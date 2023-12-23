ديا جينوفتشي "ما يثير التعاطف، الأفلام وليس النصب التذكارية

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MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) Regisseurin Dea Gjinovci: "Denkmäler können kein Mitgefühl erzeugen, Filme schon" (الأصلي)Français (fr) ((Les monuments ne peuvent pas susciter la compassion, les films, si))

ولدت المخرجة ديا جينوفتشي (30 عاما) ونشأت في جنيف، غرب سويسرا. وعلى الرغم من أنها لم تتعرض للقمع والحرب التي شنتها صربيا على بلدها الأصلي، إلا أن ما عاشته أسرتها قد أثّر عليها: فالصدمات تنتقل من جيل إلى جيل.

تترك الحروب آثارًا حتى بعد التوصل إلى السلام. وتتنوع تداعياتها، فهي ليست اقتصادية أو سياسية بل تكون لها تداعيات نفسية، وهذا الجانب نادراً ما يُتحدث عنه.

تقول ديا جينوفتشي "إن تاريخ بلد ما يشكّل مصيرك وهويتك". ومن خلال عملها كمخرجة، اهتمت بحرب كوسوفو والصدمة الجماعية التي تسببت فيها.

هربت أسرة جينوفتشي إلى سويسرا قبل بدء الحرب مباشرة. كان والدها أصلان جينوفتشي طالبًا في الفيزياء في جامعة بريشتينا عام 1998 عندما فر على عجل نسبيًا، لأنه كان عضوا في الحركة التي تطالب باستقلال كوسوفو عن يوغوسلافيا، وتعرض للاضطهاد السياسي وأُجبِر على الإقامة في المنفى.

محتويات خارجية

وجدت ديا جينوفتشي في الفيلم وسيلة لمعالجة تجارب عائلتها الصادمة، وتقول: "أريد من خلال هذا الطريق أن أفهم بشكل أفضل كيف أثر ماضي والدي على حياتي وكيف يتواصل هذا التأثير".

ولهذه التجربة الشخصية أبعادا اجتماعية: ففي كوسوفو، لايزال الكثيرون غير قادرين على العثور على الكلمات التي يعبّرون من خلالها عن الصدمة التي ألحقتها بهم الحرب. وتُعد أفلام الشتات السويسري وسيلة للتغلب على هذه الصدمات في كوسوفو نفسها.

وترى ديا جينوفتشي، أن الذاكرة الجماعية في كوسوفو تسكنها صور شخصيات بطولية، مع بعض التمجيد للحرب. ورغم وعي المخرجة، بأن هذه الصور تعزّز وحدة الأمة الكوسوفية، فإنها لا تترك مكانا لإجراء مناقشة حول الحزن والألم الذين واكبا الحرب. وتضيف المخرجة: "يمكن للآثار أن تحافظ على الذاكرة حية، لكن الأفلام فقط تستطيع جلب التعاطف".

مهرجان دوكوفاست (Dokufest) هو مهرجان دولي للأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة يقام كل عام في أوائل أغسطس في مدينة بريزرين الكوسوفية. Ferdi Limani / Getty Images

"موجة كوسوفية جديدة" في السينما

ديا جينوفتشي هي واحدة من جيل جديد من صانعي وصانعات الأفلام السويسريين الكوسوفيين الشباب الذين تشترك إبداعاتهم وإبداعاتهن في ميزتيْن: تقدم هذه الأعمال معالجة فنية للحرب بوصفها تشكل صدمة، وهي كذلك أعمال ناجحة جدا.

لقد تمكن صانعات وصانعو الأفلام السويسريون الكوسوفيون الشباب مثل فيسنيك ماكسفيل، وألونا سيلماني، وإلير حسناج من ترسيخ مكانتهم في الساحة السينمائية العالمية. وساد حديث بالفعل عن وجود "موجة كوسوفية جديدة"رابط خارج . وقالت جينوفتشي باعجاب: "أداء كوسوفي مثير للإعجاب -على الرغم من أن هذا البلد الصغير لا يحظى بعدُ باعتراف بعض الدول".

وما يلفت نظر جينوفتشي أن الكوسوفيات والكوسوفيين الذين تميّزوا في هذا المجال الفني هم من الشتات، ويرجع هذا جزئيا بحسب رأيها، إلى جزئيًا إلى الفرص الأفضل التي حظوا بها في البدايات - من حيث التعليم والتمويل - في بلدان مثل سويسرا والولايات المتحدة وبريطانيا. قبل أن تشرح جينوفتشي، بأن "صانعات وصانعي الأفلام الكوسوفيين في الشتات يصطدمون "بطريقة معيّنة" بقضايا الهوية، أكثر من مواطنيهم في كوسوفو.

على خُطى الأب

يتناول فيلم جينوفتشي الأوّل، الذي عرض لأوّل مرة في عام 2017، قصة والدها أصلان، بما في ذلك رحلته الشاقة على طريق اللجوء. في هذا الفيلم الوثائقي، قامت ديا جينوفتشي، برفقة والدها، برحلة على طول طريق الهروب لمدة ثلاث سنوات، رحلة قادته في النهاية إلى سويسرا عبر كرواتيا وإيطاليا.

وانطلاقا من معسكر لجوء في إيطاليا، عاد الوالد وابنته إلى كوسوفو، مكان ولادة أصلان. وتشرح المخرجة أبعاد هذا العمل قائلة: "بالنسبة لي، بوصفي ابنته، كوسوفو كانت بمثابة جزء مجهول من هويتي، تشكّل من خلال معلومات تتعلق بحرب وقعت في نهاية التسعينات". ومثّل انتاج هذا الفيلم الوثائقي سعيا شخصيا ولم يكن استجابة لرغبة والدها فقط، بل لرغبتها هي أيضا.

مع أوّل انتاج لها، فازت ديا جينوفتشي بجائزة "أفضل فيلم وطني" في المهرجان الدولي للأفلام الوثائقية في كوسوفو.

قوة التعاطف

أنتجت بليرتا باشولي، مخرجة أفلام أخرى من كوسوفو، تقيم في الولايات المتحدة، ويعد أهم فيلم روائي طويل ضمن ((الموجة الكوسوفية الجديدة)) حتى الآن. ويستند فيلم "خلية" Hive إلى وقائع حقيقية تروي قصة كوسوفية تسمى فهريجي، اختفى زوجها خلال حرب كوسوفو عام 1999. الحزن، ولكن أيضًا المشاكل المالية التي أعقبت هذه الخسارة، تؤثر بشدة عليها وعلى أقاربها، ما دعاها إلى إنشاء شركة صغيرة لدعم أسرتها - مما تسبب في نبذ قريتها لها تحت تأثير التقاليد والنظام الأبوي السائديْن فيها.

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معاداة السامية في سويسرا

في الأزمات، يميل الكثيرون إلى استخدام تفسيرات معادية للسامية وهذه الظاهرة متواصلة منذ قرون. سويسرا لديها تاريخ أطول في هذا الصدد.

لقد حقق فيلم "خلية" ما لم يحققه أي فيلم كوسوفي من قبله: إدراجه في القائمة المختصرة لجوائز الاسكار، ولكن الأهم من ذلك هو التأثير البالغ الذي تركه على سكان كوسوفو. وتؤكّد جينوفتشي بالفعل أن "هذا الفيلم قد ترك تأثيرا ثقافيا كبيرا". وأن لهذا النوع من الأفلام صدى خاصا في كوسوفو، حيث يرحب بها السكان وينظرون إليها كشكل من أشكال الاعتراف بمعاناتهم. وتضيف المخرجة المنحدرة من مدينة جنيف، هم يشعرون بأنهم محل اهتمام الآخرين.

بليرتا باشولّي خلال عرض فيلمها "الخلية" يوم 9 نوفمبر 2021 في واشنطن دي سي Shannon Finney / Getty Images

لم يشاهد الفيلم فقط الكوسوفيات والكوسوفيون الذين تعرفوا على أنفسهم من خلال هذا الفيلم ، بل أثار فيلم "خلية" اهتمام جمهور دولي واسع. ولا يمكن لأي شخص شاهد الفيلم بالضرورة أن يتعرّف على تفاصيل ما عاشه الشعب الكوسوفي، لكنهم بالتأكيد يشعرون بالتعاطف معه. هذا التعاطف مهم وقوي للغاية"، تضيف جينوفتشي.

وفي سويسرا، حيث يزيد عدد الكوسوفيات والكوسوفيين في الشتات عن 250 ألف شخصا، تتيح أفلام مثل فيلم "خلية"، بحسب المخرجة جينوفتشي، الفرصة لغير مواطني هذا البلد بالتعرّف أكثر على تاريخ كوسوفو وسكانها. وتوضّح المخرجة قائلة: "بالنسبة لي، فضلا، عن كونها مسألة اعتراف بأصولي، تساهم هذه الأعمال في تشكيل السردية التي تحيط بالألبان في سويسرا بشكل مستقل". وتحظى الأفلام عن كوسوفو والحرب التي شهدتها في التسعينات باهتمام كبير لدى المجتمع السويسري. وتشهد إقبال عدد كبير من الأشخاص الذين ليس لديهم صلة مباشرة بهذا البلد على عروض المهرجان السويسري للأفلام الكوسوفية ( festival du film suisse Kino Kosova).

"الاستيقاظ على المريخ": صدمات على مدى أجيال

ديا جينوفيتشي غير متفاجئة من ان عملية المواجهة الجماعية لتاريخ الاضطهاد الصربي والحرب والفرار بدأت الآن. وتشرح قائلة: ((يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى يتمكن الأشخاص المصابون بصدمات نفسية من استيعاب ما حدث لهم)). وبالنسبة لفيلمها الوثائقي "الاستيقاظ على المريخ"، تلقي المخرجة نظرة فاحصة على كيفية ظهور الصدمة على مر الأجيال.

محتويات خارجية

وتصوّر جينوفيتشي في هذا الفيلم أسرة ديميتري، التي فرّت إلى السويد بعد الحرب بسبب اضطهاد الأقليات. وتعاني الفتاتان المراهقتان من متلازمة الاسقالة". فبسبب صدمتهن الشديدة أثناء رحلة الهروب، دخلن في غيبوبة قبل ثلاث سنوات. وصوّرت المخرجة هذه الأسرة لعدة أشهر، وأظهرت كيف يحاول الآباء والأخوة عدم فقدان الأمل، والنظر إلى وطنهم الجديد كفرصة للانبعاث.

إنه فيلم عن الهروب والصدمات وممارسات اللجوء العنيفة. ومع ذلك، فهو ليس فيلمًا سياسيًا، ولكنه فيلم نفسي. وأوضحت جينوفتشي في مقابلة قبل عامين: ((أردت الابتعاد عن السياسة والعودة إلى جوهر وقيم مجتمعنا)). وقالت في مقابلة أُجريت معها قبل سنتين: ((المقاربة الثقافية في الأفلام هي، بطريقة ما، أقوى من السياسة))، مضيفة أن عيب التناول السياسي هو هو تركه الأشخاص يواجهون آلامهم بمفردهم".

تحرير: بنيامين فون فيل

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

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معاداة السامية في سويسرا

سلسلة كوسوفو وسويسرا



حلقة 1:

1.

ديا جينوفتشي "ما يثير التعاطف، الأفلام وليس النصب التذكارية

حلقة 2:

2.

الجيش السويسري في كوسوفو: بين الحياد وتحديات السياسة الخارجي

حلقة 3:

3.

هؤلاء يقيسون من كوسوفو نبض سويسر

حلقة 4:

4.

العلاقة بين كوسوفو وسويسرا: تاريخ مليء بالأحداث

حلقة 5:

5.

كوسوفو... "صربيا لا تنكر حق الآخر في دولة، بل تنكر وجوده كشعب" حلقة 6:

6.

رعايا كوسوفيون في سويسرا قلقون من تصاعد التوتّر في منطقة البلقا

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