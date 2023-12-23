التربية توضح حول دوام المدارس يوم الأحد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد مصدر في وزارة التربية والتعليم أن يوم غد الأحد هو يوم دوام طبيعي في جميع مدارس المملكة .
وقال المصدر ان الوزراة فوضت كما جرت العادة في مثل هذه الظروف الجوية الصلاحيات لمدراء التربية والتعليم في محافظات المملكة، لأخذ القرار المناسب فيما يتعلق بدوام المدارس او تعطيلها.
بدورها دعت مديرية الأمن العام إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة بسبب تشكل الضباب وهطول الأمطار في مناطق من المملكة.
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