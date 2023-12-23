مجلس محافظة الزرقاء: إنشاء 22 مدرسة على برنامج المنح الدولية

وقال خلال جلسة لمجلس المحافظة حضرها مديرو التربية في المحافظة ورئيس مجلس التطوير التربوي، إن المجلس رصد 20 بالمئة من موازنته البالغه 11 مليون دينار لتطوير مدراس المحافظة، وخصص 2.5 مليون دينار من موازنة العام الحالي لصيانة مدارس وعمل اضافات صفية، مشيرا إلى صيانة 64 مدرسة في الرصيفة والزرقاء والهاشمية والأزرق والظليل والحلابات وبيرين العام الحالي.

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