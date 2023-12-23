التربية توضح حول دوام المدارس يوم الأحد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد مصدر في وزارة التربية والتعليم أن يوم غد الأحد هو يوم دوام طبيعي في جميع مدارس المملكة .



وقال المصدر ان الوزراة فوضت كما جرت العادة في مثل هذه الظروف الجوية الصلاحيات لمدراء التربية والتعليم في محافظات المملكة، لأخذ القرار المناسب فيما يتعلق بدوام المدارس او تعطيلها.

بدورها دعت مديرية الأمن العام إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة بسبب تشكل الضباب وهطول الأمطار في مناطق من المملكة.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة