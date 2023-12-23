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جيش الاحتلال: نخوض معارك ضارية في معاقل حماس

12/23/2023 3:12:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن القوات توسع العمليات في شمالي وجنوبي قطاع غزة، وتخوض معارك ضارية في معاقل حماس.


وبين أن جيش الاحتلال يواجه قتالا من الأنفاق، والمسلحون يخرجون منها بشكل مفاجئ.


وأضاف أنه تم مهاجمة أهداف لحزب الله من بينها بنى تحتية.


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