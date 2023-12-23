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عبداللطيف السكران: جائزة ناصر بن حمد لأفضل مخيم تزيد من وعي المخيمين بالالتزام بالاشتراطات

12/23/2023 7:11:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بمناسبة‭ ‬احتفالات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لمقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬وما‭ ‬يصاحبها‭ ‬من‭ ‬مناسبات‭ ‬وطنية،‭ ‬أقام‭ ‬بيت‭ ‬السكران‭ ‬اللقاء‭ ‬السنوي‭ ‬الشتوي‭ ‬في‭ ‬مخيمه‭ ‬بالصخير‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬السلك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬العرب‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭. ‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء‭ ‬رفع‭ ‬السيد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬جاسم‭ ‬السكران‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬الى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬والى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمناسبة‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭. ‬

وبيّن‭ ‬عبداللطيف‭ ‬السكران‭ ‬أهمية‭ ‬اللقاء‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬العلاقات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بين‭ ‬أعضاء‭ ‬السلك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬والشخصيات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أهمية‭ ‬موسم‭ ‬التخييم‭ ‬وما‭ ‬يصاحبه‭ ‬من‭ ‬فعاليات‭ ‬متنوعة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لأفضل‭ ‬مخيم‭ ‬والتي‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬وعي‭ ‬المخيمين‭ ‬بالالتزام‭ ‬بالاشتراطات‭ ‬والقوانين‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬البرية‭. ‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لجميع‭ ‬أعضاء‭ ‬السلك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬والشخصيات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬حضرت‭ ‬المخيم‭ ‬السنوي‭ ‬للعائلة،‭ ‬متمنيا‭ ‬للجميع‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭. ‬

وأعرب‭ ‬عبداللطيف‭ ‬السكران‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لرجال‭ ‬السلك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬دولهم‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭. ‬ومن‭ ‬جانبهم‭ ‬أعرب‭ ‬السفراء‭ ‬عن‭ ‬سعادتهم‭ ‬لهذه‭ ‬الخطوة‭ ‬من‭ ‬بيت‭ ‬السكران‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الفعالية‭ ‬وسط‭ ‬اجواء‭ ‬احتفالية‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬التخييم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام‭. ‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أقيمت‭ ‬فعاليات‭ ‬متنوعة‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬أسرية‭ ‬متميزة‭ ‬كما‭ ‬دار‭ ‬حديث‭ ‬ونقاشات‭ ‬بين‭ ‬الحاضرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬التي‭ ‬تنمي‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الجميع‭.‬

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