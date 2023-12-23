مستشفى سوروكا: استقبلنا 2284 مصابا منذ بدء الحرب
التاريخ
12/23/2023 3:12:04 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعلن مستشفى سوروكا، في بئر السبع المحتلة، انه استقبل منذ بدء الحرب 2284 مصابا من جنود وقوات جيش الاحتلال.
وبين المستشفى، انه استقبل 14 مصابا في الساعات الـ 24 الأخيرة، من بين هؤلاء 7 بحالة خطيرة.
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