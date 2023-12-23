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سلطة وادي الأردن تعلن الطوارئ المتوسطة

12/23/2023 3:12:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت سلطة وادي الأردن، عن العمل بخطة الطوارئ المتوسطة، نظراً لحالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة.


وقالت السلطة، في بيان اليوم السبت، إن حالة الطوارئ تأتي نظراً للتوقعات الجوية بتأثر المملكة بمنخفض جوي بدءاً من الليلة، ويوم غد الأحد، وما يرافقه من هطولات للأمطار وتشكل السيول، وارتفاع منسوب المياه في التجمعات المائية.


وبينت أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة من خلال إداراتها في مناطق الأغوار، وتفعيل غرف الطوارئ ورفع جاهزية الكوادر والآليات والمعدات في الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية، وفي جميع مواقع السدود في المملكة.


ودعت المواطنين والمزارعين ومربي المواشي، إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات والأرواح، ومتابعة تطورات الحالة الجوية والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.

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