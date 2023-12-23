إعادة فتح طريق العدسية - الشونة الشمالية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعادت أجهزة الطوارئ، في لواء الأغوار الشمالية، فتح طريق العدسية - الشونة الشمالية، أمام حركة السير، بعد أن أغلق إثر ارتفاع منسوب المياه المتدفقة من الأودية والجبال المحاذية للطريق لعدة ساعات.



وقال متصرف لواء الأغوار الشمالية رئيس لجنة الطوارئ، الدكتور علي الحوامدة، إن آليات فرق الطوارىء عملت على ازالة الحجارة والطمي الذي تراكم على أجزاء من الطريق، وتسليك المياه التي غمرتها.



وأشار إلى أنه جرى التعامل مع انهيارات محدودة للصخور بفعل الأمطار على طريق الحمة - أم قيس، وتم إعادة صلاحية الطريق لمسير المركبات، الى جانب مواصلة فتح العبارات والأقنية داخل الأحياء السكنية.

