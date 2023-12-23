جيش الاحتلال: نخوض معارك ضارية في معاقل حماس
التاريخ
12/23/2023 3:12:04 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن القوات توسع العمليات في شمالي وجنوبي قطاع غزة، وتخوض معارك ضارية في معاقل حماس.
وبين أن جيش الاحتلال يواجه قتالا من الأنفاق، والمسلحون يخرجون منها بشكل مفاجئ.
وأضاف أنه تم مهاجمة أهداف لحزب الله من بينها بنى تحتية.
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