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الأمن يحذر ويكشف حالة الطرق لغاية الساعة الثامنة مساء السبت

12/23/2023 3:12:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - دعت مديرية الأمن العام إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة بسبب تشكل الضباب وهطول الأمطار في مناطق من المملكة.
وأكدت على ضرورة الابتعاد عن مجاري السيول والأودية والتجمعات المائية، وعدم المجازفة بقطعها بالمركبات أو سيراً على الأقدام.
كما أكدت على ضرورة التعامل الآمن والسليم مع المدافئ منعاً للحوادث التي قد تنجم عنها نتيجة سوء الاستخدام أو عدم اخذ الاحتياطات اللازمة.
ودعت المديرية إلى الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 اذا دعت الحاجة لذلك.
وبينت المديرية حالة الطرق لغاية الساعة الثامنة من مساء اليوم في محافظات المملكة وكما يلي:
إقليم الشمال
أمطار بين الحين والآخر وجميع الطرق سالكة باستثناء طريق عقربا بني كنانة مغلق بسبب ارتفاع منسوب المياه والعمل جاري على فتح الطريق من قبل الجهات المعنية
إقليم الوسط
أمطار بين الحين والآخر وجميع الطرق سالكة
إقليم العاصمة
أمطار بين الحين والآخر وجميع الطرق سالكة باستثناء جسر ابوصياح مغلق بسبب أعمال صيانة بالصرف الصحي
إقليم الجنوب
رياح مثيرة للغبار وجميع الطرق سالكة
إدارة الدوريات الخارجية
جميع الطرق الخارجية سالكة باستثناء اختصاص الازرق بالكامل سالك بحذر بسبب إثارة الغبار بين الحين والآخر ومدى الرؤية واضحة.

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