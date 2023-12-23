أنباء عن حادث جديد في باب المندب

أنباء عن حادث جديد في باب المندب
التاريخ
12/23/2023 3:12:05 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت تقريرا عن حادث في باب المندب، يبعد 45 ميلا بحريا جنوب غرب الصليف، بالحديدة غربي اليمن.
يأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من الهجمات على سفن وناقلات نفط في البحر الأحمر وباب المندب.
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