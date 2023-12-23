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مستشفى سوروكا: استقبلنا 2284 مصابا منذ بدء الحرب

12/23/2023 3:12:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعلن مستشفى سوروكا، في بئر السبع المحتلة، انه استقبل منذ بدء الحرب 2284 مصابا من جنود وقوات جيش الاحتلال.
وبين المستشفى، انه استقبل 14 مصابا في الساعات الـ 24 الأخيرة، من بين هؤلاء 7 بحالة خطيرة.




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