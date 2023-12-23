عبداللطيف السكران: جائزة ناصر بن حمد لأفضل مخيم تزيد من وعي المخيمين بالالتزام بالاشتراطات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية، أقام بيت السكران اللقاء السنوي الشتوي في مخيمه بالصخير وذلك بحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العرب وعدد من الشخصيات الوطنية في مختلف المجالات.
وفي بداية اللقاء رفع السيد عبداللطيف جاسم السكران أسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم والى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الأعياد الوطنية، مشيدا بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات.
وبيّن عبداللطيف السكران أهمية اللقاء في دعم العلاقات الاجتماعية بين أعضاء السلك الدبلوماسي والشخصيات الوطنية في مختلف المجالات مشيرا الى أهمية موسم التخييم وما يصاحبه من فعاليات متنوعة، مؤكدا على جائزة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لأفضل مخيم والتي تزيد من نسبة وعي المخيمين بالالتزام بالاشتراطات والقوانين والمحافظة على الحياة البرية.
وأعرب عن شكره وتقديره لجميع أعضاء السلك الدبلوماسي والشخصيات الوطنية التي حضرت المخيم السنوي للعائلة، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح.
وأعرب عبداللطيف السكران عن تقديره لرجال السلك الدبلوماسي في تنمية العلاقات بين دولهم ومملكة البحرين. ومن جانبهم أعرب السفراء عن سعادتهم لهذه الخطوة من بيت السكران في تنظيم الفعالية وسط اجواء احتفالية خلال موسم التخييم في كل عام.
وخلال اللقاء أقيمت فعاليات متنوعة في أجواء أسرية متميزة كما دار حديث ونقاشات بين الحاضرين في مختلف المجالات التي تنمي العلاقات بين الجميع.
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