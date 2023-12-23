الأعلى للبيئة ينظم ورشة العمل الإقليمية للتلوث البلاستيكي لدول غرب آسيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأمم المتحدة: 54% من النفايات البلاستيكية تجد طريقها إلى مطامر النفايات
نظم المجلس الأعلى للبيئة ورشة العمل الإقليمية للتلوث البلاستيكي بعنوان «التلوث البلاستيكي في دول غرب آسيا: التحديات والحلول المستدامة»، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة المكتب الإقليمي لغرب آسيا، وبمشاركة 10 دول من بينها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول عربية، وخبراء دوليون ومتخصصون في مجال التلوث البلاستيكي.
وفي كلمة لها في افتتاح الورشة رحبت المهندسة لمى المحروس مدير إدارة الرقابة وحماية البيئة بالمجلس الأعلى للبيئة، بكل المشاركين في هذه الورشة، مشيدةً بالتعاون البناء بين المجلس الأعلى للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا، والذي أثمر عن عدد من المشاريع البيئية المهمة من بينها إقامة هذه الورشة الإقليمية في مملكة البحرين.
وقالت إن التلوث البلاستيكي بات يمثل تحديا من التحديات التي تواجه كل دول العالم، مشيرة إلى أن هذه الورشة الإقليمية تأتي في إطار الجهود التي تبذل في العالم برعاية الأمم المتحدة لإنهاء التلوث البلاستيكي بما في ذلك تلوث البيئة البحرية، حيث أصدرت جمعية الأمم المتحدة العامة القرار رقم 4/15 لإنشاء صك قانوني ملزم وسط مباركة كل الدول.
وشددت المهندسة لمى المحروس على أن هذه الورشة الإقليمية وسيلة من الوسائل المتاحة لتبادل الخبرات والتجارب والرؤى بشأن السياسات والإجراءات المتخذة والتي مازالت قيد الدراسة لإنهاء التلوث البلاستيكي، منوهة إلى أن مملكة البحرين من الدول السباقة التي قامت بإجراءات على مستوى تشريعات وطنية منذ عام 2019، موضحة أنه توجد العديد من المشاريع قيد الدراسة في الوقت الحالي والتي يتم دراستها من جميع النواحي البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
بدوره ألقى عبدالمجيد حداد نائب المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة مكتب غرب آسيا، كلمة شكر فيها مملكة البحرين على استضافتها لورشة العمل، وأكد أهمية الدائرية للتنمية المستدامة، وهي باختصار الانتقال من إدارة النفايات إلى إدارة الموارد.
وقال: «تمثل سلاسل القيمة الخاصة بالبلاستيك فرصة لإظهار الحلول الدائرية من الإنتاج إلى الاستهلاك، وتجنب التكاليف للأجيال الحالية والمستقبلية، إذ يقدم التحوّل إلى الاقتصاد الدائري للمواد البلاستيكية نموذجًا اقتصاديًا قويًا ومستدامًا، يفصل بين استخدام البلاستيك واستهلاك الموارد المحدودة في غرب آسيا، كما هو الحال في مواقع كثيرة من العالم، حيث تشكل النفايات البلاستيكية جزءًا كبيرًا من مجرى النفايات».
وتابع حداد إن ما يقدر بنحو 94% من النفايات البلاستيكية المولدة تظل في حدود الاقتصاد الخطي، مع سوء إدارة 40% منها، و54% منها تجد طريقها إلى مطامر النفايات وفقط حوالي 5% يخضع لإعادة التدوير. كما شدّد على أن تبني الاستراتيجيات الداعمة لموضوع النقاش يمكن أن تحقق فوائد اقتصادية واجتماعية ومناخية.
وتقام ورشة العمل الإقليمية على مدار يومين، حيث يتم خلالها استعراض الآثار السلبية للبلاستيك على البيئة وبمختلف الأوساط البيئية، والتحديات التي تواجه الإدارة السليمة للمخلفات البلاستيكية، كما سيستعرض وفود الدول المشاركة تجاربهم في هذا الشأن.
MENAFN23122023000055011008ID1107651875
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.