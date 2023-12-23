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87 حالة طارئة تتعامل معها بلدية غرب إربد خلال المنخفض الحالي

12/23/2023 3:12:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت بلدية غرب إربد عن تعاملها مع 87 حالة طارئة استقبلتها غرف الطوارىء التابعة للبلدية خلال المنخفص الجوي الحالي.


وقال رئيس البلدية جمال البطاينة، إنه تم منذ يوم أمس الجمعة استدعاء لجان الطوارئ من المختصين من مختلف الوحدات والأقسام وسائقي الآليات، ووضع جميع الفرق والكوادر الفنية على أهبة الاستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة، جراء المنخفض الجوي السائد خدمة للمواطنين وللحفاظ على سلامتهم وممتلكاتهم.


وأهاب البطاينة بالمواطنين الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول ومناطق تجمع المياه، و التأني أثناء القيادة تفادياً لحوادث السير نتيجة هطول الأمطار وحدوث الانزلاقات.

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