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تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

12/23/2023 3:12:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تبقى المملكة يوم الاحد تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، الاجواء باردة في اغلب المناطق وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول الأمطار بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية، قد تكون غزيرة أحياناً في ساعات الصباح في شمال ووسط المملكة، ومع ساعات ما بعد الظهر تضعف تدريجياً فرصة هطول الامطار .


التحذيرات:
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول ومناطق البادية.
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية.

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