوحدات بما يكفل رضا المواطنين وتلبية هذه الوحدات لمختلف الاحتياجات، مشيدين أيضا بإشراك الكوادر البحرينية الخبيرة والشابة في جميع مراحل إنشاء وتشييد المدينة ما أثبت قدرة البحرينيين على العمل والإنتاج في مختلف المجالات وشتى الظروف.
مؤكدين ضرورة استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين بما فيه مصلحة الوطن والمواطن وتهيئة أفضل الخطط والبرامج والمخرجات التي من شأنها تلبية طلبات المواطنين لاسيما أهالي محافظة العاصمة وأهالي سترة بشكل خاص.
MENAFN23122023000055011008ID1107651877
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.