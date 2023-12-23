الأعلى للبيئة ينظم ورشة العمل الإقليمية للتلوث البلاستيكي لدول غرب آسيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

نظم‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬ورشة‭ ‬العمل‭ ‬الإقليمية‭ ‬للتلوث‭ ‬البلاستيكي‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬التلوث‭ ‬البلاستيكي‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭: ‬التحديات‭ ‬والحلول‭ ‬المستدامة‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للبيئة‭ ‬المكتب‭ ‬الإقليمي‭ ‬لغرب‭ ‬آسيا،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬10‭ ‬دول‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬ودول‭ ‬عربية،‭ ‬وخبراء‭ ‬دوليون‭ ‬ومتخصصون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التلوث‭ ‬البلاستيكي‭. ‬

وفي‭ ‬كلمة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬الورشة‭ ‬رحبت‭ ‬المهندسة‭ ‬لمى‭ ‬المحروس‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الرقابة‭ ‬وحماية‭ ‬البيئة‭ ‬بالمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة،‭ ‬بكل‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الورشة،‭ ‬مشيدةً‭ ‬بالتعاون‭ ‬البناء‭ ‬بين‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬وبرنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للبيئة‭ ‬لغرب‭ ‬آسيا،‭ ‬والذي‭ ‬أثمر‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬البيئية‭ ‬المهمة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬إقامة‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬الإقليمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬التلوث‭ ‬البلاستيكي‭ ‬بات‭ ‬يمثل‭ ‬تحديا‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬الإقليمية‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذل‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬برعاية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لإنهاء‭ ‬التلوث‭ ‬البلاستيكي‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تلوث‭ ‬البيئة‭ ‬البحرية،‭ ‬حيث‭ ‬أصدرت‭ ‬جمعية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬العامة‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ ‬4‭/‬15‭ ‬لإنشاء‭ ‬صك‭ ‬قانوني‭ ‬ملزم‭ ‬وسط‭ ‬مباركة‭ ‬كل‭ ‬الدول‭. ‬

وشددت‭ ‬المهندسة‭ ‬لمى‭ ‬المحروس‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬الإقليمية‭ ‬وسيلة‭ ‬من‭ ‬الوسائل‭ ‬المتاحة‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬والرؤى‭ ‬بشأن‭ ‬السياسات‭ ‬والإجراءات‭ ‬المتخذة‭ ‬والتي‭ ‬مازالت‭ ‬قيد‭ ‬الدراسة‭ ‬لإنهاء‭ ‬التلوث‭ ‬البلاستيكي،‭ ‬منوهة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬السباقة‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بإجراءات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬تشريعات‭ ‬وطنية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬موضحة‭ ‬أنه‭ ‬توجد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬قيد‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬والتي‭ ‬يتم‭ ‬دراستها‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬النواحي‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‭. ‬

بدوره‭ ‬ألقى‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬حداد‭ ‬نائب‭ ‬المدير‭ ‬الإقليمي‭ ‬لبرنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للبيئة‭ ‬مكتب‭ ‬غرب‭ ‬آسيا،‭ ‬كلمة‭ ‬شكر‭ ‬فيها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬استضافتها‭ ‬لورشة‭ ‬العمل،‭ ‬وأكد‭ ‬أهمية‭ ‬الدائرية‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وهي‭ ‬باختصار‭ ‬الانتقال‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬النفايات‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭. ‬

وقال‭: ‬‮«‬تمثل‭ ‬سلاسل‭ ‬القيمة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالبلاستيك‭ ‬فرصة‭ ‬لإظهار‭ ‬الحلول‭ ‬الدائرية‭ ‬من‭ ‬الإنتاج‭ ‬إلى‭ ‬الاستهلاك،‭ ‬وتجنب‭ ‬التكاليف‭ ‬للأجيال‭ ‬الحالية‭ ‬والمستقبلية،‭ ‬إذ‭ ‬يقدم‭ ‬التحوّل‭ ‬إلى‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الدائري‭ ‬للمواد‭ ‬البلاستيكية‭ ‬نموذجًا‭ ‬اقتصاديًا‭ ‬قويًا‭ ‬ومستدامًا،‭ ‬يفصل‭ ‬بين‭ ‬استخدام‭ ‬البلاستيك‭ ‬واستهلاك‭ ‬الموارد‭ ‬المحدودة‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬آسيا،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬كثيرة‭ ‬من‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬تشكل‭ ‬النفايات‭ ‬البلاستيكية‭ ‬جزءًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬مجرى‭ ‬النفايات‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬حداد‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬يقدر‭ ‬بنحو‭ ‬94‭% ‬من‭ ‬النفايات‭ ‬البلاستيكية‭ ‬المولدة‭ ‬تظل‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الخطي،‭ ‬مع‭ ‬سوء‭ ‬إدارة‭ ‬40‭% ‬منها،‭ ‬و54‭% ‬منها‭ ‬تجد‭ ‬طريقها‭ ‬إلى‭ ‬مطامر‭ ‬النفايات‭ ‬وفقط‭ ‬حوالي‭ ‬5%‭ ‬يخضع‭ ‬لإعادة‭ ‬التدوير‭. ‬كما‭ ‬شدّد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تبني‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬الداعمة‭ ‬لموضوع‭ ‬النقاش‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬فوائد‭ ‬اقتصادية‭ ‬واجتماعية‭ ‬ومناخية‭. ‬

وتقام‭ ‬ورشة‭ ‬العمل‭ ‬الإقليمية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يومين،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬خلالها‭ ‬استعراض‭ ‬الآثار‭ ‬السلبية‭ ‬للبلاستيك‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬وبمختلف‭ ‬الأوساط‭ ‬البيئية،‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الإدارة‭ ‬السليمة‭ ‬للمخلفات‭ ‬البلاستيكية،‭ ‬كما‭ ‬سيستعرض‭ ‬وفود‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬تجاربهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬